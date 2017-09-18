На выборах губернатора Рязанской области победил Николай Любимов, которого выдвигала партия «Единая Россия». Он набрал более 80% голосов. Этот результат на 15% выше, чем результат, показанный бывшим губернатором Олегом Ковалевым в 2012 году. Примечательно, что конкуренты сейчас и пять лет назад были одни и те же, а явка значительно сократилась. Итоги выборов — в обзоре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Избирательная кампания

Подготовка к выборам губернатора в Рязанской области началась достаточно поздно. Некоторые партии долгое время не могли определиться с кандидатами. В частности, это «Справедливая Россия», лидер которой даже предлагал коллегам по федеральному парламенту объединиться и выдвинуть в Рязани члена ЛДПР Александра Шерина. Но предложение Сергея Миронова вызвало резкую критику у КПРФ. В итоге на выборы от «Справедливой России» пошел региональный депутат Сергей Пупков. Он, казалось, и не рассчитывал на что-то — соперничать ему пришлось с кандидатами, которые уже бывали в роли претендентов на пост губернатора.

Отказавшаяся от предложения Сергея Миронова КПРФ тоже оказалась в достаточно сложном положении. Выставлять на выборы депутата Госдумы Владимира Федоткина, который старше бывшего губернатора Олега Ковалева, ушедшего именно из-за возраста, партия изначально не хотела. Партийцам представили две кандидатуры — сына бывшего губернатора и однофамильца врио главы региона Андрея Любимова и городскую активистку партии Эвелину Волкову. После долгого голосования коммунисты остановились на Любимове. Но через некоторое время изменили свое решение и выдвинули всё того же Владимира Федоткина.

Проблем с кадрами не было у ЛДПР — партия изначально решила выдвигать депутата Госдумы Александра Шерина. Но и он вступил в борьбу достаточно поздно.

«Серой мышью» среди кандидатов оказалась представитель «Партии роста» Александра Перехватова. Ее вообще не было слышно и видно во время агитационного периода.

Зато врио губернатора Николай Любимов использовал все шансы, данные ему ошибками бывшего руководства. Хотя он и не проводил официальную кампанию, но решение проблемы отдельно взятых дольщиков, приезд Владимира Путина и громкие заявления о планах по развитию региона сделали свое дело.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Ожидания

В итоге к 10 сентября кандидаты подошли полными сил. Представитель ЛДПР Александр Шерин за несколько дней до выборов уверял корреспондента ИА REGNUM в том, что социологи, которые предсказывают ему минимальное количество голосов, ошибаются — в регионе на выборах точно будет второй тур.

«Я хочу сказать, что в 2012 году я баллотировался на пост губернатора, но сегодня совершенно другая атмосфера. Я чувствую массовую поддержку со стороны населения. Просто массовую. Вы посмотрите, у меня в социальных сетях выложено, сколько людей приходят на мои митинги. Вчера в Сасово на митинге полиция, которая всегда пытается занизить, говорит, что пришло 4,5 тысячи человек. Это что, те самые 3%, которые мне какой-то фонд пишет? Люди будут голосовать за меня, я наберу больше голосов. Я ожидаю как минимум второй тур», — говорил тогда Александр Шерин.

При этом другие партии не желали делать каких-то прогнозов. Так, представитель КПРФ Виктор Малюгин в интервью корреспонденту ИА REGNUM говорил, что делать прогнозы в ситуации, когда не существует демократических выборов, нельзя.

«Это не выборы, пора уже правде в глаза смотреть. Какие это выборы, когда все увешано плакатами одного должностного лица, другим не разрешают нигде вывешивать, даже в муниципальных и государственных учреждениях? Мы жалобы пишем в избирательную комиссию, а нам говорят: «Ждите, через 10 дней». Через 10 дней выборы пройдут. Избирательные комиссии всех уровней, мне кажется, работают только на одно лицо. Ну, и какие это демократические выборы?», — возмущался Виктор Малюгин.

