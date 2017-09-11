Вместо «выполнения первоочередных природоохранных и природовосстановительных мероприятий» «чёрные экологи» в течение многих лет губят живой мир бредовыми рекреационными проектами, забегаловками, низкопрбными харчевнями, борделями, яхт-катер-стоянками и прочей грязью. Закон обязывает «обеспечивать особую охрану растений и животных, создание комфортных условий отдыха москвичей без ущерба для ценных в природном отношении участков поймы», вместо этого «бойскоуты» Кульбачевского, главного эколога города, загоняют тяжелую технику и толпы мигрантов на девственные территории, «имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение». Обо всём этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал муниципальный депутат района Строгино Михаил Иванов.

Михаил Иванов ЧЛЕН РЕКРЕАЦИИ

Это был карьер, в котором добывали песок, его, соединили с руслом Москвы-реки, на месте слияния и образовалась Строгинская пойма, особо уникальная территория Подмосковья, позднее ставшая частью Москвы. Неповторимость этого места заключается в присущем только этой территории особом сочетании леса, воды и уникальных эндемичных растений и животных. Карьер напитан родниками чистейшей воды. На Щукинском полуострове, жемчужине поймы, я думаю наибольшая плотность особо охраняемых редких видов. Ещё в конце 90-х, даже начале 2000-х здесь регулярно видели зайцев и кабанов. Уникальные виды хищных птиц. Настоящие проблемы начались в 90-е годы, после строительства моста и начала массовой застройки. С развитием транспортной инфраструктуры, сюда пришел бизнес, который начал под свои цели активно «преобразовывать» природу поймы.

Естественно все попытки коммерческого освоения — читай уничтожения — парка и поймы вызвали отторжение у жителей. Благодаря упорной борьбе граждан удалось присвоить этой территории статус ООПТ. Так был образован природно-исторический парк Москворецкий. Тем не менее, хищническое освоение территории это не остановило, и общественности вновь удалось добиться уже постановления по Строгинской пойме, которое подчеркнуло и застолбило статус этого уникального места с водными ресурсами.

Михаил Иванов 20 киловатт звука в заповедной зоне

Да-да просто оно касается части ПИП Москворецкий — Строгинской поймы. Ещё раз подчеркну, постановление выделяет его особый статус как водного объекта. Оно было посвящено тому, чтобы ещё раз защитить водные ресурсы Строгинской поймы.

Массовые проекты по уничтожению поймы под видом благоустройства и рекреации. На моем веку, с конца 90-х начала 2000-х, здесь пытались реализовать восемь глобальных проектов. Один из них, причем, есть даже фотографии, как докладывал бывший глава управы, включал в себя практически полное бетонное закольцовывание набережной с ярусными многоэтажными ресторанами. На Строгинском мысу, среди девственных лугов алчные чинуши мечтали соорудить кинотеатр с огромной автомобильной площадкой. Понимаете, есть не писаное правило — каждый метр приближения к берегу, урезу воды увеличивает доходы многократно. Поэтому все эти годы под видом благоустройства происходит банальная выкачка денег из территории.

Одним из ярких эпизодов этой эпопеи стало то, как присвоением Строгинской пойме охранного статуса на её акватории был создан так называемый «Яхт-порт Строгино». Тогда же на берегу были построены такие элитные комплексы, как «Алые паруса», «Олимпия», «Янтарный город». Под это была даже разработана целая концепция, МЧС особенно в этом преуспевало, суть которой заключалась в том, что спасатели должны оказывать, и курировать предоставление бизнес-услуг вот этим нуворишам, которые поселяются на берегах Москва-реки. Для чего на землях ООПТ, странным образом выделенных МЧС, и был создан яхт-порт.

