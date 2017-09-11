В воскресенье экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выполнил свое обещание и, вопреки решению действующей власти, проник на территорию государства. Сделать это было очень легко. Власти останавливали поезд с Саакашвили, «минировали» территорию КПП, нагоняли «группу поддержки» для сопротивления Саакашвили, но когда тот в окружении своих сторонников просто побежал через нейтральную зону, то его никто не смог остановить.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Лишенный украинского гражданства Саакашвили решил пойти ва-банк, и прорыв удался. Этот успех, с одной стороны, представил действующую власть в малоприятном качестве импотентов, а с другой, стал началом ситуативного объединения «прозападной» оппозиции не столько за Саакашвили, сколько против Порошенко.

В этой истории, как в капле воды, отражается вся история Украины последних лет. Сначала известному жулику ради пиара дали гражданство и призвали во власть «для проведения реформ». Потом жулик осознал, что на Украине выгоднее быть в оппозиции, и быстро поменял ориентацию. Государство решило устранить оппонента, неловко разыграло карту бюрократических нарушений со стороны Саакашвили и сделало его «негражданином».

Dpsu.gov.ua Украинская граница

Ничего не понимающий в украинской экономике и способный только к разрушению Саакашвили поехал в турне по США и их странам-сателлитам, причем власти этих стран демонстративно игнорировали решение Украины об аннулировании паспорта. (В частности, в воскресенье польские пограничники сказали Саакашвили, что его паспорт недействителен, после чего преспокойно пропустили на нейтральную территорию). Порошенко — тоже послушный жулик, но ведь нет предела совершенству.

Не владеющий никакими приемами, кроме пиар-приемов, Саакашвили устроил цирк из пересечения границы. Представление разыгрывалось в окружении прожженных «оппозиционеров» вроде Юлии Тимошенко и группировок оплаченных нацистов. В нормальное государство таким путем попасть нельзя, но ведь речь идет об Украине. Поэтому стометровый забег через нейтральную зону обернулся полной победой. Уже к вечеру Саакашвили ходил по Львову вместе с местным мэром (привет, едына крайина) и приветствовал прохожих.

Что делать дальше, пока не решено. Еще одна особенность украинской политики состоит в том, что тут никто не думает дальше, чем на шаг вперед. В воскресенье планировался прорыв границы. Получилось? Теперь подумаем дальше. Будут изучены расклады по состоянию на сегодня. Что выгоднее олигархам и их карманным политикам — досрочные выборы сейчас или чуть позже, или просто издевка над Порошенко в виде безнаказанного пребывания Саакашвили в стране вопреки его личному указанию? Сегодня примут решение на сегодня, а завтра будет новый день.

Петр Порошенко может адресовать упреки только себе самому. Саакашвили — это бумеранг, запущенный им самим. Придя к власти в результате государственного переворота, Порошенко (и его команда) не стали обустраивать государство: договариваться с оппонентами, выстраивать разумную экономическую политику. Они взвинчивали агрессию (гражданская война, русофобская риторика, катастрофические для экономики решения), чтобы использовать накаляемую ненависть для удержания власти и ее монетизации. Они рассчитывали, что взвинчивание будет управляемым.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Но достаточно было прийти кому-нибудь, кто решил повысить градус еще больше — и вот уже власти оказались посмешищем. Украина «удерживает московскую Орду», но не способна задержать одно физическое лицо с маленькой группой поддержки. Президент обладает «всеми рычагами» управления «единой страной», но даже прямое его распоряжение игнорируется.

Громкость порошенковских слов нивелируется необязательностью их исполнения. Но если можно спокойно перебежать через границу, то так же спокойно можно и поменять власть. Почему Саакашвили не задержали на границе? Потому что разные ведомства подчиняются разным олигархам, и потому что никто не хочет оказаться на месте «Беркута». Тот, кто рискнет, сможет прийти куда угодно и взять что угодно, и ему за это, скорее всего, ничего не будет.

Прорыв Саакашвили на Украину, его вечерняя прогулка по Львову и утреннее совещание в местном отеле (с Тимошенко, мэром города и группой ставленников олигархов из Верховной рады) показали: от государства не осталось почти ничего. Одна группа граждан сидит в киевских кабинетах и монетизирует свою власть, другая штурмует государственную границу, но никто из них сейчас не контролирует Украину, потому что нет никакой «единой страны».

Державна прикордонна служба України Украинские пограничники

Обе стороны используют группировки нацистов, и обе стороны знают, как берут власть на Украине: силой. Парадоксальным образом у Петра Порошенко даже меньше возможностей, чем у его оппонентов: украинские политики не умеют ни строить, ни охранять, гораздо лучше у них получается протестовать и свергать. Прорыв границы показал: возможно все. Теперь олигархи подсчитают, что выгоднее. И не сейчас, так чуть позже подтолкнут Украину к формальному распаду — вслед за фактическим.