Недавно президент России Владимир Путин в очередной раз сделал заявление, попавшее в передовицы многих газет. Глава Кремля предложил направить на восток Украины миротворцев ООН, которые бы оказали поддержку действующей там мониторинговой миссии ОБСЕ. Украина и ее друзья на Западе должны испытать искренность этого предложения российского президента, пишет бывший посол США на Украине Стивен Пайфер в статье для The National Interest.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

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Кремль, подчеркивает автор, на протяжении определенного времени предпочитал сохранять конфликт в Донбассе в тлеющем состоянии, для того чтобы оказывать давление и подрывать начинания правительства в Киеве. «Школьное» перемирие, согласованное в конце августа, ждала та же судьба, что и десятки таких же инициатив прежде: стороны по-прежнему обмениваются огнем по всей линии разграничения украинских сил с «российскими» и «подконтрольными России» «сепаратистскими» силами. Тем не менее, выступая на пресс-конференции 5 сентября, глава Кремля заявил о возможности размещения на территории Донбасса миротворцев ООН, которые бы помогли разрешить ситуацию. Он добавил, что соответствующие инструкции были направлены в российскую миссию в ООН.

Тем не менее большинство экспертов, отмечает автор, выразило скептицизм в отношении этого предложения, и тому есть ряд оснований. Во-первых, одним из условий размещения миротворцев российский президент назвал разведение войск и отвод тяжелого вооружения. К этому призывали еще вторые Минские договоренности, подписанные в феврале 2015 года, однако за прошедшие два с половиной года эти условия так и не были выполнены. Путин также предложил выдать миротворцам мандат всего лишь на полгода — нереалистично короткий период для конфликта, длящегося уже более четырех лет. Более того, этот контингент будет заниматься исключительно защитой наблюдателей ОБСЕ.

Во-вторых, в российской миссии в ООН не стали детально пояснять, в чем состоит предложение Путина. У российских дипломатов в ООН также нет резолюции для вынесения на голосование в Совете Безопасности ООН, который один может одобрить отправки миротворцев куда-либо. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не стал обсуждать подробности такой инициативы. Вместо этого он заявил, что Киев должен обсудить этот вопрос с лидерами ДНР и ЛНР. Тем самым, подчеркивает автор, он в очередной раз рассказал «сказку», согласно которой Россия не является стороной конфликта.

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В-третьих, предложение Путина предполагает размещение миротворцев ООН исключительно по линии разграничения. Позднее он изменил свою позицию и в разговоре с канцлером Германии подчеркнул, что миротворцы будут действовать по всей территории Донбасса для защиты наблюдателей ОБСЕ.

Суть Времени ДНР ВС ДНР

Указанные выше пункты заставляют задуматься, отмечает автор, было ли предложение Путина искренним стремлением добиться разрешения конфликта или просто броской цитатой на пресс-конференции. Несмотря на сомнения относительно предложения российского президента, официальные лица ФРГ и США приветствовали его. Такой курс действий, по мнению автора, является верным. Вместо того чтобы отвергать сразу же предложение, Украина, Германия и «друзья Киева» в Совбезе должны рассмотреть возможность испытать серьезность намерений Москвы.

Необходимо только переоформить это предложение. Миротворческий контингент ООН мог бы в серьезной степени посодействовать прекращению «украинско-российского» конфликта в Донбассе, если ему выдать необходимый мандат. Такой мандат должен давать полномочия миротворческой миссии размещать силы не только по линии разграничения, но и на всей территории региона, в том числе на российско-украинской границе. Период его действия не должен быть нереалистично коротким. Этот контингент должен быть достаточно многочисленным и хорошо вооруженным, чтобы иметь возможность эффективно выполнять свои функции в регионе. Ситуации не пойдет на пользу повторения миссии ООН в Боснии в начале 1990-х.

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Миротворцы ООН, обладающие полномочиями действовать на всей территории Донбасса, могли бы обеспечить выполнение условий режима прекращения огня и отвод тяжелого вооружения, обозначенные в Минских договоренностях, взять под контроль границу между Россией и Украиной и перекрыть «поток оружия и бойцов» из России в Донбасс. Миротворцы также могли бы обеспечить защиту наблюдателям ОБСЕ, направленным для мониторинга выполнения Минских договоренностей, а также создать лучшие условия для предоставления гуманитарной помощи.

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И все это пошло бы на пользу населению Донбасса, Украине и России при условии, что Москва действительно стремится к урегулированию. Так, некоторые эксперты видят в предложении Путина поиск Кремлем выхода из донбасского тупика, однако автор скептически настроен по этому поводу, отмечая, что стоило бы проверить искренность Москвы. Если российские дипломаты в ООН пойдут на отправку миротворцев в указанном автором варианте, тогда перспектива мира на Украине окажется намного более радужной. В противном случае, если российские дипломаты в Нью-Йорке отвергнут такой мандат, они тем самым подтвердят то, о чем многие подозревали: у Путина не было никакого серьезного предложения.

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Киеву, заключает автор, осталось мало что терять, поэтому украинские дипломаты должны вместе со своими американскими, британскими, французскими и шведскими коллегами по Совету Безопасности ООН скоординировать действия в отношении того, каким образом переоформить предложение Путина для создания мандата, который поспособствует миру на востоке Украины.

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