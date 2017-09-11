Губернатор штата Техас Грег Эббот оценивает убытки от «Харви» в районе 150—180 млрд долларов. До урагана Бюджетное управление Конгресса предсказывало, что в этом финансовом году национальный дефицит достигнет почти 700 млрд долларов. И государственный долг США, таким образом, составит уже почти 20 трлн долларов.

Texas Military Department Спасатели в Хьюстоне

Выступая перед журналистами в четверг, 7 сентября, Трамп подтвердил, что считает, что «есть много веских причин» отказаться от процесса утверждения потолка долга в Конгрессе в принципе. «На протяжении многих лет многие люди говорили о том, чтобы полностью избавиться от потолка долга», — сказал Трамп. «Конечно, это то, что можно было бы обсудить. Мы даже обсуждали это на вчерашней встрече [с лидерами Конгресса]».

Ранее в тот же день коалиция консервативных групп, включая фонд «Наследие», FreedomWorks (Общественная организация за снижение налогов) и «Американцы за налоговую реформу», официально высказалась против этой идеи. «Увеличение лимита задолженности — это еще одно лжеобещание, риск еще большего разочарования в республиканцах Конгресса в то время, когда крайне важно набирать силу, чтобы провести фундаментальную, стимулирующую рост налоговую реформу», — говорится в письме групп к руководству Республиканской партии.

В среду, 6 сентября, решение проблемы фактически отсрочили на три месяца. Республиканцы покинули Овальный кабинет ошеломленными. На переговорах Трамп быстро встал на сторону демократов — за позицию по краткосрочному увеличению потолка, отказавшись от увещеваний собственного министра финансов Стивена Мнучина, и согласился с «Чаком и Нэнси» [демократами Шумером и Пелоси], как он позже назвал их.

Texas Military Department Спасатели в Хьюстоне

Согласно этой сделке, три главных пункта повестки дня Конгресса — деньги на помощь жертвам урагана, увеличение потолка долга и финансирование правительства — будут одобрены в рамках двухпартийного соглашения. Неспособность Конгресса действовать слаженно ни по одному из трех пунктов преподносилась СМИ США, как катастрофа. Причина, по которой демократы теперь настолько счастливы, заключается, в частности, в календаре: увеличение потолка долга и государственное финансирование будут продолжаться только три месяца: до середины декабря, потом наступит Рождество, а затем 2018 год — год выборов в Сенат.

Трамп, в свою очередь, просто забросил проблему подальше, отсрочив жесткий финансовый скачок на конец года. Этот шаг потряс всех, поскольку высокопоставленные чиновники Белого дома и лидеры Республиканской партии готовились к повышению потолка, осознавая приближающиеся в 2018 году выборы.

После того как демократы отклонили предложения Республиканской партии о повышении потолка долга на 18 месяцев, а затем на шесть месяцев, Трамп одобрил трехмесячный вариант Шумера. После того как министр финансов Стив Мнучин, спикер Пол Райан, а также лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл отказались от требований Демократической партии, Трамп тут же согласился на сделку.

Во время встречи Райан резко раскритиковал предложение Демократической партии, сказал источник изданию Politico. Но Шумер напомнил ему, что Райан поддерживал это в прошлом, чтобы обеспечить двухпартийные сделки, — еще в 2013 году.

Внутрипартийный бой в республиканском стане идет полным ходом. Правый фланг партии уже давно называет подъем потолка безответственным решением, отмечая, что Республиканская партия на протяжении многих лет боролась именно против повышения потолка долга без структурных фискальных изменений.

«Ошибочно поднимать потолок долга без какой-либо серьезно реформы в нашем бюджетном процессе», — говорил сенатор Рэнд Пол, который входит в число законодателей из Республиканской партии, готовящихся к борьбе с этой мерой. «Долг в 20 трлн долларов США? — Мы говорим «нет». Это риск номер один для безопасности, поэтому просто продолжать поднимать долг, я думаю, это огромная ошибка», — цитирует Пола издание Politico.

