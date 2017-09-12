



Иван Шилов ИА REGNUM

Варшава хочет умыть руки. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, комментируя беспрецедентный прорыв бывшего грузинского президента и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из Польши на территорию Украины, заявляет, что это есть «внутренняя политическая игра на Украине… Польша не является ее участником». Правда? Влиятельная польская газета Rzeczpospolita, цитирующая слова министра, в другом редакционном материале констатирует:

«Отношения между польским правительством и властями Украины уже давно являются напряженными. Но удивительное путешествие по Польше Михаила Саакашвили и его впечатляющее пересечение нашей восточной границы может довести до открытого спора с Киевом… Демонстрационное внесение Саакашвили его сторонниками на территорию Украины трудно не воспринимать как неприятный спектакль некомпетентности властей в Киеве. И ведь это разрекламированная Польшей программа «Восточное партнерство» привела к предложению Украине заключить ассоциацию с ЕС и революции на майдане в 2013 году. В результате чего отношения между Польшей и Россией достигли дна, от которого не оттолкнулись до сих пор».

Вопросов к властям Польши у поляков накапливается все больше и больше. Как замечает Radio ZET, действительно, Саакашвили, что в Польше, что на Украине, должен был быть задержан и передан Грузии, которая объявила его в международный розыск. Однако он не только свободно перемещался по польской земле. Хотя экс-президента не принимали в Варшаве, в его судьбе прямое участие польские власти принимали, о чем открыто заявил министр инфраструктуры и строительства Польши Анджей Адамчик. Напомним, что первоначально Саакашвили попытался въехать на Украину на поезде Перемышль — Киев, однако по требованию Киева состав не двинулся с места. «Это невиданное дело, которого не должно быть на польских или любых других дорогах, чтобы машинист заграничного поезда отказался выезжать, — заявил Адамчик. — Если бы президент Саакашвили, например, создавал угрозу для других пассажиров, его физическое состояние не позволяло ему путешествовать, но такого же не было. Мы использовали разные методы, я был в контакте с Ващиковским, делом интересовалась также премьер Беата Шидло. Глава МИД пытался решить эту проблему, следил за развитием событий и контактировал с МИД и МВД Украины».

Саакашвили тризуб reg

После такого Варшава не может говорить, что дело Саакашвили — это исключительно внутреннее дело Украины. Соответствующий запрос профильным польским министерствам собирается направить парламентское движение Kukiz'15. Депутат Сейма Польши Войцех Бакун, сообщивший о намерении Kukiz'15 запросить объяснения, выразил при этом сомнения «в законности самого пребывания Саакашвили в Польше». Все это происходит на фоне чрезвычайной озабоченности Киева происходящим. Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ситуация с прорывом границы — это «не просто нарушение закона, на мой взгляд, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу: чем хуже, тем лучше». В свою очередь известный польский священник Тадеуш Исакович-Залесский спрашивает:

«Почему польские власти упростили грузинскому политику переход — без действительного паспорта — польско-украинской границы, так сильно охраняемой в качестве внешней границы Евросоюза? У него вообще спрашивали какие-либо документы? А может это элемент большой игры, которая заключается в оказании помощи в свержения нынешнего президента Украины? Саакашвили ведь, о чем знают даже еврократы в Брюсселе, является злейшим врагом украинского президента Петра Порошенко, и поэтому, безусловно, дело дойдет до противостояния, может быть, даже силового. Так или иначе, польское правительство заложило пальцы между дверями. Кроме того, выставили в дурацком свете польскую дипломатию, потому что до сих пор президент Польши Анджей Дуда, глава «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский и министр иностранных дел Ващиковский некритично поддерживали украинского президента-олигарха, рассчитывая на его поддержку в международных делах, например, в создании Междуморья или Троеморья. Неужели теперь вдруг изменили фронт и поставили на кого-то другого? И на что нам это все?»

Возможно затем, что слабеющая Украина сегодня становится предметом большой «заинтересованности» ее западных соседей. Обещанное Саакашвили турне по украинским городам грозит самой серьезной дестабилизацией и утратой влияния центрального правительства. В таких случаях Киев обычно идет на торговлю землей — Петлюра подтвердит. И это знают соседи Украины. Вряд ли необычно жесткая реакция Будапешта на еще даже не подписанный Порошенко закон об образовании, ввиду которого министерство иностранных дел Венгрии предъявляет Киеву ультиматумы, связана только с заботой о том, что будет со школьным обучением венгерского меньшинства. Будапешт давно присматривается к Закарпатью. А после демарша венгерской столицы заволновался и Бухарест, ставший жадно нюхать воздух Буковины, где обитает румынское меньшинство. Если Украина начнет трещать по швам, как знать, не придется ли «помочь» ей навести порядок? Отсюда пристальное наблюдение за тем, что происходит в стране и Киеве, не двинулся ли в свой последний путь из столицы вагончик с членами Директории.

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

Но украинская анархия радует далеко не всех. Глава Центра восточноевропейских исследований Католического университета Люблина профессор Влодзимеж Осадчий в интервью католической радиостанции Radio Maryja подчеркивает: мы имеем дело с началом очередного восстания на Украине, связанного с борьбой олигархических кланов, так как «Саакашвили напрямую связан с олигархическим центром власти на Украине, каким является пан Коломойский». Повторяется та же методология, которая была использована на майдане ради свержения нынешнего правительства в Киеве. «Вероятно, важные геополитические центры поставили на Саакашвили, в том числе США, — замечает профессор. — Так же, как мы дали молчаливое согласие на свержение Януковича. Есть прецедент — с помощью насилия можно свергнуть законно существующее правительство. Если один раз получилось, почему бы и во второй раз не получиться этому?»

Для Польши все это значит возрастание хаоса в соседней стране, анархии. Но если в Варшаве считают, что смогут отсидеться в стороне, то это крайне оптимистичные ожидания. Прорыв польско-украинской границы показал ее уязвимость и беззащитность. Пусть сегодня с украинской стороны. Однако если завтра тысячи, десятки тысяч украинцев, запевая свой гимн, пойдут пешком в Польшу — смогут ли их остановить польские пограничники, отдадут ли польские власти приказ стрелять в людей? Варшава думала перекинуть Саакашвили, как горячую картошку, за шиворот Порошенко. Но Саакашвили — это бумеранг, который еще вернется и ударит по тем, кто его запустил.