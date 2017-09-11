



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 4—10 сентября стали: референдум по курдской независимости грозит международным кризисом; американских епископов обвинили в «экономическом цинизме»; Норвегия ставит под сомнение свое нефтяное будущее; Германия притягивает несчастья к Европе; Польша должна подготовить сценарий Polexit; российские католики предлагают угостить священников пивом и другое.

Умение посмеяться над собой спасает от нарциссизма, заметил папа Римский Франциск во время встречи с членами католической евангелизационной общины «Шалом», передает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик подчеркнул, что нужно не только говорить о милосердии, но и свидетельствовать о нем, делиться им, учить милосердию, выходя из самих себя. Для этого необходимо возвещать благость Господа, то, что Он всегда ждет человека, даже в самые скверные моменты его жизни, как повествует об этом притча о милосердном отце. Папа предостерег молодежь от зацикливания на самих себе. Современная культура насыщена эгоизмом и нарциссизмом, самосозерцанием, игнорирующим других людей. Однако нарциссизм порождает печаль, ведь человек постоянно заботится о том, как получше загримировать свою душу и показаться лучше, чем он есть на самом деле. Папа пригласил не смотреться в зеркало, но смотреть на людей, в зеркало же следует заглянуть, чтобы посмеяться над собой. Умение смеяться над собой приносит радость и спасает от нарциссизма, отметил Франциск. Обращаясь затем к пожилым участникам встречи, он призвал их к диалогу с молодыми. Молодежь нуждается в слове старшего поколения, которое нельзя «хранить в гардеробной», а пожилые люди нуждаются в молодежи.

Представительная белорусская делегация принимает участие в XXI Международном конгрессе благотворительной организации Renovabis, который проходит в Мюнхене. Организаторы не случайно пригласили иерархов, священников, мирян из Белоруссии и других стран Центральной, Восточной и Южной Европы, поскольку здесь растет недоверие к Западной Европе, в частности к Европейскому союзу и Брюсселю как центру его. Сама идея европейской интеграции находится под угрозой, свидетельством чему являются кризисные настроения во всех частях Европы, которые проявляются в том числе в росте националистических и популистских движений. Существует европейский фундамент ценностей, к которому следует возвращаться? Какой вклад может внести Церковь? Этими вопросами задается архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который возглавил католическую белорусскую делегацию. Среди приглашенных — научный сотрудник Отделения восточно-европейской истории Университета Иоганна Гуттенберга в Майнце Елена Ольшанская. Эксперт, которая родом из Белоруссии, подчеркнула сложную позицию Русской православной церкви относительно процессов, происходящих в странах Евросоюза. «Однозначно положительным я считаю существование в Брюсселе Комитета православных представителей при Евросоюзе. Он был основан в 2010-м при участии пяти Православных церквей: Румынской, Греческой, Константинопольской, Русской и Кипрской. Хотя они и имеют разное представление относительно Европы и ее проблем, по-разному реагируют на вызовы, которые возникают в ЕС, однако все же стремятся сформировать некий общий «православный» подход к Европе. Это попытка профессионального, специализированного и дифференцированного подхода. Надеюсь, что в рамках этого Комитета Русская православная церковь будет готова услышать голоса других Православных церквей, скоординировать свою позицию и предложить более непредвзятый взгляд на Европу», — сказала историк. Церковь несет ответственность за современную и будущую картину Европы, напомнил папа Франциск в обращении к участникам международного форума: «Европа устала. Мы должны помочь ей восстановить силы, найти свои корни. Она отреклась от своих корней». Задача и ответственность Церкви — «привести людей к этим корням, которые черпают свою силу от Христа». Христиане должны как живые свидетели своего Бога восстановить душу Европы, убежден понтифик. Приветственное слово направили председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель. Канцлер видит Церкви центральными партнерами в построении Европы.

