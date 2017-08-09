Не утихают скандалы, связанные с ещё не вышедшим на широкие экраны фильмом режиссёра Алексея Учителя «Матильда». И если сначала противники фильма ограничивались заявлениями, то в последние дни их действия стали намного радикальнее.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Ворота

Что происходит?

Вчера, 11 сентября, стало известно об очередном поджоге. Сгорело два автомобиля возле офиса адвоката, представляющего интересы Алексея Учителя, причём оба авто не принадлежали ни самому юристу, ни сотрудникам его офиса. На месте происшествия были разбросаны листовки с надписью «За Матильду гореть». По факту поджога автомобилей возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

И это не единственный подобный инцидент. Ранее в Санкт-Петербурге злоумышленники кинули несколько бутылок с «коктейлями Молотова» в здание студии «Лендок» и офис студии «Рок» Алексея Учителя.

А вот в Екатеринбурге злоумышленник действовал более изощрённо. Утром 4 сентября он на УАЗе протаранил входную группу киноконцертного театра «Космос», где проходил уральский фестиваль российского кино, а потом поджёг свою машину, гружённую баллонами с газом. По факту поджога было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Вскоре он был задержан и дал интересные показания. Выяснилось, что гражданин проживает в Ирбите и накануне приехал в Екатеринбург, весь день провёл в Храме-на-Крови, поставленном на месте расстрела бывшего императора Николая Романова и его семьи, а утром «поехал в кино».

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Церемония

Всем этим событиям предшествовали угрозы сжигать кинотеатры, в которых решат показывать «Матильду». От имени организации «Христианское государство — Святая Русь» кинопрокатчикам были разосланы письма, в которых сообщалось об «огненном возмездии», если они возьмут в прокат фильм «Матильда».

Позиция церкви

Церковь осудила все эти акты. В частности, Екатеринбургская епархия после событий у ККТ «Космос» распространила заявление, в котором расценивает произошедшее как беспрецедентный общественно опасный акт, заслуживающий безусловного осуждения и наказания виновных, какими бы мотивами они ни руководствовались.

«В то же время констатируем, что цивилизованный диалог, связанный с выходом фильма «Матильда», отсутствует, что создаёт потенциал для развития конфликтов, связанных с нежеланием авторов фильма слышать обеспокоенность верующих людей. Выражаем опасения, что в год столетия трагической гибели царской семьи демонстрация художественных произведений, разделяющих граждан России, не может быть средством построения мира и взаимного уважения», — заявили в епархии.

Ситуацию вокруг фильма «Матильда» после поджога двух машин возле офиса адвоката режиссёра картины прокомментировал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов. Священник заявил, что хулиганские действия в отношении команды Алексея Учителя ему неблизки, однако мотивация людей, которые это совершают, понятна.

«100 миллионов россиян считают себя христианами. Каждый человек, если подходит к милиционеру и плюёт ему в лицо, должен ждать серьёзных проблем. Если человек в православной стране создаёт фильм, который глумится над святым для 100 миллионов людей, он тоже должен быть готов», — прокомментировал Дмитрий Смирнов изданию Ruposters.

Высказался по данной теме и председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который по приглашению Алексея Учителя ранее посмотрел фильм.

«Император Николай II канонизирован, и у Церкви особое отношение к этому человеку. В день его кончины, в день убийства царской семьи в Екатеринбург съезжаются десятки тысяч людей и проходят крестным ходом от места его расстрела до места его предполагаемого захоронения. Пять часов идёт крестный ход из шестидесяти, семидесяти, восьмидесяти тысяч человек. Вы представляете, какова будет реакция православных верующих, когда выйдет этот фильм?» — сообщил священнослужитель.

То есть формально представители РПЦ всякий раз осуждают действия поджигателей, но делают это с оговорками.

Lifehacker.ru «Коктейль Молотова»

А в чём вина?

Несмотря на то, что фильм ещё не вышел на экраны, информация о его содержании уже просочилась в интернет. В кинокартине с бюджетом 1,5 млрд рублей рассказывается об отношениях молодого наследника престола Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской. Они действительно были до того, как Николай II женился и был помазан на царство. Сомнительно, что данный факт биографии может оскорбить чувства верующих. Во-первых, потому что это факт, а во-вторых, даже современники императора не видели в этом ничего предосудительного. Более того, по словам тех, кто видел кинокартину, в фильме есть художественный вымысел, возвеличивающий фигуру Николая Романова. Так, в кинокартине последний император после трагедии на Ходынском поле отправляется туда, встаёт на колени и просит прощения у русского народа. Эта сцена — выдумка авторов фильма, не имеющая отношения к реальным историческим событиям.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Михалина Ольшанска

