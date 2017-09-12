Одним из самых громких событий для казахстанского медиапространства стало признание Айсултана Назарбаева, внука президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и сына сенатора Дариги Назарбаевой. На своей странице в Facebook он заявил, что был наркоманом, но смог вылечиться и готов помогать другим, создав фонд по борьбе с наркоманией.

Казахстан

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Не менее резонансными стали заявления самого президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев, выступая на совместном заседании верхней и нижней палат парламента, попросил депутатов изучить опыт стран, где корпоративный налог достигает 40%, а также отменить неэффективные льготы и преференции.

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Кроме того, он призвал расширить права и возможности Национального банка Казахстана, вплоть до жесткого контроля каждого банка. Казахстанский президент предложил отзывать лицензии у банков, неспособных отвечать по долговым обязательствам, и попросил депутатов проработать вопрос по пресечению случаев вывода казахстанскими банками средств.

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Помимо этого, он призвал не бояться банкротить банки и крупные сельхозпредприятия. Также президент Казахстана поручил правительству рассмотреть вопросы повышения тарифов ЖКХ для привлечения инвесторов в эту сферу.

В центре внимания оказалось и закрытие международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Большинство казахстанцев ожидает теперь ухудшения экономической ситуации: к примеру, падения курса тенге к доллару.

Из других официальных мероприятий можно выделить заседание первого саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

Из громких судебных разбирательств на этой неделе можно отметить завершение суда над главным редактором газеты «Трибуна. Саяси калам»: Жанболат Мамай был признан виновным в легализации части незаконно выведенных бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым из АО «БТА Банк» денег. Журналиста приговорили к трем годам ограничения свободы с конфискацией имущества. Помимо этого, по решению суда ему запрещено заниматься журналистской деятельностью сроком на три года. Так как Мамая заключили под стражу 10 февраля 2017 года, то оставшийся срок ограничения свободы составляет примерно 2,5 года. Сторонники Жанболата Мамая обрадовались данному событию, но некоторые эксперты считают, что над журналистом этот приговор повиснет «дамокловым мечом», как и в случае с другим казахстанским журналистом, Бигельды Габдуллиным.

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Из других важных новостей можно отметить открытие Центра хранения и обработки данных.

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Еще одна новость — информация о надбавке в 200% к базовой ставке преподавателям информатики, физики, химии и биологии, которые имеют сертификат APTIS, IELTS или TOEFL, по уровням В1-Intermediate, B2-Upper-Intermediate или C1-C2-Advanced, и языковые компетенции, позволяющие преподавать предметы на английском языке.

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Протестные настроения

Одной из самых резонансных тем стала произошедшая 2 сентября 2017 года массовая драка между казахстанцами и гражданами Индии — работниками многофункционального комплекса «Абу Даби Плаза».

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Следствие восстановило ход событий, и министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал общественности, какова была реальная причина конфликта.

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Тем не менее казахстанцы вновь начали поднимать вопрос об обоснованности привлечения иностранной рабочей силы и необходимости защиты интересов местных кадров.

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В зоне негативного внимания оказался Национальный банк Казахстана. Критика связана с пассивностью регулятора в отношении рынка онлайн-кредитования, активно развивающегося в Казахстане. Недовольство вызвал и банковский сектор, который выдавал кредиты сельхозпредпринимателям под зерновые расписки, не всегда обеспеченные зерном. Отмечается, что данная практика привела к проблемам не только в банковском секторе, но и в аграрном.

«Токсичные кредиты банков, зерновые расписки и многолетние приписки, нерешённые проблемы частных агрохолдингов, неэффективность «КазАгро» — если на всё это посмотреть масштабно, то становится понятно, что именно это не даёт нормально развиваться и банкам, и аграрному сектору. Речь идёт о полной безответственности и безнаказанности. Признать реальное положение дел — это сейчас главная панацея для сельского хозяйства. Надо прекратить практику приписок. Всё, что не работает, должно быть списано с балансов банков и идти в рамках правовых процедур взыскания, реабилитации, реструктуризации или банкротства», — сказал глава Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев.

