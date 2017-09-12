



Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

Сегодня, 12 сентября, на всей территории Украины стартовали стратегические военные маневры «Непоколебимая стойкость — 2017». Маневры, которые проводятся в ответ на белорусско-российские учения «Запад-2017», продлятся до 15 сентября.

Так, Генштаб ВС Украины предупредил граждан об ответственности за несанкционированное ведение фото‑ и видеосъемки, а также за запуск беспилотников над военными частями.

«Внимание! Военные учения! Сегодня, 12 сентября, по всей территории Украины начались командно-штабные учения «Непоколебимая стойкость — 2017». Генеральный штаб ВС Украины напоминает об ответственности за ведение фото‑ и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов Вооруженных сил Украины и попыток проникновения на их территорию. Также информируем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности. Предостерегаем от провокационных действий рядом с военными частями и колоннами военной техники, а также обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действия», — говорится в сообщении в Фейсбук.

Кроме того, с 12 сентября почти все боевые военные части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность.

«С целью проверки вопросов готовности к выполнению задач по назначению почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность», — информирует Генштаб.

Также осуществляется призыв на учебные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектования этих воинских частей до полных штатов.

«Особое внимание в ходе сборов уделяется способности воинских частей организованно принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Также с резервистами будет проведен ряд занятий по индивидуальной подготовке», — пояснили в ведомстве.

По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, командно-штабные учения проходят в рамках подготовки украинской армии к ведению «оборонительных, стабилизационных и боевых действий». Он признал, что учения стали ответом на старт белорусско-российских учений «Запад-2017».

"С целью адекватного реагирования на внешние угрозы, в частности связанные с проведением учений «Запад-2017», был уточнен порядок подготовки Вооруженных сил Украины в текущем году. Целью таких усилий является формирование их готовности к возможному обострению военно-стратегической обстановки вокруг Украины», — рассказал Муженко, слова которого 1 сентября процитировала пресс-служба Минобороны Украины

Начальник Генштаба считает, что учения «Запад-2017» имеют более широкий контекст, чем объявленные маневры на территории Белоруссии. В частности, «они направлены на подготовку российских войск для наступательных действий и несут угрозу как для стран НАТО, так и для государств постсоветского пространства».

«Мы просчитываем различные сценарии действий противника, включая наступательные действия… Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО. Поводом для начала агрессии, несмотря на непредсказуемость высшего военно-политического руководства России, могут стать, например, масштабные провокации как на территории восточных областей Украины, так и стран Балтии относительно ущемления прав и свобод, угрозы безопасности русскоязычного населения», — подытожил Муженко.

Также о возможной подготовке России к нападению на Украину заявлял и президент Петр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины… И, к сожалению, никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется из Беларуси в их дом в Россию, у нас нет», — сказал Порошенко 7 сентября во время ежегодного послания к парламенту.

Ранее, 30 июня, министр обороны Украины Степан Полторак и генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказали об угрозах, которые несут учения для стран Восточной Европы.

«Предстоящие учения «Запад-2017», которые планирует провести Российская Федерация, являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией. Генеральный секретарь НАТО рассказал о том, какие угрозы они видят, и сообщил, что группировка альянса в Восточной Европе будет усилена. Со своей стороны мы также адекватно реагируем на проведение учений», — заявил Полторак.

В то же время украинские эксперты по-разному оценивают цели и задачи учений «Запад-2017». Так, 30 августа военный эксперт Олег Стариков в комментарии изданию «Гордон» заявил, что западные страны «подготовлены к возможным провокациям России и Белоруссии в ходе маневров».

«Учения «Запад-2017» несут определенную угрозу для Украины и других соседей Беларуси и РФ. Однако Запад хорошо подготовился к этим учениям. В частности, в странах Балтии, Польше и Румынии размещены воинские части НАТО, многонациональные батальоны и бригады. К тому же на территории Польши сейчас размещена танковая бригада армии США», — сказал Стариков.

Эксперт считает, что в нынешних условиях российская сторона не пойдет на эскалацию ситуации в регионе.

«Все меры, связанные с политическим, военным и дипломатическим реагированием, Украина и страны НАТО уже приняли. И в таких условиях Генштаб Вооруженных сил России не станет реализовывать планы эскалации, которые у него, возможно, есть. И еще нюанс, все планы Западного военного округа российской армии, который участвует в учениях, направлены против стран альянса, а не против Украины. РФ реализует свои мероприятия по принуждению к миру только для того, чтобы войска НАТО не приближались к ее западным границам», — подчеркнул Стариков.

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что сегодня нельзя проводить параллели между учениями «Запад-2017» и «Кавказ-2008».

«Скорее всего, такие угрозы, о которых говорят в интернете, вызваны историческими параллелями с учениями «Кавказ-2008», которые фактически завершились войной России и Грузии. Однако, в современных условиях риски того, что россияне во время учений перейдут границу и начнут боевые действия на приграничной территории с Беларусью, являются низкими. Кроме белорусской границы, Украина еще имеет сухопутную контролируемую границу с Россией в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, но Россия не воспользовалась возможностью расширить зону боевых действий на этих участках, поэтому вряд ли ради этого она использует Беларусь», — сказал Петренко «Голосу Америки».

Также не верит в страшилки об открытом нападении России на Украину украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим. По его словам, Белоруссия не будет площадкой для нападения России на Украину. Об этом он заявил 2 августа в интервью изданию «Белорусские новости».

"С учетом неоднократных заверений белорусского руководства оснований для тревоги, что белорусская сторона станет каким-то плацдармом для нападения, у меня лично нет», — заявил Кизим.

Посол напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заверял президента Украины лично в том, что территория его страны никогда не станет плацдармом для агрессии против Украины. При этом он признает, что «пока российские войска будут находиться на территории Белоруссии, полного спокойствия со стороны Украины не будет».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Примечательно, что сегодня на Украине проходит не одно военное учение. Еще с 8 сентября на Украине на аэродроме 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко началась 1-я фаза украинско-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017.

«На базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко началась 1-я фаза учений Rapid Trident-2017», — сообщала пресс-служба Минобороны.

В рамках учений американские союзники прибыли на Украину с целью обучить украинских коллег-летчиков методам взаимодействия с другими родами войск в различных условиях.

Как сообщалось, учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3 тысяч — из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники. Белоруссия пригласила более 80 международных наблюдателей от ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Международного комитета Красного Креста, Польши, Прибалтики, Скандинавии и Украины, а также военных атташе, аккредитованных в Минске.