



Иван Шилов ИА REGNUM

Советники Щецина блокируют проект переделки «памятника благодарности» солдатам Красной армии на площади Польского Солдата в памятник Матери Божьей — Царицы Мира, передает Radio Szczecin (Щецин). Какие аргументы приводят советники? Глава клуба «Права и Справедливости» Марек Дуклановский поясняет, что городской совет по инициативе его партии в прошлом году принял решение о демонтаже «памятника благодарности» с площади Польского Солдата. Как говорит Дуклановский, он не видит сегодня оснований, чтобы сохранить его любой ценой. Владислав Дзиковский из клуба «Беспартийные» отмечает, что город уже выбрал проект, как перестроить площадь после удаления памятника, и подчеркивает, что следует реализовать ранее разработанный план. В свою очередь Урсула Панька из «Гражданской платформы» обращает внимание на другую проблему: с этической точки зрения нельзя на работе одного творца строить или достраивать что-то другое. Советский памятник должен быть удален с площади Польского Солдата осенью этого года.

Также щецинский клуб «Гражданской платформы» предложил оставить названия двух улиц — 26 Апреля и Защитников Сталинграда, сообщает Głos Szczeciński (Щецин). В соответствии с законом о так называемой декоммунизации названия улиц, связанные с Польской Народной Республикой, должны были исчезнуть к 2 сентября сего года. Теперь переименовывать будет глава Западно-Поморского воеводства. В его списке остались две улицы — 26 Апреля и Защитников Сталинграда. Шеф клуба «Гражданской платформы» Павел Бартник заявил, что они подготовила проект решения о сохранении прежних названий. Советники партии напоминают, что 26 апреля 1945 года Красная армия вошла в Щецин, а через два дня приехал Петр Заремба, польский градостроитель и первый президент города. «Тогда и началась история польского Щецина, всего этого не имело бы места быть, если бы не 26 апреля», — добавляет Бартник. А битва под Сталинградом является одним из решающих сражений Второй мировой войны. «Сегодня рассуждать, что было бы лучше, чтобы Сталинградскую битву выиграл Паулюс, — это безответственно с точки зрения Польши и поляков. Никто в мире не подрывает значения этого сражения», — подчеркивает Бартник. Равно как нельзя без освобождения Щецина силами Красной армии говорить о первом президенте города Павле Зарембе. Нужно быть последовательными: или 26 апреля и Заремба, или без 26 апреля и без Зарембы.

В Катовице начались общественные слушания по изменению названия шести улиц в пяти районах, информирует Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Речь идет об улицах 9 Мая, Бруно Ясиньского, Леона Кручковского, Оскара Ланге, Влодзимежа Стахли и Люциана Шенвальда. Все они должны быть переименованы в соответствии с так называемым законом о декоммунизации. Одновременно городские власти заняли жесткую позицию в отношении генерала Ежи Зентка, который является покровителем катовицкого окружного объезда — здесь изменения названия не будет. Слушания носят локальный характер, в них смогут принять участие только жители домов, расположенных на подлежащих декоммунизации улицах, а также предприятия и организации, которые работают в пределах этих районов.

В Гданьске саботируют декоммунизацию. Как пишет Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье), городские власти отказались переименовывать шесть улиц, и теперь у главы Поморского воеводства есть три месяца, чтобы принять решение. Споры разгорелись вокруг улиц Домбровщаков, Бучка, Кручковского, Солдка, Пстровского и Зубжицкого. Руководитель городского клуба «Права и Справедливости» Казимеж Коралевский считает, что президент Гданьска Павел Адамович принял резкий поворот «влево» и уговорил советников не вмешиваться, втягивая в эту политическую дискуссию поморского воеводу, который в режиме диспетчера должен будет реализовать закон о так называемой декоммунизации. Как заявил сам Адамович, «после консультаций с жителями этих улиц я отстранился от переименований. Голоса жителей Гданьска очень выразительные, они против изменений. У меня самого очень критическое мнение по поводу закона. Мне кажется, что он нарушает принцип независимости местного самоуправления. Говорить о декоммунизации спустя 28 лет после свержения режима является шизофреническим и непонятным действием». В пресс-службе воеводы заявляют тем временем, что пока не могут говорить о конкретных предложениях по новым именам улиц. В Гданьске самые большие споры ведутся насчет улицы Домбровщаков в Приморье, где проживает до 2,5 тысячи человек. На заседаниях районного совета подавляющее большинство тех, кто интересуется темой декоммунизации, выступили против переименования. Чтобы их уговорить, гданьский филиал Института национальной памяти даже организовал в июне специальное совещание. Как утверждают историки, «домбровщаки были врагами Польши, организованными Коммунистическим интернационалом с участием испанских и французских коммунистов, а также Советского государства». В защиту их выступают горожане, придерживающиеся левых убеждений. Они говорят, что обычный домбровщак не был «сталинским аппаратчиком», как ложно пытается внушать Институт национальной памяти. Обычный домбровщак — это польский шахтер, который выехал на заработки во Францию, попал в профсоюз, там его уговорили принять участие в гражданской войне в Испании против фашизма.

