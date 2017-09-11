США пора признать, что попытки подтолкнуть «друзей» Северной Кореи осадить Пхеньян провалились. И сейчас наилучшим вариантом предотвращения растущей угрозы режима Ким Чен Ына является оказание максимального давления на КНДР со стороны Вашингтона, который не должен ждать одобрения или сотрудничества со стороны Пекина и Москвы, пишет Джош Роджин в статье для The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

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Уже 11 сентября Совбез ООН может принять новую резолюцию, составленную администрацией Дональда Трампа. Она предполагает запрет на импорт энергоносителей в КНДР, экспорт из нее текстиля, трудоустройство северокорейских рабочих за пределами Северной Кореи. Выдвинутая на голосование резолюция, скорее всего, не будет принята ввиду несогласия с ней российской и китайской сторон.

При таком развитии событий у США не будет больше оснований откладывать совместные с Японией и Южной Кореей действия по введению сокрушительных санкций против северокорейского режима, его институтов и элитных сторонников. До сего дня администрация США не прибегала, по мнению автора, ко всем инструментам, находящимся в ее распоряжении, пытаясь убедить Пекин применить свой рычаг давления на Ким Чен Ына.

Как только администрация Трампа признает, что Китай и Россия добились всего, чего намеревались, США смогут наконец пойти на дальнейшие односторонние шаги и проверить, смогут ли всеобъемлющие санкции, сопряженные с жесткой дипломатией, заставить Ким Чен Ына отказаться от своей враждебной позиции.

«Уровень экономического давления, объектом которого оказалась Северная Корея, по-прежнему намного меньше того, что мы применяли против Ирана и даже Ирака», — отметил один из членов администрации, подчеркнувший, что для успеха запретительных мер потребуется время.

Тем не менее из-за того, что Пхеньян наращивает темпы своей ядерной программы, времени остается все меньше. Именно поэтому Конгресс и часть экспертного сообщества, занимающегося вопросами КНДР, все активнее призывают администрацию Трампа к отказу от инструментов, получивших одобрение Китая и России.

Брискин В.М. Американская «щука» и корейская наука. 1952

«Я наблюдал за этой выверенной стратегией, объявленной администрацией, и она не работает», — заявил председатель Комитета Палаты представителей США по международным делам республиканец Эдвард Р. Ройс, который отметил, что США должны как можно скорее начать противодействовать тем, кто способствует деятельности КНДР, прежде всего финансовым институтам Китая.

Администрация Трампа, подчеркивает республиканец, действительно довольно поверхностно подошла к санкциям против китайских компаний, которые помогают Ким Чен Ыну. Здесь Трампу еще предстоит пойти на шаги, которые могут привести к осложнению отношений Вашингтона с Пекином, тем не менее Ройс призывает как раз к таким шагам. Его комитет, в частности, написал письмо администрации, в котором приводился перечень китайских юридических лиц, против которых необходимо ввести санкции. Среди них были Сельскохозяйственный банк Китая и China Merchant Bank.

«У нас не было решимости ввести эти санкции против этих крупных институтов, — отметил Ройс. — Пришло время оказать максимальное давление».

При этом с введением запретительных мер против банков КНР связан определенный риск, поскольку они являются, по сути, продолжением китайского правительства. Так, в прошлом высокопоставленный сотрудник Министерства финансов США Адам Шубин заявил на заседании Банковского комитета Сената, что введение санкций против этих банков может нанести ущерб китайской экономике, а также иметь непредвиденные последствия для экономики США. Тем не менее, подчеркнул он, США должны пойти на такие меры, поскольку только оказание максимального давления может привести к желаемым результатам.

Если США перекроют поток твердой валюты в КНДР, тем самым они смогут подорвать шаткое положение Ким Чен Ына среди правящих северокорейских элит, а также руководителей вооруженных сил страны, благополучие которых он вынужден обеспечивать. Более того, Ким Чен Ын нуждается в твердой валюте также для развития своих ядерной и ракетной программ, которые в значительной мере зависят от ввезенных контрабандой из других стран компонентов.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила недавно, что даже если Пхеньян и не изменит курс, сокрушительные санкции могут замедлить процесс развития ядерного потенциала КНДР, способного угрожать США.

«Считаем ли мы, что ужесточение санкций повлияет на Северную Корею? Необязательно, — заявила она, выступая с речью в аналитическом центре Американский институт предпринимательства. — Тем не менее, что достигается таким образом? Благодаря этим мерам прекращается поток дохода, необходимого для постройки баллистических ракет».

Удар по финансам северокорейского режима оказался эффективным в 2005 году, когда администрация Джорджа Буша-младшего ввела санкции против одного из банков Макао, отмывавшего деньги для семьи Кимов. Тогда этот шаг привел к серии событий, поспособствовавших возвращению Пхеньяна за стол переговоров. Президент Трамп заявил недавно, что диалог с КНДР был бы непродуктивным, однако его Государственный департамент работает на создание прямой дипломатии.

Таким образом, какой бы ни была цель США — возобновление переговоров, подрыв легитимности КНДР или просто замедление прогресса ядерной программы страны, оказание максимального давления на Пхеньян без Китая и России является правильным решением. Оно также может оказаться единственной возможностью избежать ситуации, при которой выбор будет между вооруженной ядерным оружием Северной Кореей, которая сможет шантажировать целый мир, и войной.