То есть, государство в нарушение всех законодательных норм, берёт и выделяет земли на особо охраняемых природных территориях МЧС для строительства станции, хотя такой огромный комплекс на такую пойму, явно излишен, там нескольких катеров достаточно. Однако на любимом москвичами берегу выделяется избыточно большой участок, строится фундаментальное многоэтажное здание с причалами и огромной территорией. Ещё поразительней, что рядом выделяется второй участок земли, который не принадлежит теперь ни ООПТ, ни москвичам, и на этом месте создается яхт-порт. Но по принятому в 2005 г. 372 постановлению правительства Москвы одновременно по Строгинской пойме, в котором категорически запрещается нахождение, а тем более стоянка, любых моторных плавсредств, за исключением плавсредств государственных служб. А к Щукинскому полуострову даже на обычной весельной лодке, а тем более моторной, нельзя подплыть и остановиться. И вот одновременно со всем этим образуется вот этот бешеный причальный комплекс с ресторанами, с борделями, с маникюрными салонами, ремонтным цехом, ангарами хранения, где океанские трехуровневые яхты стоят десятками вместе с теплоходами. А по акватории носятся на моторках, гидроциклах, на водных лыжах с утра до вечера и ночью.

Это с 2005-го. Круглосуточные техно-транс дискотеки, гулянки, моторный шабаш, ежедневные салюты в три-четыре часа ночи высотой более ста метров. И вот эта постоянная битва — помните, я фотографии показывал? — трава на берегу их не устраивает, её застилают пластиковым газоном, который полностью уничтожил всю растительность и почву на многих десятках метров берега. У меня ЖСК называется «Луговой», потому что были луга, где ты тонул в траве в рост человека. Их практически не осталось. И всё это происходит под руководством власти, которая должна всё это «особо охранять».

Михаил Иванов Берег после пластикового газона

Все уровни: мэрия, префектура, управа, и, соответственно, надзорные органы — правоохранители, МЧС, которые должны обеспечивать выполнение этого постановления. То есть, мэрия выпускает постановление о Строгинской пойме, и одновременно выделяет землю, где создается яхт-порт. МЧС должно следить, чтобы не было плавсредств, и не нарушался закон, а оно само организует соревнования и байк-шоу, то есть создает команду «Аквабайк». Яхт-порт нам все же удалось снести, даже не знаю, как это получилось, сумасшествие полное.

Каждый день звонили в соответствующие органы власти, проводили митинги, прорывали ограждения, требуя выполнения законов, написали сотни писем, обращались во все СМИ. Кульбачевский (Антон Кульбачевский глава департамента природы и охраны окружающей среды города Москвы — прим. ИА REGNUM ) даже сам приходил к нам и два часа мы этого Кульбачевского по всем берегам тягали.

Но центральным многолетним эпизодом, конечно, было создание яхт-порта, дело в том, что жители расположенных на берегах Москвы-реки элитных микрорайонов оплатили на годы вперед стоянку своих плавсредств в яхт-порте. И потеряли на этом десятки тысяч долларов. Представьте только, что 1 метр длинны стоянки яхты или катера — это 200−300 долларов. Если у вас катер в 10 метров, в месяц вы должны заплатить 2−3 тысячи долларов. И если бы не активная и бескомпромиссная борьба жителей района и части строгинских муниципальных депутатов, то природу нашего района давно можно было похоронить и оплакать. И яхт-порт все же удалось снести.

Сейчас от былого ущербного «великолепия» осталась команда «Аквабайк» МЧС Строгино. Окормляемая руководством московского МЧС. Спортсмены в нарушение всех норм, сделали себе огромный водный аквадром с буями. Уверен, что правила водопользования РФ бессовестно проигнорированы. И каждый год, с началом сезона и до поздней осени по акватории поймы гоняют бешеные форсированные аквабайки и катера, уничтожая природу, размывая берега, умерщвляя растения и животных, мешая отдыхающим людям. Но безумным верхом этой деятельности стал 1 этап чемпионата России, который состоялся 10−12 июня 2015 года. Вообразите себе, под эгидой МЧС, с участием команды МЧС, с привлечением сотрудников, с привлечением ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по городу Москве — прим. ИА REGNUM ) в природоохранной зоне, ООПТ, ПИПе проводят соревнования по кольцевым гонкам, слалому и фристайлу. А тренировки проводились во время нереста рыбы, когда рядом с водоёмами даже разговаривать громко нельзя. То есть, ГИМС должен отслеживать использование плавсредств, а он проводит чемпионат России по аквабайку в природоохранной зоне.