Союзу поляков в Германии (ZPN) исполнилось 95 лет, рассказывает Nowa Trybuna Opolska (Ополе). Но парадоксальная ситуация: в польско-немецком договоре упоминание о немецком меньшинстве в Польше есть, а о польском меньшинстве в Германии — нет, говорит глава отделения ZPN в Мангейме Казимеж Гловацкий. Он принял участие в торжественных мероприятиях у памятника Повстанцам на горе Святой Анны. По его словам, силезские повстанцы в течение многих поколений культивировали польские традиции и ценности, боролись за них. Их притесняли и пытали, они погибали в концентрационных лагерях. Во время нацистской оккупации их было арестовано более 1200 человек. Гловацкий напомнил, что в Польской Народной Республике потомки повстанцев часто были унижены и отброшены на социальной жизни. Но и теперь власти забывают о них. «Пренебрегают также поляками в Германии, — говорил Гловацкий. — Никто не хочет помочь восстановить статус польского меньшинства и помочь добиться возврата отнятого нацистами имущества». Дескать, немецкое государство соблюдает европейские стандарты в области прав меньшинств, которых придерживаются в Польше. Но мы относимся к немцам по-европейски, даже лучше, быть может, немцы от нас еще научатся. Но на протяжении более 25 лет они не покаялись. Если морковка не работает, возможно, подойдет метод кнута? Почему немецкое меньшинство в Польше имеет больше права, чем поляки в Германии? Пора покончить с этим, так будет правильно и справедливо.

Бывший президент Грузии стал над всеми? Этим вопросом задаются Super Nowości (Жешув). В пятницу Прикарпатье посетил Михаил Саакашвили. Трудно сказать, что было целью его визита. Известно зато, что этот визит стал довольно обременительным для путешественников, отправившихся на Украину тем же поездом, что и бывший глава Грузии, а также для тех, кто пытался воспользоваться пограничным переходом Медыка. Причина? На Украине пан Саакашвили является персоной нон грата. Ну, бывает, может даже жаль, но что нас волнует? Хотя деятельность Михаила иногда была громкой во время его правления в Грузии, а затем на Украине, не будем удивляться, что у большинства поляков его фамилия больше ассоциируется с Григорием из сериала «Четыре танкиста и собака». В целом грузинская политика не является предметом интереса для наших соотечественников. Если бывший президент Грузии хотел посетить нас, то почему бы и нет? Нет никаких противопоказаний, хотя, конечно, интересно, что на него выдан разыскной запрос из Грузии, а на Украине он персона нон грата. Есть риск приема такого человека, когда дело доходит до дипломатии. Но, может, он приехал к кому-нибудь в гости. Однако вскоре выяснилось, что бывший грузинский президент едет на Украину, чье гражданство он потерял, когда президент Порошенко получил документы о деятельности Саакашвили в Грузии. В результате пассажиры поезда, который отправлялся на Украину из Перемышля, должны были пересесть на автобусы, что особенно «приятно», имея большой багаж. Когда затем Саакашвили решил пересечь границу через пограничный пункт Медыка/Шегини, уже другие путешественники столкнулись с тем, что им придется ждать, так как украинская сторона в связи с намерениями экс-главы Грузии приостановила работу перехода. Естественно, возникает простой вопрос: почему нас должно заботить, что пана Саакашвили на Украине не хотят и почему мы должны останавливать наши поезда и нести другие неудобства? Ах, он руководил Грузией. Да, но об этом уже забыли. Кроме того, тот, кто имеет достаточно серьезные правонарушения на своем счету и в отношении которого есть разыскной запрос, на какое-то особое обращение, вероятно, не должен рассчитывать. Тем более не за счет времени и удобств других путешественников и дополнительных средств наших польских налогоплательщиков. Потому что полиция и пограничники стоят денег, и мы все несем расходы.

Польский бизнес требует все больше и больше украинцев, сообщает Kurier Lubelski (Люблин). Число граждан Украины, работающих в Польше, приближается к 2 миллионам. Требования простые: желание работать и базовые знания польского языка. С января по конец июля этого года в канцеляриях районных администраций в Люблинской провинции работодатели подали более 60 тысяч заявок на привлечение иностранной рабочей силы. 57 600 из них касались украинцев. Наиболее частые запросы идут от предприятий в сфере транспорта, строительства и — что является новинкой — услуг.

Украинские рабочие чувствуют себя обманутыми строительной компанией Prefabet, передают Nowości (Торунь). По словам главы украинской фирмы Ивана Краско, им задолжали 30 миллионов злотых. Рабочие с Украины работали три месяца бесплатно. Летом прошлого года компания Краско», базирующаяся в Киеве, выделила польским партнерам 17 своих сотрудников — сварщиков, электриков и так далее. Согласно соглашению, они должны были работать на заводе в Бяло-Блота, но руководство Prefabet неоднократно нарушало условия контракта. Только 9 украинцев получили работу на производстве, а 8 были направлены на строительство, на неквалифицированную работу, возмущен Краско. При этом зарплата была занижена. Переговоры ничего не дали. Краско вернул людей обратно на Украину и стал судиться с польской компанией, но пока безрезультатно. «У меня ранее не было опыта работы с поляками, компания Prefabet казалась надежным партнером, поэтому я не отступил», — объясняет украинский бизнесмен. Теперь он сожалеет о заключенном контракте, поскольку считает, что его сотрудники подверглись дискриминации в Польше. Например, украинцам давали пару защитных перчаток в месяц, а польским рабочим — еженедельно. В свою очередь вице-президент польской компании Гжегож Брыцкий отрицает обвинения в дискриминации: «Украинские компании ведут себя все хуже и хуже. Вместо того, чтобы давать специалистов, привозят поваров или садовников, а затем задаются вопросом, почему мы их на более низкую ставку нанимаем».