Итоги прошедшей недели комментирует шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик

Муса Садулаев ИА Грозный-информ Митинг в Грозном

Грозный из фактора внутренней политики превратился в фактор внешней

Одним из наиболее важных событий прошлой недели в российской политике стал миллионный митинг мусульман в Грозном. Многие эксперты прокомментировали это событие в том духе, что эта публичная акция стала символом несогласия с внешней политикой Кремля, и якобы Рамзан Кадыров бросил вызов Владимиру Путину. На самом деле данная акция, подчеркиваю, свободная акция активной мусульманской общественности — стала весьма важной не только внутриполитической, но, что гораздо более важно, и внешнеполитической акцией.

Она продемонстрировала некоторым нашим важным партнерам, которые желают отсидеться за российской спиной по ряду ключевых вопросов мировой политики, что мусульмане — это вторая по численности религиозная общность России. И она является такой же естественной и исторически органичной частью российского общества, как и ее православная часть. И мнение этой значительной части российского общества, несомненно, имеет большое значение для Кремля в части выработки внешней политики. И раз это мнение играет большую роль при выработке решений, в том числе внешнеполитических, Кремлем, то тем более это мнение должно учитываться и нашими партнерами, как далекими, так и близкими. Поэтому то, что более миллиона человек вышли на митинг в Чечне, можно только приветствовать. Они показали всем, что Россия — свободная страна, и мнения народа власть не может не учитывать.

СМИ Белоруссии и Прибалтики против учений «Запад-2017»

Mil.ru Учения «Запад-2017»

Главной тенденцией прошедшей недели в Белоруссии и странах Прибалтики стала продолжающаяся медийная кампания против совместных российско-белорусских учений «Запад-2017». Несмотря на многочисленные комментарии и пояснения для прессы и всех заинтересованных западных структур со стороны Министерств обороны России и Белоруссии, прибалтийские и оппозиционные белорусские СМИ уделяют теме учений «Запад-2017» наибольшее внимание по сравнению с остальными значимыми общественными темами. Что, конечно, говорит об их ангажированности и предвзятости.

Если посмотреть объективно, то на самом деле, под предлогом учений «Запад-2017» с января текущего года страны НАТО провели в Прибалтике и Балтийском море, Польше, Украине более 30 небольших учений. По сути, это означает, что НАТО использовало российско-белорусские учения как предлог для того, чтобы в режиме постоянной боевой готовности держать значительную часть подразделений вблизи границ России и обозначать свое военное давление. Вопрос, кто же в таком случае нагнетает напряженность, становится чисто риторическим.

Delphi.lv НАТО движется на восток

Европа накануне больших перемен

На прошедшей неделе наиболее значимыми темами европейской политики стали три вопроса. Во-первых, реформа ЕС, которую в конце сентября после выборов в Германии озвучит президент Франции Эммануэль Макрон. Во-вторых, изменение риторики Германии и ЕС в отношении России в связи с предложением Владимира Путина о вводе миротворческой миссии на Украину на линию разграничения вооруженных сил Украины и ЛДНР. Подробно эта тема была освещена ИА REGNUM в материале «Европа накануне перемен: Берлин цепляется за московскую соломинку».

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

Читайте также: Европа накануне перемен: Берлин цепляется за московскую соломинку

В-третьих, решение каталонского парламента о переходном периоде, который должен создать правовую базу для выхода автономного сообщества из состава Испании и обретения независимости. На самом деле этот закон, а также сама возможность выхода Каталонии путем референдума из состава Испании — лакмусовая бумажка истинного отношения к демократии на Западе. Как мы помним, выход Косово из состава Югославии произошел при вооруженной агрессии НАТО против суверенной страны. Также не было проведено никакого референдума жителей Косово по этому вопросу. Теперь в Каталонии будет референдум, поддерживаемый как самими каталонцами, так и законными органами власти этой автономии. Вот и посмотрим, как Европа будет реагировать на демократически проведенную процедуру.

xenaia Каталонцы

Трамп возвращается в игру

Наиболее важным событием прошлой недели в США стало неожиданное возвращение списанного почти всеми экспертами и политологами Дональда Трампа в игру. Напомню, о чем идет речь. После того, как Конгресс вводом санкций против России свел полномочия Трампа в области внешней политики практически к нулю, а также после того, как лидеры республиканцев в конгрессе провалили все инициативы президента США по реализации своих предвыборных обещаний и стали вести активную работу по подготовке импичмента главе Белого дома, казалось, Трамп свое отыграл и превратился в хромую утку задолго до окончания первого срока.

Однако после того как лидеры республиканцев Пол Райан и Митч Макконелл в очередной раз подставили Трампа по вопросу отказа подписывать повышение госдолга США сроком на три месяца, тем самым подтвердив свою репутацию старых и последовательных клинтонитов, Трамп сделал тот ход, который от него никто не ожидал — подписал аналогичное соглашение с лидерами демократов в конгрессе. Тем самым нашел деньги на преодоление последствий тех ураганов, что сейчас один за другим проходят по территории США, и поднял свой рейтинг у рядовых американцев.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Это соглашение стало очень сильным ходом, которое показало избирателям, в первую очередь, республиканской партии, что ее верхушка предает не только интересы Трампа, избранного от республиканской партии, но и рядовых американцев. Также Трамп показал республиканской верхушке, что он ничего не забывает, в его игре могут быть самого разного рода неожиданные ходы, и его рано списывать из игры. В своей карьере бизнесмена Трамп неоднократно разорялся и вновь поднимался на вершину. Думаю, этот опыт окажет ему неоценимую услугу и в политике.

Эти события показывают несколько важных вещей. Во-первых, что та линия, которую Москва отстаивала несколько последних лет по Украине, Сирии, другим ключевым международным проблемам, и за которую ее критиковали как патриоты слева, так и либералы справа, обвиняя в сдаче национальных интересов страны, начинает приносить вполне осязаемые и реальные внешнеполитические плоды.

Во-вторых, параллельно твердости российской внешнеполитической линии на самом Западе стали происходить сразу по нескольким направлениям кризисные явления, раскалывающие политически и экономически Запад. То, что казалось немыслимым еще несколько лет назад: выход Британии из ЕС, претензии Польши к Германии, реформа и переход к двухуровнему ЕС, готовность Катара, Саудовской Аравии — основных спонсоров мирового терроризма ‑ и других арабских монархий Ближнего Востока идти навстречу Москве после успехов российской стратегии в Сирии, глубочайший и публичный раскол элиты в США — мы сейчас наблюдаем своими глазами.

Mil.ru Будни авиагруппы ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим», Сирия

В-третьих, уже сейчас надо думать на перспективу. Перед Москвой впервые с момента распада Советского Союза открывается возможность в перспективе 5—10 лет вернуть, в основном, постсоветское пространство под свой политический контроль. И если ответ на вопрос «надо ли это делать?» — понятен, так как вакуума силы не бывает, то вопрос о методах контроля этого пространства обретает особую остроту.

Нового идеологического проекта Москва пока не предлагает и, возможно, правильно делает. Оставаться в рамках экономической парадигмы — грамотно на первых порах. Однако некая идеологическая начинка — во имя чего — потом всё равно понадобится. Но главное — нельзя повторить главную ошибку позднего Советского Союза, когда провинции советской империи развивались опережающими темпами по сравнению с имперским ядром. Вымывание финансовых средств, интеллектуального и людского потенциала — недопустимо.