Победители выборных состязаний, охвативших Новосибирск накануне, названы. Поздравления высказаны, работа над ошибками только набирает обороты. В социальных сетях и некоторых региональных СМИ уже анализируют прошедшие выборы и делают свои выводы. Но все сходятся в том, что явка в этот раз была ну уж слишком низкой — дотянула она только до 15,2%. Говорит ли это о недоверии народа к власти или к институту выборов?

Избирательная комиссия Новосибирской области Лишь 15% новосибирских избирателей пришли на выборы

Довыборы в Законодательное собрание Новосибирской области

На выборах депутата Законодательного собрания Новосибирской области по избирательному округу № 21 больше всего голосов получил коммунист Сергей Клестов — по данным Избирательной комиссии региона, своё доверие ему выразили 3 715 избирателей (46,8%). На втором месте единоросс Александр Бойко, который набрал 1 888 голосов (23,79%). Третье место у Константина Антонова, выдвинутого от «Родины» — 1 680 голосов (21,17%). Явка в округе составила 13,9%.

Согласно альтернативному подсчёту КПРФ, Сергей Клестов «на всех 29 участках округа, получил 3 782 голоса (47,49%), у его основного соперника, единоросса Александра Бойко — 1 962 голоса (24,64%), у представителя «Родины» Константина Антонова — 1 699 голосов (21,33%). Разрыв между Клестовым и Бойко составил 1 820 голоса в пользу коммуниста. Сергей Клестов набрал голосов больше, чем Бойко и Антонов, вместе взятые».

«По словам руководителя штаба Сергея Клестова Романа Яковлева, избирательная кампания был тяжёлой, коммунисту противостоял представитель крупного бизнеса, состоявшийся в «лихих 90-х» со всеми вытекающими. Но боевой настрой оказался сильней. 21-й округ, состоящий из Железнодорожного и Заельцовского районов, сохранил статус самого «красного» в Новосибирской области», — сообщается на сайте регионального отделения КПРФ.

Депутатский мандат Сергей Клестов получит уже на сентябрьской сессии, и фракция КПРФ в областном парламенте вновь будет составлять 12 депутатов. Победа коммуниста кажется вполне и предсказуемой и логичной — до Клестова округ возглавлял также представитель КПРФ: место оказалось вакантным после того, как депутат-коммунист Артем Скатов перешёл на работу в мэрию города Новосибирска.

К тому же Сергей Клестов уже имеет опыт законодательной работы — в областной парламент он избирался во втором, четвертом и пятом созывах.

Политолог Дмитрий Пучкин отмечает, что на довыборах в Заксобрание региона «некоторые факторы у ЕР не сработали, зато у КПРФ, напротив, выстрелили по полной».

«Причин сегодняшнего расклада можно назвать немало… А пока поздравляю победителя Сергея Клестова с победой. А также Константина Антонова и его соратников с отличным результатом. По нынешним политическим раскладам это солидная заявка на будущие успехи», — написал Пучкин на своей странице в Facebook.

Довыборы в городской совет депутатов Новосибирска

В Новосибирске накануне состоялись и довыборы депутата Горсовета по округу №14. Но на них внимание мало кто обратил. Ещё до начала голосования некоторые эксперты высказывали мысль (которую повторяют и сегодня, по завершению выборного процесса), что на этих выборах всё было предрешено и известно заранее. Довыборы в совет депутатов Новосибирска были назначены после ухода в 2016 году депутата Андрея Каличенко, который был избран в Государственную Думу.

По итогам голосования на этих довыборах победу одержал единоросс Игорь Атякшев, набрав 1 772 голоса. За ним следует коммунист Дмитрий Коликин — 347 голосов, далее Алексей Кабанов из партии «Великое отечество» (314 голосов). Явка составила 8,37%.

Выборы без особых тревог

10 сентября 2017 года в Новосибирской области в общей сложности проходило 11 выборных кампаний, в результате которых были распределены 33 депутатских мандата. Помимо довыборов в Горсовет Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области, в единый день голосования в регионе избирался горсовет города Карасука и проходили довыборы ещё в семи районах. В итоге из 33 депутатских мандатов 30 получила «Единая Россия». Но если областной центр партия власти поделила с КПРФ, то на селе она лидирует: в Карасуке у ЕР — все 18 мест в горсовете. «Единая Россия» получила 66,9% голосов, на вторую строчку вышла ЛДПР — 11,75%, на третьем — КПРФ с 10,9%.

По данным избирательной комиссии Новосибирской области, явка по Новосибирской области в среднем составила 19 208 избирателей (15,24%). Явка по довыборам депутата Законодательного собрания Новосибирской области — 13,9%, явка по довыборам депутата в совет депутатов города Новосибирска — 8,37%%.

«В единый день голосования по довыборам депутата Законодательного собрания Новосибирской области по избирательному округу № 21 поступило 17 жалоб (заявлений, обращений), из них семь удовлетворили полностью, три удовлетворили частично, семь жалоб признали необоснованными», — отмечают в избиркоме.

Огорчает явка

Председателя правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова прежде всего в результатах прошедших выборов огорчает низкая явка избирателей.

