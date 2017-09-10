



Иван Шилов ИА REGNUM

Франция пригрозила Турции

В своем интервью для французского радио France Inter пресс-секретарь французского правительства Кристоф Кастанер заявил следующее: «Я могу с точностью сказать: политическая ситуация в Турции показывает, что, учитывая нашу нынешнюю позицию, переговоры о вступлении, обмены мнениями и усиление интеграции с Анкарой представляются невозможными». Кастанер, подчеркнув, что переговоры о вступлении были приостановлены, отметил все же необходимость продолжения диалога между Европой и Турцией.

Меркель назначила дату встречи по вопросам Турции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо предотвратить разногласия во имя будущих отношений Турции и Европы. Также канцлер подчеркнула, что встречи по Турции в ЕС пройдут в октябре, и именно тогда станет известно, будут ли продолжаться переговоры по вступлению. Как сообщает «Спутник», Меркель также добавила, что Анкара «быстро» отдаляется от верховенства закона. Во время выступления перед парламентской группой Христианско-демократического союза (ХДС) Меркель повторила, что будет обсуждать возможность вступления Турции с коллегами из ЕС.

Имя Зафера Чаглаяна значится в деле Зарраба в США

Как сообщает «Голос Америки», бывший министр экономики Турции Зафер Чаглаян был включен в список ответчиков по делу Резы Зарраба в США. В деле, рассматриваемом генеральной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, помимо Чаглаяна также значатся имена бывшего генерального управляющего банком Halkbank, заместителя управляющего того же банка, ответственного за международные операции Левента Балкана и работники Резы Зарраба. Таким образом, число подсудимых по делу Зарраба возросло до девяти человек, двое из которых задержаны. Дело Зарраба будет рассмотрено на заседании в Нью-Йорке 30 октября. До того могут добавиться новые данные к обвинительному заключению, опубликованному на прошлой неделе и состоящему из 45 параграфов. В обвинении говорится, что «подозреваемый Зафер Чаглаян и другие представители турецких властей участвовали в системе незаконной продажи продуктов питания и лекарств в Иран». Заместитель председателя Республиканской народной партии Эрдал Аксюнгер заявил, что его «не удивило» то, что экс-министр проходит по делу Зарраба в качестве подозреваемого. Аксюнгер, который работал в комиссии парламентских расследований во время работы над делом о коррупции и взяточничестве в отношении четырех министров, заявил, что, как он уже отмечал ранее, после закрытия дела в Турции, скорее всего, оно будет рассматриваться в международном масштабе. «Судебный процесс в Турции не был проведен. Они назвали это «переворотом». Ничего не было сделано, чтобы докопаться до правды. Верховный суд не был созван, судебный процесс не был проведен. Было так много обвинений, официальных данных по слежке, прослушивания, фотографии. Там было всё. Теперь что они подразумевают под «доказательствами»? Ну, тогда нужно было созывать суд. Мы пытались сделать всё, чтобы «организовать суд». Мы хотели убедиться, что доказательства рассматриваются каждое по очереди на предмет обоснованности. Пока такого процесса не будет, никто не может встать и сказать: «Это всё монтаж», — Аксюнгер.

Инфляция побила рекорд за 6 лет

В августе инфляция увеличилась на 10,68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовая инфляция находится на пике последних шести лет. В августе ИПЦ по сравнению с прошлым месяцем увеличился на 0,52%, по сравнению с декабрем прошлого года на 6,6%, а по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 10,68%, что составляет рост 9,66% в среднем за двенадцать месяцев. Основными группами расходов, которых коснулась инфляция на август 2017 года, являются перевозки (2,05%), товары для дома (1,66%), рестораны и гостиницы (1,03%), а также жилой сектор и различные товары и услуги (0,71%).

Разведка подчинилась Эрдогану

По данным Odatv, после выхода Указа № 694, выпущенного в рамках режима чрезвычайного положения, на здании Национальной разведывательной организации, которая теперь подвластна президенту, вместо «премьер-министра» теперь написано «президент». Изменения в соответствии с указом стали исполнятся на практике.