Референдум по независимости Иракского Курдистана, назначенный на 25 сентября, вероятно, станет первым крупным международным политическим кризисом на Ближнем Востоке после спровоцированного ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кризиса, считает AsiaNews (Рим, Италия). Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прямо критикует главу автономии Масуда Барзани за идею проведения плебисцита, выразив надежду, что Курдистан пойдет на соглашение с правительством в Багдаде в рамках Конституции Ирака 2005 года. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф также сказал, что референдум о независимости Курдистана является ошибкой. Он прагматично отметил угрозы безопасности соседним государствам, которые будут созданы отделением Иракского Курдистана от Ирака. Дело в том, что Курдистан представляет собой историческую, политическую и экономическую проблему, которую сегодня нелегко решить. Легитимация амбиций иметь собственное государство произошла в конце Первой мировой войны, когда победившие державы признали курдский народ в Севрском соглашении 1920-х годов и его право на свое государство в Восточной Анатолии на руинах Османской империи. До сих пор курды, которых исчисляют от древних мидийцев, были подданными Турции. Столкнувшись с воинствующей националистической Турецкой Республикой, созданной из пепла Османской империи, светским и прозападным режимом Кемаля Ататюрка, западные державы подписали Лозаннский договор, который разделил курдские земли между новыми государствами — Турцией, Сирией, Ираком и Ираном. С тех пор 50 миллионов курдов на Ближнем Востоке были разделены между этими странами. Они стали более или менее крупными меньшинствами, которые стремились к национальному воссоединению. Эта нерешенная историческая проблема сегодня лежит в основе политических проблем региона.

Действительно, любое заявление о независимости Иракского Курдистана может, несомненно, вызвать эффект домино, стимулируя стремления к независимости курдских меньшинств в Турции, Иране и Сирии. К сожалению, федеративная или децентрализованная система, предусмотренная Конституцией Ирака 2005 года после падения тирана Саддама Хусейна, оказалась не очень эффективной. Идея деления государства на три административных района по этническим и религиозным принципам (курды, шииты и сунниты) снова вызвала напряженность на местах, а правительство в Багдаде не продемонстрировало возможности уравновесить центробежные импульсы. Иранские шесть миллионов курдов в основном являются суннитами. После создания теократического режима аятолл в 1979 году они начали интенсивную политическую кампанию за автономию. Это вызвало репрессии со стороны правительства в Тегеране, в результате чего погибло более 10 000 человек. Теократический режим Ирана очень подозрительно относится к курдским устремлениям к независимости. Последнее могло бы не только оспорить территориальную целостность исламской республики, но и стать препятствием для политики Ирана в Средиземноморье и Сирии посредством использования движения «Хезболла». Но самым большим кошмаром курды являются для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в стране которого они занимают 250 000 кв. км с населением около 15 миллионов человек. В Турции движение за независимость Курдистана выступает главной политической оппозицией Анкаре. На протяжении десятилетий это влекло за собой борьбу, направленную на юридическое признание курдской идентичности и языка. Различные режимы, которые правили в Турции, включая Эрдогана, были националистическими и авторитарными и никогда не проявляли открытости к диалогу. Тем не менее законные стремления курдского народа к их исторической, этнической и культурной идентичности в форме национального государства сталкиваются с реалиями внешней и международной политики на Ближнем Востоке. Рождение курдского государства могло бы стать причиной новой гражданской войны в Ираке, стравливанием шиитов против суннитов. Это способно еще больше ослабить хрупкие политические институты Сирии в результате территориальных потерь и «поджечь» курдские районы в Турции и Иране. Вместо этого права курдского народа могли бы быть гарантированы на международной конференции, которая обеспечила бы мирное сосуществование этнических и религиозных групп в регионе. Опыт показывает, что развитие национализма на Ближнем Востоке способствует только подливанию керосина в огонь.