День голосования

Между тем, день голосования в регионе прошел так же спокойно, как и весь предвыборный период, во время которого было подано совсем немного жалоб по сравнению с 2012 годом.

Нарушений в сам день выборов тоже было немного. По последним данным, озвученным во время заседания избирательной комиссии Рязанской области 11 сентября, всего было подано 16 жалоб. 15 из них поступили от кандидатов и их доверенных лиц. Наблюдатели не увидели ни одного нарушения. Причем большинство жалоб, отметил председатель избиркома Владимир Грачев, были поданы из-за незнания закона.

«Каких либо случаев непризнания результатов нет. Все выборы состоялись, признаны действительными. На настоящий момент заявлений на обжалование результатов голосования у нас нет. Те жалобы, которые поступили в ТИК, — немногочисленные, в УИК поступило 10 жалоб. Они все рассмотрены. Они не влияют на волеизъявления наших избирателей, итоги голосования признаны действительными», — сказал Владимир Грачев.

Главным персонажем дня выборов с точки зрения подозрений в нарушениях был либерал-демократ Александр Шерин. Сообщалось, что избиратели жаловались на смс-рассылку с призывами голосовать за кандидата от ЛДПР, около участков разъезжал автомобиль с агитационным плакатом, а сам кандидат вовсю размещал у себя на страницах в соцсетях агитационные материалы. Впрочем, избирком не увидел агитации ни в видеороликах, ни в фотографии заполненного бюллетеня с подписью «образец правильного заполнения».

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Явка

На самих участках стояла нетронутая тишина — явка на выборах составила всего 36,15%. Причем, в избиркоме таким показателем оказались вполне довольны.

«Явка стабильная, не прыгающая, как в некоторых регионах, в пределах разумного колебания, что в прошлом году, что в позапрошлом году. В 2012 году, когда были выборы губернатора, явка была чуть-чуть повыше, где-то в районе 38—40%. В общем, мы полагаем, что скачкообразного момента мы не наблюдаем, это положительно рассматривается и нами, и Центральной избирательной комиссией, что было отмечено», — сказал на заседании Владимир Грачев.

Победитель тоже не расстроился из-за того, что на его выборы пришло так мало людей.

«Те, кто, хотел проголосовать, это сделали. Люди пришли в достаточно большом количестве и высказали свое мнение. Неважно, кто и за кого голосовал, главное, что люди выполнили свой гражданский долг. Я буду работать для всех», — цитирует Николая Любимова пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Результаты

Напомним, что согласно окончательным результатам, Николай Любимов одержал победу с результатом 80,16% голосов. На втором месте — кандидат от ЛДПР Александр Шерин. Его результат — 8,44% голосов. Третье место занял представитель КПРФ Владимир Федоткин, набравший 6,85%. Кандидат от «Справедливой России» Сергей Пупков получил 1,75% голосов, что позволило ему занять четвертое место. Представитель «Партии роста» Александра Перехватова оказалась последней с результатом 1,48%.

Оставшаяся интрига

Теперь Николаю Любимову предстоит определиться с членом Совета Федерации от исполнительной власти региона. Он должен выбрать сенатора из трех кандидатур, список которых был предоставлен в избирком. Напомним, что в списке Николая Любимова значатся его предшественник Олег Ковалев, действующий член СовФеда Игорь Морозов и президент Союза «Рязанская торгово-промышленная палата» Татьяна Гусева.

Между тем, по мнению политолога Александра Семенова, вполне вероятно, что сенатором станет Олег Ковалев.

«Больше всего шансов стать следующим губернаторским сенатором от Рязанской области у Ковалева Олега Ивановича. Я думаю, здесь есть некая договоренность о том, что именно Олег Иванович станет следующим сенатором. Первоначально он стал советником, тогда же Любимов и Ковалев появлялись вместе. Олег Иванович оказывал поддержку, вводил Любимова в регион, поэтому, я думаю, что сенатором будет Олег Иванович», — говорил ранее ИА REGNUM эксперт.