«Если на довыборах в Законодательное собрание явка составила 13%, то на довыборы в Городской совет — всего 8%. К слову, в 2015 году явка составила 23,1%, а в 2010 году 30%. При такой низкой явке очень тяжело вести масштабную избирательную кампанию (раз избиратель всё равно не собирается приходить), зато возникает большой соблазн решить исход голосования с помощью так называемых мобилизационных мероприятий, часть из которых находится вне рамок правового поля. Помимо мобилизации партийного актива, голосующего по идейным основаниям, зачастую используется ресурс соцзащиты, оказывается влияние на бюджетников, а в некоторых случаях ведется скупка голосов. Понятно, что возможности использовать подобные практики довольно ограничены. Но при низкой явке именно они и могут предопределить результаты голосования. В этот раз я не участвовал в организации наблюдения на довыборах в Новосибирске, а потому не берусь что-то утверждать, но, судя по взаимным публичным предупреждениям о недопустимости нарушения закона кандидатами в депутаты Заксобрания, все штабы подобную угрозу рассматривали более чем серьезно», — отметил ИА REGNUM Антонов.

Доктор исторических наук Виктор Козодой также прокомментировал завершившиеся выборы и довыборы в регионе.

«Сейчас, конечно, и «областники», и ЕР будут говорить, как всё прошло круто — в целом по области взяли большинство голосов, а для губернатора главное, чтобы выборы «были легитимные». Но вот с этим-то как раз и проблемы. Во-первых, при такой явке говорить о легитимности не приходится, легальность — да, но никак не легитимность. Во-вторых, давайте разделим ситуацию, не в целом по области, а на две составляющих — город Новосибирск и «село». И тут сразу же идиллия «областников» и ЕР рассеивается, как с белых яблонь дым. И третье, итоги выборов по 21 округу, это своего рода «полигон», где столкнулись все ныне действующие силы — и главный итог нам показывает, что у губернатора Городецкого (Владимир Городецкий — губернатор новосибирской области — прим. ИА REGNUM ) нет ни организационного, ни политического ресурсов для влияния на ситуацию в городе. Как говорится, как в капле воды отражается весь океан, так и здесь в одном округе отразился новый расклад политических сил по городу в целом. (…) Отбрасывая всю демагогию и политшелуху, ясно видно, что в городе Новосибирске (где почти половина избирателей области) на выборы президента Городецкому идти не с чем. Если раньше об этом просто говорили и делали прогнозы, то теперь есть и доказанный результат», — написал Козодой на своей странице в Facebook.

Политолог Дмитрий Пучкин, анализируя для ИА REGNUM прошедшие в области выборы и низкую явку, отметил, что выборы за пределами областного центра и ранее мало интересовали политизированную общественность, а после отмены прямых выборов мэров в малых городах и вовсе перестали интересовать.

«Поскольку административный ресурс обеспечивает там доминирование ЕР и весьма небольшое представительство парламентских партий. Это во-первых. Во-вторых, довыборы в Горсовет никого не заинтересовали, так как победа единоросса Атякшева была предрешена, никакой интриги здесь не было. Он связан с известной строительной кампанией «Энергомонтаж», чьи представители, начиная с 2001 года, выиграли все 12 избирательных кампаний (в Госдуму, Заксобрание, Горсовет) на территории Калининского района, в которых участвовали. В третьих, по контрасту с этим на довыборах в Заксобрание было несколько интересных линий, которые рождали информационные поводы и соответственно повышали интерес политизированной общественности, но не электората: неформальная группа влияния, реализующая с конца 2016 протестную повестку дня, пыталась получить своего представителя в органе власти — Антонова; сторонники Навального также хотели получить своего представителя в органе власти — Бойко; после ребрендинга в 2016 года новосибирского отделения партии «Родина» это была её первая попытка создать сильные позиции перед выборами в 2019—2020 гг., опробовав сценарий превращения в «третью силу» (после ЕР и КПРФ); здесь впервые участвовал в выборах влиятельный и известный бизнесмен Александр Бойко, до этого избегавший участия в политике; удастся ли разрушить гегемонию в этой части города КПРФ, которая до этого четырежды подряд побеждала здесь на выборах в областной парламент и, соответственно, ослабить политические позиции мэра», — считает Пучкин.

Новосибирский политолог Сергей Бирюков отмечает, что результаты довыборов в Законодательное собрание Новосибирской области закономерны.

«Политическая клиентела и ресурс влияния мэра Новосибирска Анатолия Локтя в данном конкретном округе оказались сильнее политической клиентелы и ресурса влияния структур «Единой России». Пространство для манёвра «новых политиков» (Константина Антонова) изначально было ограниченным, но результат представителя партии «Родина» можно считать достаточно высоким и создающим хорошие электоральные перспективы на следующих выборах», — высказал ИА REGNUM своё мнение Бирюков.

Итоги окружных выборов в горсовет по мнению политолога также были в целом предсказуемыми.

«Низкая явка избирателей объясняется не слишком высоким «градусом» политизации в сравнительно экономически благополучном Новосибирске. Значительная часть потенциально политизированной новосибирской общественности пока не связывает выражение своих интересов с действующими политическими партиями», — считает Бирюков.

Таким образом, в регионе по-прежнему в лидерах остаются две партии, которые всё также пытаются друг друга обогнать и перегнать при любом удобном случае. Только вот народ, который они должны представлять и защищать, уже который раз выразил своё отношение ко всей этой политической возне — и выразил он его явкой на прошедших выборах, точнее, неявкой.