Халдейский патриархат ответил официально на недавнюю публичную критику в адрес халдейского патриарха Луису Рафаэлю Сако, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Против патриарха выступил Халдейский национальный конгресс (CNC), основанный в США в 2002 году. В конце августа руководство CNC выразило «сожаление» в связи с некоторыми недавними выступлениями патриарха, назвав их «церковным вмешательством в сугубо политические споры». Напомним, что глава Халдейской католической церкви ранее констатировал, что различные местные партии и вооруженные группировки, которые заявляют о связях с местными христианскими общинами, вносят страдания и путаницу в дела общин. Отвечая на претензии Халдейского национального конгресса, патриархия указала, что последний придерживается «нереалистичных» позиций по вопросу будущего политического и административного устройства равнины Ниневия, не внося конкретного вклада в проблемы, которые подпитывают эрозию христианского присутствия в Ираке за последние 15 лет. «Это позор, что некоторые используют халдейское наименование в личных интересах», — говорится в заявлении Церкви.

«Возмутительными и обидными» назвали американские католические епископы выпады Стива Бэннона, бывшего стратега президента США Дональда Трампа, обвинившего Католическую церковь в США в том, что она поддерживает нелегальных мигрантов ради заполнения своих храмов, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Ранее Бэннон заявил, что протесты епископов против решения Белого дома о поэтапном отказе от программы DACA (принята администрацией Барака Обамы в июне 2012 года, позволяет нелегальным иммигрантам, которые въехали в страну несовершеннолетними, получить возобновляемый двухлетний период отсрочки от депортации и право на получение разрешения на работу — ИА REGNUM ) вызваны «циничными экономическими интересами». По его словам, епископы «нуждаются в незаконных пришельцах для заполнения храмов» и «имеют экономический интерес в неограниченной иммиграции, неограниченной нелегальной иммиграции». Конференция католических епископов США (USCCB) выразила бурное негодование. «Нелепо утверждать, что справедливость для иммигрантов не является центральной для католического учения. Она приходит непосредственно от слов Иисуса (Матфей 25): «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня, — заявил шеф офиса по связям USCCB Джеймс Роджерс. — Иммигранты и беженцы — это именно те незнакомцы, которых мы должны приветствовать».

Американское общество движется в сторону постхристианства, отмечает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Об этом говорится в исследовании, проведенном Barna Group. Опрос более чем 76 000 респондентов, проведенный с 2011 по 2016 год, показал, что в 10 городах по меньшей мере 50% населения является постхристианским. Под этим понимается отказ от церковной практики, размывание убеждений и несогласие с ключевыми христианскими постулатами. Наблюдается демографический разрыв между поколениями, молодые люди более склонны быть постхристианами. Значительно влияют и политические предпочтения, консервативные респонденты менее склонны к постхристианству. По данным исследования, около 48% респондентов из числа католиков можно назвать постхристианами, практикующих католиков всего 22%.

Норвегия ставит под сомнение свое нефтяное будущее, пишет La Croix (Париж, Франция). 11 сентября норвежцы проголосуют за новый парламент. Уходящее правительство во время своего правления больше, чем когда-либо, залезало в бюджет Государственного нефтяного фонда. На бумаге все прекрасно. Уровень безработицы составляет менее 5%, рост ВВП в этом году — 1,8%, гигантский джекпот, финансируемый за счет добычи нефти и газа… Однако как цена на нефть резко упала с лета 2014 года, так не восстанавливалась с тех пор. Поэтому премьер-министру Эрне Сульберг пришлось делать то, за что она критиковала предшественников: использовать «нефтяные средства». В настоящее время на счетах фонда находится эквивалент 825 миллиардов евро, размещенных за рубежом для финансирования потребностей королевства, как только будет закончена добыча нефти и газа. Беспрецедентные заимствования из него в прошлом году требуют от правительства увеличить приток доходов от торговли углеводородами. Мировой спрос на нефть и газ должен сохраниться до 2025−2030 годов. Правящие консерваторы и либеральная оппозиция соглашаются: надо двигаться дальше, больше открывая арктические воды для промышленности. «Зеленые» против. Общественное мнение, похоже, становится более чувствительным к проблеме климата, чем раньше. В опросе, опубликованном в августе, 44% норвежцев (первая позиция) заявили, что будут поддерживать «заморозку» части нефтяных месторождений, чтобы уменьшить воздействие на климат.

