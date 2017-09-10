Экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили 10 сентября вечером удалось-таки прорвать кордон пограничников и попасть на территорию Украины. В этом деле ему помогли мускулистые и боевые сторонники, прибывшие на контрольно-пропускной пункт на польско-украинской границе. Они насильно разбили цепочку взявшихся за руки пограничников и, окружив Саакашвили со всех сторон плотным кольцом, буквально затащили его на сторону Украины.

Грузия

Сценарий очень знакомый, избитый в Грузии и на Украине до банальности. Сколько подобных потрясений пережили обе страны за последние полтора десятилетия!

Вторжение готовилось давно и, судя по успеху первых шагов, тщательно. Всё было продумано до малейших деталей. Саакашвили был уверен в том, что он въедет или войдет на Украину. Не сомневался он в этом и тогда, когда польская сторона по требованию властей Украины задерживала отправку поезда, в котором находился экс-президент Грузии.

Саакашвили добрался-таки до украинской границы. Не поездом, но автобусом, с множеством сторонников. Автобусом он планировал приехать вначале, потом передумал и сел в поезд, но в конце-концов опять вернулся к первоначальному плану.

Он был уверен, что у него всё получится. В интервью телекомпании «Рустави-2», которая еще в период его правления была признана рупором «Единого национального движения» и его лидера Михаила Саакашвили, экс-президент, именуемый журналистами этой телекомпании не иначе как «третий президент Грузии», заявил, что арестовать его Порошенко не посмеет.

«На Украине у меня миллионы сторонников. Говорю это без преувеличений. Одно дело — сколько человек придет на границу, и другое, сколькие меня поддерживают. Единственное, что они (власти Украины) могут сделать, — это похитить меня, засунуть куда-то и переправить, скажем, в Грузию. Это будет уголовное преступление, и того, кто прикажет его совершить, обязательно арестуют», — заявил Саакашвили.

Первые шаги экс-президента на территории Украины оказались успешными. Никто его не задержал, никуда не «засунул», в Грузию не переправил. Никто не бросился вдогонку за Саакашвили и его сторонниками. Они расселись по автобусам и автомобилям и направились во Львов. Судя по заявлениям Михаила Саакашвили, оттуда и начнут они наступление на Киев.

По мнению экс-президента Грузии, президент Петр Порошенко, тот самый, который после своего прихода к власти пригласил самого Саакашвили и целый ряд его соратников к себе вначале в качестве советников, затем дал им должности в своем правительстве, а потом по собственной же воле отправил в отставку, сегодня боится его как ребенок, укравший банку варенья.

«Кем оказался этот Порошенко? Президент 40-миллионной страны ведет себя как маленький мальчик, который украл варенье и боится выйти из-под стола, чтобы мама или папа не наказали», — заявил Михаил Саакашвили телекомпании «Рустави-2» еще до вторжения на Украину.

Он пригрозил, что как бы ему ни мешали, он все равно приедет и всех расставит по своим местам.

«Что бы они ни делали, я все равно приеду на Украину, всем преступникам укажу на их места и отправлю в тюрьму», — говорил Саакашвили еще на территории Польши, до пересечения границы с Украиной.

Он пообещал, что обязательно перейдет границу и восстановит на Украине справедливость. Это должно было бы прозвучать как призыв истинного революционера и борца за права человека, если бы под тем же девизом (восстановления справедливости) в 2012 году в Грузии не был бы отправлен в отставку весь состав прежнего правительства Грузии, а в 2013 году потерпел поражение на выборах и сам Саакашвили.

Что сказать о справедливости?! Ее в Грузии пока так и не дождались. Отдельные уголовные дела и наказанные в результате их расследования и судебного рассмотрения чиновники жажду справедливости у народа не удовлетворили. Скорее, оставили ощущение половинчатости, недосказанности, недоделанности…

А Саакашвили и его партия тем временем прошли пятилетний период «реабилитации», может, недостаточный для полного очищения от всех «грехов», но достаточный для того, чтобы кое-что позабылось, кое-что стерлось в памяти, кое о чём взгрустнулось, кое о чём пожалели.

Реабилитированный Михаил Саакашвили при активной поддержке западных «друзей» и «кураторов» развернул активную политическую деятельность на Украине, первоначально приемлемую для Петра Порошенко. Настолько, что президент Украины даже присвоил Саакашвили украинское гражданство. А на все требования грузинской стороны о выдаче экс-президента, которому в Грузии уже были предъявлены серьезные обвинения, отвечал категорическим отказом.

Чиновничья карьера Саакашвили на Украине завершилась в Одесской области. После отставки с должности губернатора он перешел в открытую оппозицию к президенту Порошенко. Противостояние закончилось тем, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. И лишенный до этого и грузинского гражданства экс-президент оказался «повисшим в воздухе».

Отсутствие гражданства нисколько не помешало Саакашвили свободно перемещаться по странам Европы и обосноваться в Польше, откуда и начал он осуществление плана возвращения на Украину.

Судя по активному началу, у Михаила Саакашвили далеко идущие планы. Судя по успеху его первых шагов на Украине, планы составлены не им одним и, вероятно, вовсе не им.

Их осуществление началось примерно так, как 14 лет назад в Грузии начиналась «революция роз», совершенная при «поддержке широких народных масс», хорошо организованной и целенаправленной массы людей.

Тогда тоже казалось, вот-вот случится что-то ужасное. Вот-вот власть Шеварднадзе применит силу, объявит чрезвычайное положение, разгонит толпу митингующих. Не применили, не объявили, не разогнали. Пропустили, отступили, бежали и освободили пространство для дальнейшей деятельности.

Уже тогда у многих зародилась мысль, что все это было хорошо инсценированным и сыгранным спектаклем, целью которого было доказать «демократичность Грузии» и перевести ее на «новый уровень демократического развития».

Человек, не имеющий гражданства, на явное нарушение границы так просто, не имея за спиной прочной опоры, не пойдет. Вероятно, эта «опора», эта «твердая спина» и питает уверенность Михаила Саакашвили в том, что на Украине ему «ничего не будет», что задержать его никто не посмеет.

А самой Украине, судя по уверенности Саакашвили, уготовили «очередной майдан». Если, конечно, нынешний президент Украины поведет себя в создавшейся ситуации так, как его предшественник.

«Я еду на Украину, но обязательно вернусь и в Грузию», — примерно так заявил Михаил Саакашвили в одном из своих телеинтервью. Вероятно, составители этого плана следующей его остановкой обозначили Грузию.