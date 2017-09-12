National Interest: Сирийский Курдистан и Турция — мира ожидать не стоит
Несмотря на то, что точный исход гражданской войны в Сирии на сегодняшний день неизвестен, существует ряд факторов, указывающих на возможность появления курдской автономии на севере Сирии. При этом крайне маловероятно, что Турция, имеющая собственные проблемы с курдами, не предпримет попыток сорвать процесс формирования автономной от Дамаска Рожавы, не в последнюю очередь из-за связей сирийских курдов с признанной в Турции террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК). В связи с этим крайне важным является анализ того, какими мерами Анкара может ответить на такие территориальные преобразования в Сирии, а также какие последствия действия Анкары будут иметь для региона, ее самой и ее отношений с Западом, пишет Ферхат Гурини в статье для The National Interest.
Автор отмечает, что наиболее вероятным ответом Анкары на появление любой курдской автономии в Сирии станет ее изоляция. При таком развитии возможны два сценария. Первый предполагает содействие со стороны Дамаска в изоляции Турцией Рожавы, что приведет к тому, что она окажется в окружении враждебных сил. В результате этого укрепится зависимость территориального новообразования от США, а по процессу развития региона будет нанесен существенный удар. Второй сценарий исключает поддержку сирийского правительства стремлению Анкары создать блокаду региона. Вместо этого, Дамаск предоставит курдам доступ к сирийскому рынку, а также выход на региональные и глобальные рынки. В таком случае процесс восстановления Рожавы происходит более оперативно, а сам регион становится одним из экономических центров Сирии.
Для этого есть ряд оснований. Так, по некоторым данным, в 2016 году доля Рожавы в ВВП Сирии составила 55%. Отчасти это было связано с тем, что регион пострадал от войны не в столь значительной мере. Более того, на территории Рожавы находится не только «житница» страны — кантон Джазира, но и несколько нефтяных месторождений, а также около 400 текстильных производств.
Противодействие Рожаве может привести и к признанию Анкарой стремления иракских курдов к независимости от Багдада. Шаг Турции в этом направлении может быть обусловлен желанием страны добиться определенной легитимности, не допустить урегулирования противоречий между курдами, а также «привязать» региональное правительство Курдистана к себе.
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Еще одним последствием создания автономного территориального образования в Сирии может стать закрытие базы «Инджирлик». Во время начальных стадий борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эта авиабаза стала предметом разногласий между Анкарой и ее союзниками по НАТО. Кроме того, не стало совпадением и то, что ее открытие сопровождалось возобновлением борьбы официальных турецких властей с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке Турции. Анкара, отмечает автор, надеялась на то, что Вашингтон уступит ей в вопросе курдских Отрядов народной самообороны (PYD), а также введет бесполетную зону на севере Сирии. И сейчас, если Анкара почувствует, что ее мнение по вопросу курдской автономии на севере Сирии не учитывается, закрытие базы «Инджирлик» является вполне реальным решением для Анкары.
Наконец, нельзя исключать и того, что Анкара примет меры для срыва процесса нормализации в Рожаве. Анкаре крайне важно сохранить в регионе атмосферу страха и нестабильности. С помощью них Анкара сможет не дать развиться экономике, успех которой может подтолкнуть к активным действиям курдов на территории самой Турции. Для достижения этого Турция может прибегнуть к бомбежкам, осуществляемым на основе мелких провокаций или даже обвинений курдов в агрессии. Более того, на территории Рожавы со времен гражданской войны остались спящие ячейки поддерживаемых Турцией антикурдских группировок, которые могут начать осуществить теракты в регионе. Тем самым там сохранится напряженность, будет подорван авторитет федеральных властей и поставлен крест на притоке капитала.
Таким образом, в случае, если сирийские курды смогут получить под свой контроль кусок Сирии в ходе послевоенного урегулирования, Турция, скорее всего, будет стремиться к созданию большей нестабильности в регионе, поддерживать высоким градус насилия, а также способствовать появлению нежизнеспособного и зависимого от США территориального образования, изолированного от остального мира. Успех начинаний Турции в этом вопросе будет зависеть от других игроков. Тем не менее действия Анкары могут также негативно сказаться на и без того хрупких отношениях Турции с Западом.