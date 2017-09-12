ИА REGNUM публикует электронную версию книги «Мои любимые люди советского века» политического аналитика, публициста и общественного деятеля Михаила Демурина, в которую вошли очерки о людях, событиях и идеях эпохи СССР.

Иллюстрация к книге Михаила Васильевича Демурина «Мои любимые люди советского века»

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Кем они были — люди советской эпохи? О чём мечтали? Что двигало ими, когда они, несмотря на послереволюционные тяготы и лишения, набирались знаний, начинали работать на благо своей Родины, шли её защищать, погибали или выживали в обстоятельствах верной гибели? Как сумели за немногие годы восстановить разрушенную страну и сделать её могущественной державой, которую уважали друзья и боялись враги? Рассказывая о судьбах своих родственников и размышляя над ними, автор предлагает свои ответы на эти вопросы.

Отдельные главы посвящены Великой Октябрьской социалистической революции, 100-летие которой мы отмечаем в этом году, и Победе советского народа в Великой Отечественной войне против фашистской Германии.