Михаил Иванов Международные соревнования во время нереста

Да. Один участок был выделен под пост МЧС, а на втором участке ныне закрытого яхт-порта, и располагается база команды «Аквабайк».

Ежедневно.

Дети и подростки, конечно, тренируются, но опять же вопрос, на каком основании. Их доски находятся на том месте, где должны только служебные катера находиться — плавсредства ГИНС, водной полиции. Они должны быть отмаркированы, должен быть график выходов. Должны выдаваться инструкции. Нет, здесь кто хочет, когда хочет, приезжает и выходит на воду. Плюс, огромными пластиковыми канистрами завозится бензин, мимо детской площадки. И все это организовано в 50 метрах от магистрального газопровода. Газопровод идет в Строгино на Магистральную улицу, прямо по обрезу этого яхт-порта. И там детские площадки сделаны на магистральном газопроводе.

А здесь даже каток поставлен на газопроводе. Мы говорили о том, что для катка нужно другое место. Только дело в том, что каток как раз и был построен для того, чтобы запитать электричеством яхт-порт. Изначально его, пытались снабдить электричеством через незаконную врезку в местные энергосети, когда общественности удалось этому помешать, и появилась идея построить каток. Так появился стадион «Янтарь», от него уже провели линию электропередач к воде.

Конечно. Тут сплошной бизнес. Руководитель всего этого официально — некто С. И его все время опекает руководство ГУ МЧС Москвы. Все мои звонки в МЧС не приводят ни к чему — вот сейчас очередной ответ пришёл, что это место выделено под тренировку. Я спрашиваю, почему ваши сотрудники тренироваться должны в особо охраняемой природной территории, а мне говорят здесь сотрудники МЧС они тренируются. Я говорю, зачем реклама дана — ответ, они тренируются. Я спрашиваю, в нерест почему идёт подготовка к соревнованиям, мне отвечают — где вы там рыбу увидели? Десятки обращений в инстанции: недопустимо, преступно организовывать тренировочные, а тем более бизнес структуры в ООПТ, есть огромное количество берегов и баз для тренировочного процесса; недопустимо, преступно проводить соревнования и массовые коммерческие мероприятия в ООПТ, тем более в нерест; недопустимо движение на огромных скоростях, с запредельным превышением громкости звука в непосредственной близости берегов, в местах массового отдыха, в ООПТ, недопустимо загаживание береговой зоны ПИПа ремонтными мастерскими, топливными хранилищами, недопустимо и преступно провозить тонны высокооктанового топлива в пластиковых технических канистрах через детские площадки и зоны отдыха, недопустимо, преступно сотрудникам МЧС сооружать и курировать незаконные кафе и забегаловки в Строгинской пойме — в ответ глупые, примитивные, безграмотные, невразумительные отписки нечистоплотных и недалеких чиновников МЧС.

Михаил Иванов Гидроциклами по нерестилищам

Расскажу о факте вопиющего, хамского поведения руководства МЧС. Когда сносился яхт-порт, от причала МЧС был отбуксирван и затоплен плавучий бордель в «природоохранной» зоне акватории Строгинской поймы. Это было проделано сотрудниками МЧС под непосредственным руководством начальства. Многолетнее загрязнение притопленным борделем МЧС природно-исторического парка ООПТ «Москворецкий» никого не интересует. Начальство заезжает на пойму на служебных яхтах, ловит рыбку, купается, катается на гидроциклах в непосредственной близости от своей рукотворной помойки. Безразличие и наплевательство «отдыхающего» начальства на собственную помойку.

