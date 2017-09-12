Помимо того, что война с Северной Кореей может привести к гибели 50 или более тысяч граждан США и более двух миллионов жителей Корейского полуострова, конфликт с КНДР может обойтись экономике США в триллионы долларов и привести к сокрушительным последствиям для экономики ведущих стран Азии и всего мира, пишет Энтони Фенсон в статье для The National Interest.

Брискин В. М. Американская «щука» и корейская наука. 1952

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Так, в корейской войне 1950-1953 годов США потеряли 33 тыс. 651 человека погибшими. Тогда конфликт обошелся приблизительно в $20 млрд. В свою очередь, Южная Корея потеряла 1,2 млн человек, ВВП страны упал более чем на 80%. Издержки же второй войны на Корейском полуострове будут намного более значительными. В частности, в самый разгар конфликта в Корее Вашингтон тратил на боевые действия приблизительно 4,2% своего ВВП. И хотя нынешние официальные лица Пентагона считают, что еще одна война на полуострове может быть завершена гораздо быстрее, благодаря чему удастся сократить число жертв и финансовые издержки, остается риск затягивания конфликта.

В этом случае показателен пример войны в Ираке, перед началом которой в 2003 году высказывались оценки, что конфликт будет завершен в течение нескольких недель. При этом последний военнослужащий США покинул это ближневосточное государство только к декабрю 2011 года, тогда эта война обошлась США, первоначально оценивающим расходы на нее в $60 млрд, в общей сложности в $1 трлн (5% от ВВП США).

Издержки на восстановление государства также могут оказаться «огромными», согласно оценкам аналитического центра Capital Economics. Как отмечают экономисты, правительство США потратило на восстановление Ирака и Афганистана около $170 млрд. Экономика же Южной Кореи приблизительно в 30 раз больше ВВП этих двух государств, поэтому если США будут вынуждены профинансировать восстановление своего союзника пропорционально объему его экономики, национальный долг США вырастет на 30%.

При таком развитии событий федеральный долг США может достигнуть тревожно больших значений. Повышение же этого долга окажет давление на Вашингтон, вынуждая власти США сокращать программы государственного финансирования и повышать налоги. Возможна также комбинация этих шагов, что пойдет вразрез с экономическими устремлениями президента США Дональда Трампа. Федеральная резервная система будет вынуждена повышать процентные ставки для противодействия инфляции, таким образом увеличивая стоимость правительственного долга и подрывая процесс восстановления экономики страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Неядерные силы КНДР насчитывают до 700 тыс. военнослужащих и десятки тысяч единиц артиллерии. Более того, Пхеньян располагает не только около 20 ядерными зарядами, но и арсеналом химического оружия. При этом Сеул находится всего лишь в 56 км от границы с КНДР, поэтому в случае войны столица Южной Кореи может понести значительные потери среди мирного населения, особенно если учесть, что в городе сосредоточена почти половина населения и экономической мощи страны.

Обладая одиннадцатой по объему экономикой в мире, Республика Корея крупнее всех других государств, в которых за последние 70 лет происходил вооруженный конфликт. 50-процентное падение ВВП республики может привести к сокращению общемирового ВВП, а также к нарушению глобальных торговых потоков. Южная Корея глубоко интегрирована в региональные и глобальные производственные цепи, по которым в случае крупного военного конфликта может быть нанесен сокрушительный удар. Экономисты отмечают, в наибольшей степени пострадает Вьетнам, поскольку он закупает до 20% своих товаров в Южной Корее. Война также скажется на экономике Китая и других стран региона.

Самый серьезный ущерб будет нанесен электронной промышленности, поскольку Южная Корея на сегодняшний день занимает четвертое место среди крупнейших ее производителей. В стране производится до 40% жидкокристаллических дисплеев, а также 17% всех полупроводников. Более того, Южная Корея является одним из крупнейших производителей автомобилей, поставляя на глобальный рынок до 5% всей автомобильной продукции. В стране также находятся три крупных судостроительных завода, которые, скорее всего, окажутся под ударом со стороны КНДР в случае войны. Их частичное или полное уничтожение может нанести удар по поставкам танкеров для перевозки сжиженного газа и другим отраслям.

Компании же США, в частности Apple, могут столкнуться со значительным срывом поставок электроники из Южной Кореи, особенно ввиду того, что фабрики расположены в зоне действия северокорейской артиллерии. По данным Bloomberg, 12% поставщиков Apple находится в Южной Корее. Поставки могут быть сорваны и у других компаний. По оценкам Capital Economics, такое развитие событий приведет к резкому скачку цен на электронику, в том числе на смартфоны, камеры и компьютеры, что может подтолкнуть инфляцию и сократить покупательную способность граждан США. Со своей стороны, центральные банки могут оказаться вынужденными поднять процентные ставки в ответ на скачок инфляции. По энергетическим рынкам может быть нанесен удар, особенно по рынку энергоносителей, если учесть, что до 65% перерабатывающих мощностей Азии находятся в Японии, Южной Корее и Китае.