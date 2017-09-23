Решение о строительстве Братской гидроэлектростанции на реке Ангаре в городе Братск (Иркутская область) было принято в сентябре 1954 года, и уже 21 декабря начаты подготовительные работы по ее возведению. Строительство, объявленное ударной комсомольской стройкой, на которой работали в общей сложности около миллиона человек, продолжалось 13 лет — с 1954 по 1967, когда Госкомиссия приняла Братский гидроузел в постоянную эксплуатацию с отметкой «отлично». 50 лет назад, 24 сентября 1967, ГЭС дала первый ток.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Братская ГЭС

Закладка первого камня в основание Братской ГЭС

В состав Братской ГЭС вошли следующие сооружения, величина которых вводит ее, наряду с Саяно-Шушенской и Красноярской, в десятку самых впечатляющих электростанций мира:

Береговые бетонные плотины (общая длина — 506 м);

Две земляные плотины — правобережная (длиной 2987 м) и левобережная (длиной 723 м);

Бетонная гравитационная плотина (длиной 924 м, максимальной высотой 147 м), включающая в себя стационарную часть (длиной 515 м), водосливную часть (длиной 242 м), и глухие части (общей длиной 167 м);

Приплотинное здание длиной 516 м.

Строительство Братской ГЭС

Установленная мощность ГЭС составляет 4500 МВт (третье место среди российских электростанций), также предусмотрена возможность увеличения ее до 5000 путем установки двух дополнительных гидроагрегатов к имеющимся 18, мощностью 25 — МВт каждый. Напорные сооружения (длиной 5140 м) ГЭС формируют Братское водохранилище, чей объем — 169 кв. км. делает его вторым водохранилищем мира (после «Виктории» в Уганде, Кении и Танзании). Благодаря такому показателю становится возможным многолетнее регулирование стока, позволяющее достигать особенно эффективного использования воды.

Панорама строительства водосливной плотины Братской ГЭС. 1959

Братская ГЭС, с ее огромной бетонной плотиной и высокими мощностями, стала принципиально новым этапом в истории российской гидроэнергетики. До ее возведения в России уже строились крупные гидроэлектростанции, в том числе, входившие в число крупнейших в Европе, но они представляли собой относительно низконапорные сооружения с намытыми из песка плотинами.

«При ее сооружении было отработано множество новых технологий — скоростная укладка бетона, крупнейшие в стране турбины и генераторы, водосброс с отбросом струи и гашением потока в яме размыва», — указывают в ОАО РусГидро, в собственности которой находятся плотины.

На гребне плотины, высота которого составляет 125 м, расположены краны, предназначенные для управления затворами, а также проходит железнодорожная ветка Байкало-Амурской магистрали, ниже — проложено шоссе с пешеходной зоной.

Строительство Братской ГЭС

Братская ГЭС находится в эксплуатации вот уже 50 лет. За это время она показала себя настоящим рекордсменом; 13 января 2010 года электростанция выдала триллионный киловатт электроэнергии, став по этому показателю крупнейшей в Евразии. Согласно данным Федеральной энергетической комиссии за 1998 год, рентабельность одной только Братской ГЭС превосходит рентабельность всех российских электростанций любого типа. Среднегодовое значение генерируемой энергии, по данным РусГидро, составляет 22,6 млрд кВт/ч. Исходя из параметров, среднегодовая выработка способна держаться в пределах 23−25 млрд кВт/ч, в многоводные годы достигать 30 млрд кВт/ч. Выработанная энергия направляется в энергосистемы с открытых распределительных устройств, число отходящих от ГЭС линий электропередач также внушительно — 3 линии 500 кВ и 16 линий 220 кВ.

Бригада строителей на фоне Братской ГЭС. Начало 1960-х

Братской ГЭС принадлежит значительная роль в обеспечении стабильного функционирования сибирской энергетической зоны и работы множества промышленных предприятий региона (около трех четвертей производимой ею энергии потребляет только Братский алюминиевый завод). Этот проект стал частью освоения гидроэнергетических богатств реки Ангары, — идеи, которая обсуждались еще с XIX века. Город Братск, основанный еще в 1631 году, стал форпостом России на пути освоения Сибири. Землепроходцы Приангарья и те, кому суждено было освоить побережье Охотского моря, шли через город Братск, а некоторые, как часть ссыльных и осужденных, становились постоянными жителями Восточной Сибири, осваивая эту дикую территорию. Огромная электростанция предназначалась для будущих городов и роста уже имеющихся, которые должны были стать базой освоения до сих пор еще редко заселенной территории Восточной Сибири, хранящей в себе неисчислимые богатства. Возможно, именно в силу исторически сложившихся обстоятельств Братск стал полем реализации масштабного промышленного проекта, завершившегося полным успехом.