Национальный банк признал, что реальный уровень неработающих кредитов составляет порядка 25%. Об этом на неделе заявил директор департамента надзора за банками Национального банка Казахстана Олжас Кизатов.

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Также внимание СМИ привлекла ситуация в колонии особого режима «Жаман» Северо-Казахстанской области, где четверо заключённых подали в суд на руководство учреждения. Его обвиняют в незаконных действиях по отношению к заключенным. Кроме того, истцы утверждают, что сотрудники колонии замучили одного из заключенных, который, по официальной версии, покончил с собой.

Президент

Нурсултан Назарбаев начал неделю с открытия третьей сессии парламента Республики Казахстан. Он обозначил депутатам стратегические задачи на предстоящую сессию: рассмотрение нового Налогового кодекса, улучшение законодательства по специальным экономическим и индустриальным зонам, а также необходимость предоставления Национальному банку Казахстана больших возможностей для эффективного контроля банков.

6 сентября Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. По итогам государственного визита президента Польши в Казахстан были подписаны хартия к программе партнерства «Зеленый мост» и соглашение между министерством национальной экономики Республики Казахстан и министерством развития и финансов Республики Польша об экономическом сотрудничестве.

6 сентября президент Казахстана также провел встречу с президентом Республики Джибути Исмаилом Омар Гелле. Главы двух государств приняли участие в церемонии вручения Глобальных премий (GIFA) в сфере исламских финансов.

9 сентября Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам официального визита главы Турции были подписаны: протокол 10-го заседания межправительственной экономической комиссии; протокол к плану мероприятий совместной экономической программы «Новая синергия» на 2017—2020 годы; меморандум о взаимопонимании между министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и консорциумом «Алсим Аларко» и Европейским банком реконструкции и развития по вопросу строительства и эксплуатации автомобильной дороги «БАКАД».

9 сентября президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Мексики Энрике Пенья Ньето по поводу многочисленных жертв землетрясения.

10 сентября Нурсултан Назарбаев принял участие в пленарном заседании первого саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. По его итогам был подписан итоговый документ — Астанинская декларация. В рамках мероприятия глава Казахстана провел ряд встреч: с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом бен Ахмадом аль-Осеймином, с президентом Исламского банка развития Бандаром бен Мухаммадом Хаджаром, с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани, с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, с вице-президентом Республики Индонезия Юсуфом Калла, с президентом Гвинейской Республики Альфа Конде, с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и с президентом Республики Гвинея-Бисау Жозе Мариу Ваз.

Кроме того, в тот же день президент Казахстана принял участие в церемонии закрытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

По кадровым решениям президента можно отметить назначение Адылгазы Бергенева членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. С мая 2008 года по март 2009 года он возглавлял Восточно-Казахстанскую область, а перед этим четыре года был государственным инспектором отдела государственного контроля и организационной работы администрации президента.

Правительство

На заседании правительства на этой неделе была рассмотрена подготовка к отопительному сезону и вопросы энергосбережения и энергоэффективности. Министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил о степени подготовки к отопительному сезону энергопредприятий, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек отчитался как по подготовке к отопительному сезону, так и по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, министр образования и науки Ерлан Сагадиев доложил о готовности к зиме объектов образования, а министр здравоохранения Елжан Биртанов — объектов здравоохранения. Также с соответствующими докладами выступили главы регионов.

«Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил держать вопросы подготовки к прохождению отопительного сезона на постоянном контроле, а также обобщить данные по выделению средств на закупку топлива для регионов… министерству по инвестициям и развитию РК совместно с министерствами энергетики, сельского хозяйства для достижения поставленных задач в сфере энергоэффективности проработать вопрос установления нормативов энергопотребления на производстве единицы продукции. Также поручено проработать вопрос ежегодного снижения энергоемкости для каждого отдельно взятого предприятия. Помимо этого, министерству национальной экономики совместно с министерством по инвестициям и развитию РК поручено включить критерии по реализации политики энергосбережения в систему оценки эффективности деятельности центральных и местных исполнительных органов», — сообщила пресс-служба премьера.

