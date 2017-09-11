



Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса теряют заказы в результате разрыва кооперации с российскими компаниями и невыгодного сотрудничества с западными компаниями. С 2014 года негативные последствия от этих процессов в полной мере ощутили на себе украинские производители двигателей. В частности, это касается «Завода им. Малышева» и ГП «Ивченко-Прогресс» (входят в состав госконцерна «Укроборонпром»).

Так, в сентябре на международной выставке MSPO-2017 госконцерн «Укроборонпром» и польская компания Zaklady Mechaniczne «Bumar — Labedy» S.A. представили танк PT-17. Танк стал глубокой модернизацией Т-72 на основе передовых стандартов НАТО, информирует 11 сентября пресс-служба «Укроборонпрома».

Отмечается, что танк создан в тесном сотрудничестве Польши и Украины для демонстрации его возможностей перед потенциальным заказчиком — министерством обороны Польши. При этом опыт, который получили украинские оружейники при создании этой машины, позволяет говорить о полной готовности «Укроборонпрома» к модернизации в соответствии со стандартами НАТО танков ВСУ.

Примечательно, что танк PT-17 комплектуется новой пушкой КБМ2 натовского калибра 120-мм, производство которой было налажено на харьковском «ХКБМ им. Морозова». Также украинскими инженерами был полностью переработан автомат заряжания для использования 120-мм танковых боеприпасов. Такие изменения вооружения вызвали необходимость изменения конструкции башни. Для повышения точности огня на PT-17 установлены польские прицелы типа GOC-1 Nike и GOD-1 Iris от PCO S.A. В то же время стало известно, что польско-украинский танк не укомплектован прославленными двигателями «Завода им. Малышева» (Харьков) 6ТД-2E9 и 6ТД-3, которые устанавливается на украинские танки «Оплот», китайские MBT-2000 и турецкий «Алтай».

Ukroboronprom.com.ua Танк PT-17

По данным пресс-службы «Укроборонпрома», PT-17 оборудован польским двигателем S1000R с автоматической трансмиссией ESM-350M, дополнительной силовой установкой и новой системой управления. Как и в случае с башней, для установленных новых силовых агрегатов были проведены работы по изменению всего моторно-трансмиссионного отдела танка. Модернизация коснулась и защиты машины, включая систему динамической защиты и электронных систем противодействия вражеским атакам.

«Таким образом, PT-17 является результатом сочетания инженерной мысли оборонных комплексов Польши и Украины, который позволил за короткий срок, всего за 5 месяцев, разработать, изготовить и предоставить все комплектующие, агрегаты и компоненты, чтобы на MSPO-2017 состоялась полноценная презентация нового танка», — отметили в пресс-службе.

Канада заменила украинские двигатели в самолетах

Примечательно, что от украинских двигателей отказалась не только Польша, но и Саудовская Аравия, которая заказала на госконцерне «Антонов» разработку нового самолета Ан-123D. Как сообщали в ГП «Антонов», заказчик настоял, чтобы новый самолет комплектовался двигателями фирмы Pratt & Whitney Canada, а не украинскими от компании ГП «Ивченко-Прогресс».

"Самолеты Ан-132 будет комплектоваться новой версией турбовинтового двигателя PW150A. Соответствующий меморандум заключили госпредприятие «Антонов» и Pratt & Whitney Canada (P&WC)», — говорилось в сообщении госконцерна «Антонов» в июле 2016 года. В концерне добавили, что британская компания Dowty Propellers начала поставку компонентов для воздушных винтов нового самолета-демонстратора Ан-132.

Украина теряет позиции в рейтинге SIPRI

Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за февраль 2017 года, в 2016 году объем экспорта основных видов вооружений Украины составил 528 млн долл., что обеспечило ей 11 место в ежегодном рейтинге мировых экспортеров вооружений SIPRI. Напомним, в отчете SIPRI за 2009—2014 гг. Украина занимала 9-е место. По итогам 2015 года Украина сократила экспорт оружия вдвое — до $323 млн с $657 млн в 2014 году.

Так, по оценкам европейских экспертов, в 2016 году Украина экспортировала вооружений на 52,86% больше по сравнению с 2015 годом (347 млн долл.). В 2016 году в структуре экспорта основных видов вооружений Украины приводятся: самолеты (196 млн долл., 37%), бронетехника (145 млн долл., 27,5%), двигатели (168 млн долл., 31,8%), ракеты (19 млн долл., 3,6%).

Ukroboronprom.com.ua ДК «Укроборонпром» на MSPO-2017

Согласно озвученным в январе 2017 года госконцерном «Укроборонпром» данным, объем экспорта вооружений и продукции военного и специального назначения предприятиями госконцерна по итогам 2016 вырос на 25% по сравнению с 2015 годом — до 756 млн долл.

При этом в SIPRI отмечают, что среди крупнейших импортеров украинских вооружений в 2016 году были РФ (32%, 169 млн долл.), КНР (17%, 90 млн долл.), Конго (16,3%, 86 млн долл.), Таиланд (12,7%, 67 млн долл.). По итогам 2016 года поставки украинского вооружения в Россию не только были на первом месте, но и превысили показатели 2015 года на 72%.

В частности, украинские предприятия поставили в Россию вооружений и военной продукции на $169 млн. Аналогичный показатель за предыдущий год — $98 млн (в 2014 году — $150 млн). На протяжении трёх последних лет Россия успешно удерживала пальму первенства в этом рейтинге, хотя в спину ей дышал Китай, который несколько сдал позиции в 2016 году.

То, что Украина теряет долю на мировом рынке вооружений, подтверждают и украинские военные эксперты. По словам Анатолия Баронина, до начала войны в 2014 году Украина занимала достаточно высокие позиции в качестве экспортера за счет того, что «сплавляла за рубеж продукцию, которая находилась на складах и досталась в наследство от СССР».

«Но говорить о том, что это был какой-то конкурентоспособный экспорт, я бы не стал», — заявлял эксперт в интервью «Апострофу».

По его словам, распродавалось в основном морально устаревшее оружие, которое было на складах. При этом за 23 года независимости, до войны в Донбассе, в силовые структуры было поставлено мало военной техники собственного производства.

Эту мысль подтверждает и бывший сотрудник центрального аппарата одной из правоохранительных служб Украины полковник Александр Васильченко. Он проинформировал, что в течение последних 27 лет в подразделения, в которых он проходил службу, ни разу не поступало вооружение собственного производства.

«Техника вообще (медицинские автомобили, реанимобили) на 80% поступала по линии реализации международных проектов и программ, бенефициаром которых было наше ведомство», — уточнил Васильченко.

Antonov.com ГП «Антонов» завершил строительство нового самолета Ан−132D. Декабрь 2016 года

Как сообщалось, в конце февраля 2015 года «Антонов» и аравийское предприятие Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) самолетостроительного комплекса и производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178. Сборка первого экземпляра Ан-132D прошла на мощностях «Антонова» в Киеве. По оценкам «Антонова», потребность рынка в самолетах типа Ан-132 на ближайшие 20 лет составляет около 900 единиц. В октябре 2015 года был подписан контракт на поставку двигателей PW150A компании Pratt & Whitney для самолета — демонстратора Ан-132D. В марте 2016 года «Антонов» подписал контракт с американской компанией Honeywell International Inc. на поставку бортовой электроники для Ан-132D.

Напомним, в марте 2017 года новый самолет Ан-132D совершил первый успешный полет. Впервые украинские конструкторы создали самолет без российских деталей. Ранее, 16 июня 2014 года, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором президент Украины Петр Порошенко категорически запретил сотрудничество с Россией в военной сфере.