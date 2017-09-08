Вооруженные силы Индии заявили о необходимости нового лёгкого танка, предназначенного для ведения боевых действий в горной местности в районе северных границ Индии. Министерство обороны Индии направило соответствующую директиву вскоре после того, как Китай провёл испытания своего «горного танка» в Тибете, пишет Роберт Бекхусен в статье для War is Boring.

ВС Индии на учениях

Индия и Китай ведут длительные территориальные споры в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш и в регионе Аксайчин, расположенном на северо-западе Индии. В июне 2017 года обострение территориального спора произошло в районе плато Доклам, недалеко от Бутана. Китайские инженерные части вошли на спорную территорию для строительства шоссе. Обе стороны привели свои вооружённые силы в состояние повышенной боевой готовности. Ситуацию удалось урегулировать лишь в конце августа 2017 года.

Обе страны не располагают сетью железных дорог вблизи спорного плато, хотя в Китае существуют железнодорожные станции примерно в 290 километрах от Доклама. Грузовые поезда значительно бы упростили доставку танков и вспомогательных транспортных средств. Китай и Индия пытаются ускорить строительство железных дорог, расположенных вблизи спорного района, при этом между странами отсутствует прямое железнодорожное сообщение.

Hemantphoto79 Танк ВС Индии

Как бы там ни было, пишет Бекхусен, основной боевой танк Индии не предназначен для ведения боевых действий в горной местности в силу ряда причин, включая недостаточные углы применения оружия, ограниченные возможности маневрирования, высокий износ двигателей на крутых склонах, сложности с организацией материально-технического обеспечения танковых подразделений. В то же самое время пехота противника может легко укрыться в горной местности и атаковать наиболее уязвимые места боевых машин с вершины горных склонов.

Разумеется, Индия располагает значительной танковой армией, которая насчитывает 1 тыс. 600 танков T-90 и 2 тыс. 400 танков T-72, плюс 118 танков отечественного производства «Арджун». Индия хотела бы иметь возможность направить большое количество танков к своим северным границам, однако их эффективность ограничена по сравнению с лёгкими танками, предназначенными для ведения боевых действий в горной местности.

Индия уже разработала лёгкий «танк» для горных боевых действий. В 1980-х годах индийское агентство по исследованиям в сфере обороны разработало боевую машину DRDO. Инженеры установили на шасси БМП башню от французского танка GIAT TS-90, оснащённую 105-миллиметровой пушкой. Испытания боевой машины проходили в 1990-х годах, однако она так и не была введена в эксплуатацию.

Tracy Hunter Военнослужащие Индии

Оборонное ведомство Индии хочет получить лёгкий танк, вес которого не будет превышать 22 тонн, что позволило бы доставлять боевые машины с помощью транспортных самолётов Ил-76МД, C-17 и C-130J. Тем не менее новый танк всё же будет слишком тяжёлым для десантирования с парашютом.

Согласно данным Defense News, индийская армия хочет получить танк, который сможет действовать на высоте до 3 тыс. метров над уровнем моря и поражать цели с помощью основного орудия и противотанковых ракет на расстоянии до 2 тыс. метров.

На данном направлении Китай опережает Индию. В июне 2017 года 35-тонный легкий танк ZTQ (Xinqingtan), который появился у КНР еще в 2010 году, уже прошёл испытания в горах Тибета. Боевая машина оснащена 105-миллиметровой пушкой с автоматическим механизмом заряжания, 35-миллиметровым гранатометом и пулемётом калибра 12,7 мм. По имеющейся информации, в распоряжении Китая имеются 300 танков ZTQ, которые представляют собой уменьшенную копию танка MBT3000, созданного на основе российского T-90.

IncMan Грузовые машины

Создание ZTQ говорит о том, что Китай серьёзно относится к потенциальным боевым действиям в горных районах на юге страны. ZTQ может стать весомым аргументом Китая при отстаивании своих интересов в территориальных спорах. Неудивительно, что Индия не хочет отставать от Китая на данном направлении, заключает обозреватель War is Boring.