Конгресс США

Ранее предполагалось, что в соответствии с новой стратегией в палату будет вынесен законопроект об оказании помощи в случае стихийных бедствий на сумму около 8 млрд долларов США, а затем сенат приложит к нему увеличение потолка долга. Пол и другие консерваторы Конгресса могли бы бороться с ним, но у них, похоже, нет шансов.

«Я считаю, что в конце этой недели FEMA (МЧС США) исчерпает деньги. Поэтому крайне важно, чтобы мы получили этот дополнительный вариант…» — говорил в начале недели сенатор-республиканец Джон Корнин из Техаса.

Республиканские лидеры обеспокоены тем, что подготовка к урагану «Ирма» (вторая громадная буря, которая может нанести вред Флориде в ближайшие дни) может истощить средства FEMA уже в скором времени. Расходы на ликвидацию последствий «Харви» уже засасывают финансы быстрее, чем полагали лидеры всего неделю назад, требуя более быстрых действий по лимиту задолженности.

Консервативная реакция в Конгрессе уже началась. Ранее Пол говорил в интервью журналистам, что будет стремиться отложить эту меру, которую хотят осуществить без полномасштабных дебатов и поправок в Сенате. Он сказал, что закрытая дискуссия о привязке потолка долга к законопроекту Харви «неуместна, и я буду бороться с этим».

«Любые расходы должны быть компенсированы сокращением расходов в других местах. Одно дело сказать, что вы сострадательны и хотите дать людям деньги, но если вы просто добавляете [это] к долгу, чтобы дать людям деньги, я думаю, что это не очень уместно, — сказал Пол. — Мы предложим поправку, которая компенсирует расходы сокращением иностранной помощи другим странам».

Председатель Республиканской комиссии Марк Уокер во время интервью Fox News назвал стратегию «тревожной». Уокер (консерватор из Северной Каролины) сказал, что он «благодарен, что в Техасе наводнения продолжают отступать, но здесь, в вашингтонском болоте, похоже, они продолжаются». Он тоже призывает республиканцев отделить эти две проблемы.

Даже некоторые техасцы хотят решать эти вопросы отдельно. «Я надеюсь, что мы увидим сильную двухпартийную поддержку и спасение от сокрушительных убытков, и я думаю, что лучший способ добиться этой поддержки — это чистый пакет помощи, а не рельефный законопроект, связанный с другими нерешенными делами», — говорит сенатор-республиканец Тед Крус из Texaса, один из самых консервативных сенаторов.

В последние годы именно демократы брали на себя ответственность за основную часть долга; их голоса теперь решающие, у них было существенное влияние на переговоры, и они сохранили рычаги для следующего боя.

Cnbc.com За стеклом

Представитель FEMA (МЧС) сказал, что агентство располагает 541 млн долларов США для помощи по «Харви» и 472 млн долларов, доступных для борьбы с «Ирмой» и лесными пожарами с 4 августа. Эти деньги могут скоро закончиться, заявили три помощника, знакомые с обсуждениями по финансированию. В минувшие выходные официальные представители Белого дома приняли участие в телевизионных ток-шоу, чтобы предупредить, что любые новые расходы FEMA в этом месяце еще больше истощат казну Казначейства.

Обеспокоены и финансисты. «Харви» сделал налоговую реформу немного сложнее», — говорится, например, в записке Goldman Sachs, опубликованной в среду, 6 сентября. «Эти усилия, вероятно, приведут к дефициту, что может уменьшить энтузиазм по поводу снижения налогов». Аналитики уже понизили свои ожидания, как по размеру, так и по срокам любого законодательства. «Мы не думаем, что это произойдет до первого полугодия 2018 года», — говорится в записке «Морган Стэнли» на этой неделе.

Гарантированно сказать можно только одно: все эти вопросы просто вернутся в декабре. Это, как ожидается, только поможет демократам и навредит республиканцам. Также с полной уверенностью можно сказать, что хаоса и скандалов к тому времени в Белом доме меньше не станет.