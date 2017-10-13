В рамках сотрудничества с фестивалем рисованных историй «КомМиссия» ИА REGNUM публикует комикс постоянного участника фестиваля Владимира Сахнова «ВЖНВП» («В жизни надо всё попробовать»). В связи с этим корреспондент агентства пообщался с комиксистом и узнал подробнее о работе и творчестве художника в целом.

Владимир Сахнов Комикс «ВЖНВП-33» Некоторые вещи в жизни лучше не пробовать

В школе под влиянием прочитанных книг и просмотренных фильмов я начал сочинять собственные истории. Поскольку с раннего детства я рисовал, то и истории получались в картинках — комиксами. Какой был мой первый комикс или какой считать таковым, я, конечно, уже не помню. У меня было два любимых героя, которых я придумал сам, их звали Джим и Генри. Вот про них я комиксы в основном и рисовал. Исторические приключения, схватки с современными бандитами, фантастические путешествия в космосе. Но у меня были и другие герои. Например, в прошлом году я решил воскресить один из комиксов, который я рисовал в своих школьных тетрадках, про первые дни Великой Отечественной войны. Когда я его закончил (в школе), то подсчитал и подписал, сколько на каждой странице погибло наших, а сколько немцев. Поэтому новый веб-комикс, начатый мной в прошлом году и основанный на этой истории, я назвал Body Count («Отсчет тел»). Body Count еженедельно публикуется на портале «Авторский комикс». Там можно увидеть и то, как он выглядел изначально, нарисованный в тетрадке в клеточку.

Владимир Сахнов Фрагмент комикса «Body count»

Центральным комиксом в моем творчестве на данный момент является, безусловно, комикс «Русские горки». Это веб-комикс, который я рисовал с 2003 по 2014 год и всего нарисовал более четырехсот выпусков. Сначала он публиковался на украинском сайте Евгения Тимашева, а потом я продолжил выкладывать его у себя в Живом Журнале. Сейчас некоторые выпуски недоступны из-за проблем с файлохранилищем, но в ближайшее время я их восстановлю.

Изначально главные герои комикса — Медведь и Мужик в ушанке со звездой, тельняшке и валенках, но без штанов. Они живут (и служат) на секретной ракетной базе, расположенной где-то среди вечно заснеженной русской лесотундры. Впоследствии к ним присоединяются другие персонажи: Анка-пулеметчица, Медведица, Лёха, Человек из Кемерова, Гагарин, Дед Мороз и Санта Клаус, Чукча и Белый медведь, Дедушка-зомби и Прадедушка-зомби и другие. В целом это такое сборище русских современных архетипов, истории о которых отражают мое мировоззрение и духовные поиски.

В 2014 году я перестал рисовать «Русские горки», но остановиться уже не мог. Самовыражение в виде регулярных коротких комиксов (стрипов) вошло у меня в привычку. Поэтому я придумал новый веб-комикс, «ВЖНПВ», который сначала публиковал в своем Живом Журнале, а потом стал выкладывать в «Авторском комиксе». «ВЖНВП» — по сути, то же самое, что и «Русские горки» («мировоззрение и духовные поиски»), просто я перестал в этом стрипе скрываться за выдуманными персонажами, живущими в фантастическом мире. Только суровая правда жизни, только хардкор.

Владимир Сахнов Комикс «ВЖНВП-168» Настали такие времена, что «если не поставить смайлик», народ не поймёт, что ты шутишь. Уж мне ли не знать

Автобиографический, верно. Назвать какие-то особенности трудно. Просто вижу какую-то жизненную ситуацию, которую можно обыграть в комиксе, записываю ее в виде идеи. Потом, когда приходит время нарисовать стрип, просматриваю свои записи и выбираю наиболее интересные на данный момент. Иногда проходит полгода и больше, пока идея превратится в комикс, а иногда я зарисовываю ее в тот же день, как придумал.

Владимир Сахнов Комикс «ВЖНВП-211» Мой жизненный опыт показывает, что для достижения успеха обычно нужно хотя-бы немножко постараться

На портале «Авторский комикс» я регулярно публикую три веб-комикса: «ВЖНВП», Body Count и «Алиса». Недавно на День города Москвы я нарисовал комикс про Льва Яшина. Его напечатали в виде небольшой брошюры вместе с комиксами еще нескольких художников и бесплатно распространяли по городу.

Лучшим отечественным комиксистом я считаю Аскольда Акишина. У него есть всё, что для этого требуется: мощная графика, положенная на крепкую основу академического рисунка, и оригинальное мышление, рождающее неповторимые сюжеты. Вообще я убежден, что если бы русские комиксы имели такую же международную известность, как, скажем, американские, японские или французские, Аскольд занял бы одно из ведущих мест среди современных комиксистов мира.

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Среди других наших комиксистов я считаю лучшими Константина Комардина, Евгения Шмидта, Андрея Ткаленко, Богдана, Игоря Баранько (украинский художник). Возможно, я кого-то забыл упомянуть… Еще в связи с бурным развитием русского комикса в последнее время появилось много молодых ребят, которые делают отличные рисованные истории, но я уже не успеваю за всеми уследить.

Из зарубежных художников могу назвать Серджио Топпи, Уго Пратта, Мёбиуса (Жана Жиро), Жака Тарди, Кацухиро Отомо, Масамуне Сиро, Хаяо Миядзаки, Фрэнка Миллера, Майка Миньолу, Симона Бизли. Это классики, сформировавшие мое представление о комиксе как об искусстве, чьи работы являются для меня недосягаемым примером.

Владимир Сахнов Комикс «ВЖНВП-111» Комиксы — очень удобный вид искусства. Если вышло удачно, можно сказать: используя ограниченные выразительные средства комикса, автору удалось создать богатый смыслами художественный образ, и тому подобное... Если же вышло не очень, можно сказать: ну это же комикс, низкий жанр

Несмотря на то, что я рисую комиксы за деньги, они не приносят мне достаточного дохода, чтобы содержать семью (у меня трое детей), поэтому я не могу с полным правом назвать их создание своей профессией. Я в основном зарабатываю раскадровками в телевизионной рекламе. Однако, если взять на себя смелость что-либо советовать в этой сфере, то рецепт успеха в любой профессии один: нужно делать то, что тебе нравится, делать долго и упорно, вложить много времени (годы!) и сил в свое дело, и тогда всё получится. Пускай я сам не профессиональный комиксист, но я знаю примеры среди своих знакомых, которым удалось сделать комиксы делом своей жизни и профессией. Всё возможно.