Второй темой заседания стал ход строительства объектов образования в рамках госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015—2019 годы. Глава правительства поручил своему первому заместителю Аскару Мамину и заместителю Ерболату Досаеву совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по изменению процедур проведения тендеров в сфере строительства школ и ускорить освоение средств, выделяемых из государственного бюджета.

На традиционной пресс-конференции после заседания правительства спикером выступил первый вице-министр по инвестициям и развитию Алик Айдарбаев, который объяснил причины высокой энергоемкости казахстанской экономики.

Премьер Бакытжан Сагинтаев на этой неделе принял участие в IX заседании Международного форума суверенных фондов благосостояния, провел заседание Координационного совета по взаимодействию с международными финансовыми организациями, принял участие в заседании XI Евразийского форума Kazenergy «Созидая энергию будущего».

Кроме того, он провел ряд встреч: с президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хуссейном, с вице-президентом Индонезии Юсуфом Калла, с президентом Исламского банка развития Бандаром бен Мухаммадом Хаджаром, с представителями компании ExxonMobil, а также с руководителями бизнес-структур Турции.

Из других официальных мероприятий правительства можно выделить следующие: первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин провел встречу с министром обороны Сербии Александром Вулиным и проинспектировал ход реализации госпрограммы «Нұрлы жол» и программы индустриально-инновационного развития в Мангистауской области.

Силовики

Одним из основных событий стала информация о создании морских оперативных штабов по борьбе с терроризмом. Поправки находятся в стадии публичного обсуждения. В Казахстане уже существуют региональные, областные и прочие территориальные оперативные штабы, однако оказалось, что их полномочия не распространяются на объекты морской экономической деятельности, расположенные на континентальном шельфе либо морских плавательных средствах Каспийского моря. Для полного охвата и создаются данные морские штабы.

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На минувшей неделе пропал без вести сотрудник Комитета национальной безопасности Сакен Шакеев. Ведомство опубликовало пресс-релиз по данному делу.

Заместитель председателя комитета административной полиции МВД Талгат Мусаканов привлек общественное внимание к своей персоне неоднозначным высказыванием. В частности, он порекомендовал жителям столицы Казахстана в период проведения саммита Организации исламского сотрудничества и закрытия ЭКСПО-2017 не пользоваться личным транспортом, а еще лучше — выехать на выходные за город.

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции на этой неделе объявило об отборе в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А». Эта тема затрагивается в интервью с главой ведомства Кайратом Кожамжаровым. Кроме того, ведомство провело на неделе заседание специальной мониторинговой группы внешней оценки и анализа исполнения Антикоррупционной стратегии Казахстана на 2015—2025 годы.

Отдельно можно отметить инспекцию ряда налоговых органов, проведенную заместителем председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым совместно с представителями общественности.

Погранслужба Казахстана произвела еще одно задержание, связанное с поддельными паспортами. В этот раз было выявлено нарушение со стороны шести граждан Турции. Как и в других подобных случаях, они хотели воспользоваться территорией Республики Казахстан для транзита, чтобы затем выехать в страны Евросоюза.

На прошлой неделе министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков встретился с министром обороны Республики Сербия Александром Вулиным и с послом Объединенных Арабских Эмиратов Мохамадом Альджабером. Первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба ВС Казахстана генерал-лейтенант Мурат Майкеев проверил воинские части регионального командования «Восток».