История протестов и при чём тут «царебожники»

Резко против демонстрации фильма выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, известная своим трепетным отношением к фигуре Николая Романова. При этом в отличие от митрополита Иллариона она принципиально отвергла предложение режиссёра и не стала смотреть кинокартину. Более того, она обратилась в прокуратуру с заявлением о проведении проверки в отношении ещё не снятого фильма. Также она представила экспертизу, согласно которой фильм оскорбляет чувства верующих. Однако Минкульт не принял её во внимание и выдал прокатное удостоверение фильму «Матильда», премьера которого состоится в кинотеатрах России в октябре.

В результате представители организации, позиционирующие себя как православные, призвали противников фильма к акциям протеста. Так, в Екатеринбурге возле Храма-на-Крови прошёл пикет с требованием запретить фильм, а в Тюмени состоялся митинг, на котором присутствовал уже упоминавшийся выше гражданин из Ирбита, организовавший поджог ККТ «Космос». Также в Екатеринбурге появились билборды, анонсирующие фильм «Ложь Матильды». Работа над фильмом идёт в пику кинокартине «Матильда». По замыслу автора, его фильм должен разоблачить «мифы» о Николае Романове. Интересно то, что на билбордах размещён призыв к «покаянию всего русского народа».

Ряд экспертов связывают протестную активность с представителями секты «царебожия», деятельность которой направлена на раскол в РПЦ. Это осуждённое ранее патриархами Алексеем II и Кириллом так называемое учение о царе-искупителе, бытующее в части православного сообщества убеждение в особой священной роли убитого бывшего императора Николая Романова, сакральном значении его смерти и необходимости всенародного покаяния за это. И действительно, те, кто наиболее активно протестует против фильма «Матильда», подчёркивают своё особое отношение к Николаю II и призывают к всенародному покаянию за его смерть, причём это идёт вразрез с официальной позицией РПЦ, так как покаяние — сугубо личный акт.

Есть и другой факт, косвенно указывающий на то, что против фильма выступает не «православная общественность», а только та её часть, которая поражена идеями «царебожия», либо склоняется к ним или невольно покрывает. Николай II был действительно канонизирован РПЦ и прославлен в лике святого страстотерпца. И, возможно, фильм «Матильда» и можно было бы расценивать как «провокационный», если бы не одно «но».

Икона Мучеников Романовых. Николай и Александра и дети их Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей

В конце 2016 года на широкие экраны вышел фильм «Викинг» с бюджетом 1,25 млрд рублей. Этот фильм повествует об истории великого князя Владимира Святославовича, более известного как Владимир Креститель. На сегодняшний день эту кинокартину любой желающий может найти и посмотреть в интернете. В ней образ Владимира представлен крайне неприглядно. В фильме не только искажена история событий и исторических персонажей, но сам князь представлен до принятия христианства как настоящий варвар. В отличие от «Матильды», в фильме присутствуют сцены убийств, насилия и других неприглядных действий, в которых непосредственно участвует великий князь. Но дело в том, что Владимир — это тоже святой РПЦ. Причём святой самого высокого ранга — святой равноапостольный! По идее, если принять доводы тех, кто выступает против фильма «Матильда», они не менее ожесточённо должны были выступить против фильма «Викинг». Однако мы не слышали об активных акциях протеста и (слава богу) о каких-либо радикальных действиях. Если кто и протестовал, то, как правило, это были историки или публицисты, причём происходило это «тихо» и в интернете.

Что дальше?

Все эти факты позволяют делать неутешительные выводы. С одной стороны, мы видим некоторую радикальную группу, которая, «прикрываясь» православием, уже перешла черту, за которой подлежит безоговорочному осуждению. С другой стороны, власти не хотят рассматривать их действия как акты террора. По крайней мере на данный момент все уголовные дела возбуждены об умышленном уничтожении имущества. На мой взгляд, такая ситуация играет на руку тем, кто действительно старается накалять обстановку в обществе.

Нельзя делать вид, что данная серия преступлений является рядовыми «поджогами». Также нельзя закрывать глаза на то, что сами преступники позиционируют себя как православные. В первую очередь Церковь должна не просто осудить подобные преступления, но сделать это без каких-либо оговорок и отмежеваться от тех общественных организаций, которые прикрываются православием. Бездействие в отношении «царебожников» не только укрепит их мысли о своей правоте, но и может подтолкнуть их к более радикальным действиям, чем поджоги имущества тех, кого они пытаются запугать.