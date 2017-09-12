Несмотря на то, что точный исход гражданской войны в Сирии на сегодняшний день неизвестен, существует ряд факторов, указывающих на возможность появления курдской автономии на севере Сирии. При этом крайне маловероятно, что Турция, имеющая собственные проблемы с курдами, не предпримет попыток сорвать процесс формирования автономной от Дамаска Рожавы, не в последнюю очередь из-за связей сирийских курдов с признанной в Турции террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК). В связи с этим крайне важным является анализ того, какими мерами Анкара может ответить на такие территориальные преобразования в Сирии, а также какие последствия действия Анкары будут иметь для региона, ее самой и ее отношений с Западом, пишет Ферхат Гурини в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Автор отмечает, что наиболее вероятным ответом Анкары на появление любой курдской автономии в Сирии станет ее изоляция. При таком развитии возможны два сценария. Первый предполагает содействие со стороны Дамаска в изоляции Турцией Рожавы, что приведет к тому, что она окажется в окружении враждебных сил. В результате этого укрепится зависимость территориального новообразования от США, а по процессу развития региона будет нанесен существенный удар. Второй сценарий исключает поддержку сирийского правительства стремлению Анкары создать блокаду региона. Вместо этого, Дамаск предоставит курдам доступ к сирийскому рынку, а также выход на региональные и глобальные рынки. В таком случае процесс восстановления Рожавы происходит более оперативно, а сам регион становится одним из экономических центров Сирии.

Для этого есть ряд оснований. Так, по некоторым данным, в 2016 году доля Рожавы в ВВП Сирии составила 55%. Отчасти это было связано с тем, что регион пострадал от войны не в столь значительной мере. Более того, на территории Рожавы находится не только «житница» страны — кантон Джазира, но и несколько нефтяных месторождений, а также около 400 текстильных производств.

jan Sefti Курды

Противодействие Рожаве может привести и к признанию Анкарой стремления иракских курдов к независимости от Багдада. Шаг Турции в этом направлении может быть обусловлен желанием страны добиться определенной легитимности, не допустить урегулирования противоречий между курдами, а также «привязать» региональное правительство Курдистана к себе.

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Еще одним последствием создания автономного территориального образования в Сирии может стать закрытие базы «Инджирлик». Во время начальных стадий борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эта авиабаза стала предметом разногласий между Анкарой и ее союзниками по НАТО. Кроме того, не стало совпадением и то, что ее открытие сопровождалось возобновлением борьбы официальных турецких властей с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке Турции. Анкара, отмечает автор, надеялась на то, что Вашингтон уступит ей в вопросе курдских Отрядов народной самообороны (PYD), а также введет бесполетную зону на севере Сирии. И сейчас, если Анкара почувствует, что ее мнение по вопросу курдской автономии на севере Сирии не учитывается, закрытие базы «Инджирлик» является вполне реальным решением для Анкары.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беспилотная зона

Наконец, нельзя исключать и того, что Анкара примет меры для срыва процесса нормализации в Рожаве. Анкаре крайне важно сохранить в регионе атмосферу страха и нестабильности. С помощью них Анкара сможет не дать развиться экономике, успех которой может подтолкнуть к активным действиям курдов на территории самой Турции. Для достижения этого Турция может прибегнуть к бомбежкам, осуществляемым на основе мелких провокаций или даже обвинений курдов в агрессии. Более того, на территории Рожавы со времен гражданской войны остались спящие ячейки поддерживаемых Турцией антикурдских группировок, которые могут начать осуществить теракты в регионе. Тем самым там сохранится напряженность, будет подорван авторитет федеральных властей и поставлен крест на притоке капитала.

Таким образом, в случае, если сирийские курды смогут получить под свой контроль кусок Сирии в ходе послевоенного урегулирования, Турция, скорее всего, будет стремиться к созданию большей нестабильности в регионе, поддерживать высоким градус насилия, а также способствовать появлению нежизнеспособного и зависимого от США территориального образования, изолированного от остального мира. Успех начинаний Турции в этом вопросе будет зависеть от других игроков. Тем не менее действия Анкары могут также негативно сказаться на и без того хрупких отношениях Турции с Западом.