Состоялась третья международная конференция высшего сержантского состава Вооруженных Сил Республики Казахстан и США, которая прошла в соответствии с планом военных контактов на 2017 год. Кроме того, на военных полигонах Казахстана, России и Таджикистана проходили масштабные совместные учения «Боевое содружество-2017». Также в рамках развития двухстороннего сотрудничества между Военно-морскими силами Республики Казахстан и Военно-морским флотом Российской Федерации был осуществлен «неофициальный визит» отряда кораблей Каспийской флотилии Российской Федерации.

Парламент

Основным событием недели стало совместное заседание палат, о котором написано выше в разделе о президенте.

В Сенате (верхняя палата) прошло заседание новой парламентской сессии, на котором были рассмотрены организационные и кадровые вопросы. Депутатскому корпусу были представлены впервые избранные, а также назначенные сенаторы. Были выбраны руководители и члены постоянных комитетов. Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам возглавил Георгий Ким; Комитет по финансам и бюджету — Ольга Перепечина; Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности — Дарига Назарбаева; Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству — Аскар Бейсенбаев; Комитет по социально-культурному развитию и науке — Бырганым Айтимова; Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий — Женис Нургалиев.

Примечательно, что половину руководящих постов заняли женщины. Кроме того, в соответствии с новыми конституционными полномочиями сенаторы избрали Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан Аскара Шакирова.

Мажилис (нижняя палата) традиционно активнее Сената. Сразу же после совместного заседания палат спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин провел заседание бюро. Также 6 сентября было проведено пленарное заседание, на котором депутаты взяли в работу ряд законопроектов, а также озвучили пять депутатских запросов: касательно экологических проблем; об образовательном гранте; касательно внесения поправок в Налоговый Кодекс о декриминализации статьи о лжепредпринимательстве и объявлении 4 июля профессиональным Днём предпринимателя Казахстана; касательно выездного туризма.

Партии

Партия «Ак жол» подала сразу три депутатских запроса правительству на первом же пленарном заседании Мажилиса. В частности, в первом запросе акжоловцы встали на защиту абитуриентов, обладателей «Алтын белги» (аналог золотой медали), которые набрали высокие баллы, но не смогли получить гранты по выбранной специальности. В запросе сообщается, что только в 2017 году 40 тыс. казахстанских выпускников отказались от сдачи Единого национального тестирования (вступительные экзамены в вузы) и отправились обучаться по зарубежным грантам.

«В этом смысле можно констатировать, что существующая система распределения грантов стимулирует «утечку мозгов» из нашей страны. И надо полагать, что российские, европейские и китайские университеты уж точно отбирают не самых слабых абитуриентов, прекрасно обходясь без ЕНТ. Понятно, что многие молодые специалисты в Казахстан уже не возвращаются», — указано в запросе.

Во втором запросе акжоловцы акцентировали внимание на неэффективной работе фонда «Туристік Қамқор», созданного правительством в 2016 году. Он является администратором системы гарантирования прав граждан Казахстана в сфере выездного туризма, куда все туроператоры платят 0,5 МРП (примерно 192,6 руб.) с каждого туриста.

«Остановить практику создания различных внебюджетных фондов с обязательными платежами бизнеса и непрозрачной системой расходования средств. Все подобные платежи де-факто являются налогами на бизнес, а, следовательно, должны проходить через бюджет, утверждаться и контролироваться парламентом. Пересмотреть принципы работы существующих подобных фондов, остановить уплату в них обязательных платежей и при необходимости — ликвидировать, с передачей средств в бюджет. Создать реальные стимулы для развития рыночной системы страхования рисков в туристической, медицинской и иных отраслях, без которой невозможно реальное повышение качества этих услуг и реальная ответственность участников», — предлагает партия «Ак жол» правительству Казахстана.

Третий запрос акжоловцев касается внесения поправок в Налоговый кодекс в реализацию решения о декриминализации статьи о лжепредпринимательстве и объявлении 4 июля профессиональным Днём предпринимателя Казахстана.