Германия притягивает несчастья к Европе, заявил в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) член президиума Европейского парламента профессор Кароль Карский. Никто не может понять, чем руководствовалась канцлер Германии Ангела Меркель, когда принимала решение о привлечении в Европу волны иммигрантов, вслед за которыми идет угроза террора, отмечает профессор. Некоторые утверждают, что речь шла о дешевой рабочей силе, что немцы решили отобрать тех, кто способен и готов к работе, а остальных разделить между государствами-членами, не считаясь с их мнением. Меркель трудно признать, что совершила ошибку. Есть у Германии такое, что в иные времена она притягивает несчастья к Европе. Факт ведь, что приток иммигрантов-мусульман приводит к опасности для культуры и европейской традиции. Тем самым создается опасный прецедент, основанный на исключении нашей религии и христианских символов из общественного пространства, якобы они оскорбляют чувства мусульман. Это тупик, путь, ведущий прямо в пропасть. Хотя можно не впускать исламистов в Европу. Дать им четко понять, что здесь нет для них места. Проблемой являются и те, кто уже прибыл в Европу, после чего естественным образом и через вызов семей и родственников пополняют ряды иммигрантов. Эту волну тоже нужно остановить. Эти люди должны оставаться в рамках своей культуры, в своей цивилизации, в регионах своего происхождения.

«Евросоюз трещит, Польша должна подготовить сценарий Polexit», — считает депутат польского Сейма Роберт Винницкий, информирует Polonia Christiana (Краков, Польша). Высокая поддержка поляками членства в ЕС связана в значительной степени с пропагандой материальных выгод или свободой передвижения. Однако все меняется, опросы показывают, что значительная часть поляков склонна выйти из Евросоюза, если он продолжит навязывать Польше свои решения, в частности требовать приема иммигрантов. По мнению депутата, польское правительство должно быть готово выйти из Европейского союза. Следовательно, необходимо накапливать «собственные силы во всех областях». В течение десятилетия Винницкий ожидает «совершенно другого порядка в Европе и в мире», поэтому Польша должна иметь национальную власть в экономике, военной и дипломатической сферах. Как отмечает депутат, нельзя исключать, что в будущем европейцы направятся в Польшу и захотят жить здесь, потому что «здесь есть еще Европа», в то время как Евросоюз хочет разрушить этническое, культурное и религиозное единство Европы, чтобы создать мультикультурный либеральный режим.

Несколько лет назад американские католики решили оживить древнюю традицию, пишет Gaudete (Санкт-Петербург, Россия). Во второй понедельник сентября, когда урожай уже собран и можно подвести итоги уходящего сезона, в городах и весях средневековой Европы было принято благодарить за щедрость не только мать-природу, но и приходских священников за их труд, молитву и поддержку. Согласно изысканиям американских знатоков католической традиции, это обычай связан с именем святого Хопсвальда Эльхаузского, язычника-германца, обратившегося в христианство. Поскольку св. Хопсвальд по профессии был пивоваром, то в знак благодарности он одарил крестившего его священника свежесваренным пивом собственного производства. Разумеется, рассказ о св. Хопсвальде — выдумка. Но мы решили поддержать начинание американских католиков, учредивших международный день «Угости священника пивом». Предлагаем присоединиться к международному дню «Угости священника пивом» и в неформальной обстановке сказать отцам спасибо. Пинта доброго пива — брутальный мужской подарок, ведь так важно подчеркнуть, что священник — отец приходской семьи, а для этого он должен быть сильным и решительным.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.