Из департамента природопользования отвечают, что Строгинская пойма не входит в природно-исторический парк Москворецкий. Ссылаются на постановление 1998 года, а постановление 2005 года, которое ссылается на постановление 1998 года и усиливает статус Строгинской поймы, которая является частью парка, чиновникам ДПиООС неизвестно. То есть, дурку включают, наглым образом.

ИА REGNUM:Чтобы спасть людей, нужно же сотрудникам МЧС тренироваться?

Нужно! Но зачем тренироваться в природоохранной зоне. Мы же не будем для егерей, которым нужно хорошо стрелять, устраивать стрельбу в заказнике во время гона? Найдите место, где подготовиться. В Москве очень много воды. Есть Нагатинский затон, очень много других технических мест, где, не мешая никому, можно готовить сотрудников. Зачем выделение берега? Есть много станций, на Строгинской территории, очень много станций. Мы предлагали территории. То есть, однозначно: только прибыль. Здесь бизнес и «накаченное деньгами место». Руководство команды «Аквабайк» МЧС курирует весь этот бизнес, потому что кругом яхты, кругом рестораны.

Возвращаясь к Строгинской пойме. Проектов существует множество, они бесконечны просто, добавлю, что их делает один и тот же авторский коллектив. Мы их сносим, они опять через год всплывают. При этом их никто не утверждает, публичных слушаний не проводится. Вот опять выделили 200 млн рублей на благоустройство Кировской поймы (часть района Строгино входит в ПИП Москворецкий — прим. ИА REGNUM ).

Михаил Иванов Так охраняют природу

Планируется под газон выровнять территорию, для чего нужно будет срезать на 40−50 сантиметров верхний плодородный слой земли, завести новый грунт. Поставить 60−80 лавочек из бревен, а над ними арки, также из стволов деревьев. Существующую растительность на пляжах, планируется накрыть искусственными пластиковыми матами под траву. Такое уже было два года назад в Строгинской пойме. Вновь европейские парки вместо живой природы — газонная трава, площадки, дорожки из плитки. Конкурсы непубличные, публичного обсуждения нет, слушаний нет. Совет депутатов проект отклонил, а деньги все равно выделили.

Нет, это было отдельно. Каждый год творцы что-то придумывают. Это был проект нестационарных торговых объектов. Эта волна пока сошла на нет. Чиновники не догадались посмотреть свои же постановления, в которых черным по белому написано, что на газонах ничего размещать нельзя, а они сами же заключили договора (они есть, мы их изъяли), где создают НТО (нестационарные торговые объекты — прим. ИА REGNUM ) на газонах.

В этом году готовятся к благоустройству. Перед выборами сейчас тишина. А в 2016 году были уничтожены луга на Строгинском мысу. Туда загнали восемь тракторов, представьте картину — стоит щит, запрещающий разводить костры, шуметь, а рядом трактора сносят десятки гектар лугов, и начинают там строить несколько спортивных площадок. Сваи забили на глубину 6−8 метров, забетонировали, потом торфом засыпали. Как удалось выяснить разрешение на работы выдал теперь уже бывший руководитель ГПБУ «Мосприрода» Р, к которому якобы обратилась группа волейболистов с просьбой сделать площадку.

Михаил Иванов Виды на Строгинскую пойму

В заключение добавлю, что в конце сентября в рамках так полюбившегося нынешнему мэру фестиваля «Круг света», на территории Строгинской поймы москвичей порадуют салютом (В Строгинской пойме в вечер закрытия фестиваля, 27 сентября, впервые в Москве покажут 30-минутное пиротехническое шоу с барж, установленных на воде. (Представление будет очень красочным и останется в воспоминаниях до следующего «Круга света» сообщает официальный сайт мэра Москвы — прим. ИА REGNUM ). После каждого салюта представления птицы по два-три дня не прилетают к своим кормушкам. Какая разница, что фейерверки будут запускать не где-нибудь, а на особо охраняемой территории, созданной специально для того, чтобы сохранить природное разнообразие Москвы.