Партия «Нур Отан» провела на неделе расширенное совещание с руководителями структурных подразделений центрального аппарата и областных филиалов партии, посвященное реализации задач, озвученных президентом Казахстана на открытии третьей сессии парламента Казахстана VI созыва.

Депутатский запрос нуротановцев касается усиления ответственности местных исполнительных и представительных органов за состояние окружающей среды и ее сохранение в регионе (за исключением обязанностей по твердым бытовым отходам и утверждения ставок платы за отходы).

Гражданское общество

Одним из важных событий для гражданского общества является создание сайта www.nukte.kz объединения юридических лиц «Национальная Интернет Ассоциация» при поддержке министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан. Основные задачи сайта: привлечение внимания интернет-аудитории к проблемам правонарушений в обществе; постоянный контроль за этими проблемами со стороны интернет-аудитории; обеспечение прозрачности реализации грантовых проектов.

На этой неделе состоялась пресс-конференция на тему: «Взаимодействие государства и НПО: состояние и перспективы», где обсуждался вопрос представленности государственных органов в общественных советах. По официальной версии, чиновники составляют в советах порядка 25%, а 75% — это представители институтов гражданского общества, НПО, партий, бизнес-организаций и СМИ.

«Во-первых, там не 75 процентов, фактически меньше половины. Они (руководители государственных органов) повтыкали туда своих членов, министерских работников. Во-вторых, депутат — у него и так есть полномочия. Он сидит в парламенте и молчит. В общественном совете его аффилированным поставили, он тоже сидит и молчит. Везде фактически депутаты, кроме МВД и некоторых центральных госорганов. Но активность их не видна», — отметил директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов.

В ответ на критику вице-министр по делам религий и гражданского общества Абзал Нукенов обвинил общественность в пассивности.

«Создан механизм, законодательно обеспечен такой институт, но здесь важно участие и самой общественности при формировании этих общественных советов. От их активной позиции, особенно на местах, и зависит, насколько деятельным будет общественный совет. Надо стараться отстаивать свои права в рамках этого законодательства», — заявил он.

Также на мероприятии стало известно, что на основе предложений всех 229 общественных советов, НПО и международных организаций министерством по делам религий и гражданского общества подготовлен проект типового положения об Общественном совете. Сообщается, что в данном документе детально прописаны процедуры работы общественных советов, в том числе — процессы формирования состава, проведения заседаний, контроля решений.

Общественный совет города Алма-Аты на неделе представил отчет о проведении мониторинга прозрачности бюджета города Алма-Ата, ознакомиться с которым можно по ссылке. А Общественный совет Восточно-Казахстанской области объявил о создании рабочей экспертной группы по вопросам сферы образования.

Нормативно-правовые документы

На этой неделе правительство утвердило в числе прочих документ «Об установлении предельной величины процентной ставки комиссионного вознаграждения, получаемого от активов фонда социального медицинского страхования, на 2017 год».

Также в статусе публичного обсуждения на этой неделе были нижеследующие нормативно-правовые акты.

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму».

Об утверждении государственных нормативов по ценообразованию и сметам (строительство).

Указ президента Республики Казахстан «О внесении изменений в указ президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 «О системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы».

О проекте указа президента Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в указ президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 «Об утверждении государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016−2019 годы».

О проекте указа президента Республики Казахстан «О внесении изменения в указ президента Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 148"Об утверждении концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года)».

О системе государственного планирования в Республике Казахстан.

Об установлении лимитов долга местных исполнительных органов на 2018 год.

Меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Федеральным Агентством по рыболовству Российской Федерации по сотрудничеству в области рыбного хозяйства.

Об утверждении методик расчетов выбросов, сокращений выбросов и поглощений парниковых газов.

О внесении изменений и дополнений в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 2 марта 2015 года № 164 «Об утверждении правил централизованной покупки и продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии».

О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года № 862 «Об утверждении правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений».

Проект постановления правительства РК «Об утверждении правил установления и присуждения почетных званий субъектам благотворительности».

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