Три пощечины президенту от США за одну неделю

Согласно Washington Hattı, на прошлой неделе в США произошло три негативных события, которые непосредственно касаются президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Плохая неделя для него началась с нового обвинительного акта, в котором значится имя Мухсина Косе, управляющего вопросами безопасности Эрдогана. Правая рука президента вошел в число обвиняемых. Вторым стало то, что в среду прокуратура Южного округа Нью-Йорка нацелилась на Зафера Чаглаяна. Вместе с Чаглаяном в список обвиняемых также вошли генеральный директор Halkbank Сулейман Аслан и заместитель директора Левент Балкан. По этому вопросу Эрдоган удивил всех, избрав позицию молчания вместо бурной реакции. И третьим — извещение о том, что комитет по бюджету Сената США заблокировал оружие, которое должно было быть направлено на защиту Эрдогана, а также боеприпасы, чему администрация Трампа ранее дала «зеленый свет». Причина принятого Сенатом решения заключается в том, что, по данным американской прессы, охрана Эрдогана нападала на протестующих во время его визита в Вашингтон в мае сего года. «У нас есть серьезные сомнения по поводу того, насколько безопасна не только жизнь, но даже просто посещение Турции», — заявил Боб Коркер, председатель Комитета по иностранным делам на сессии Сената.

Население тюрем составило 224 тыс. человек, 22 тысячам негде спать

Газета Cumhuriyet приводит данные министерства юстиции Турции: в тюрьмах содержится 224 878 человек, 85 105 из которых задержаны и 139 773 осуждены. Вместимость тюрем составляет 202 676 человек. Было высказано предположение, что 22 202 заключенных и осужденных вынуждены спать на полу. В заявлении, сделанном министерством юстиции, сообщается, что с 2016 года ежедневная стоимость одного заключенного для государства составляет 78 турецких лир. В таком случае, ежедневная стоимость 224 тысяч заключенных в тюрьмах составляет 17 млн 540 тысяч лир, а годовой оборот обходится в 6 миллиардов 402 миллиона. Эта цифра может стать еще выше, если учесть тех, кто был осужден, а позже отпущен на свободу. Таким образом, деньги, потраченные на тюрьмы, превышают бюджет многих министерств.

Призыв «Съезда справедливости» к срочной реформе

Четырехдневный «Съезд справедливости», организованный РНП в Чанаккале, завершился призывом к срочной реформе во многих областях. Съезд объединил различных представителей общества, от членов общественных организаций до ученых, студентов, женщин, членов семей погибших героев, представителей меньшинств, журналистов и многих других. Все они собрались здесь, чтобы подумать о концепции «справедливости». Руководство РНП, отметив участие в съезде 40 тыс. человек вместо ожидаемых ранее 10 тыс., заявило, что «поиск справедливости во всех частях общества достиг наивысшей точки». Во всех обсуждениях, проведенных под лозунгом «справедливость в суде, жизни, выборах, убеждениях, средствах к существованию, образовании, государстве и средствах массовой информации» на первый план вышло следующее утверждение: общественное доверие к государству полностью исчезло. Правительство оттолкнуло тех, кто не думает так же, как они. Во имя справедливости все слои общества должны действовать сообща.

6 тысяч миллионеров покинули Турцию

Число миллионеров, поменявших страну проживания, растет с каждым днем. Согласно докладу под названием «Тенденции мирового богатства и миграции», в 2016 году 82 тысячи человек с активами более 1 миллиона долларов перебрались в другую страну. В прошлом году это число достигало 64 тысяч. Турция заняла первое место с 500% увеличением. В прошлом году 6 тысяч человек с активами более 1 миллиона долларов покинули Турцию, уехав в другие страны. Как сообщает Habertürk, самым популярным местом для богатых стала Австралия. 11 тысяч людей с высоким доходом выбрали именно этот остров, что составляет прирост на 38% по сравнению с предыдущим годом. США заняли второе место, предоставив новый дом для 10 тысяч мигрировавших миллионеров.

Число арестованных в Турции немецких граждан достигло 55 человек

По данным газеты Deutsche Welle Türkçe, вместе с последними двумя задержанными на неделе немецкими гражданами, общее число арестованных и находящихся за решетками в Турции немцев достигло 55 человек. 12 из них задержаны по политическим мотивам. Требования Берлина о проведении более жесткой политики против турецкого правительства достигли своего пика. Все больше и больше людей критикуют Меркель за слишком мягкое отношение к политике Эрдогана. В частности, оппозиция жалуется на то, что власти идут на компромисс в отношении Эрдогана. Сопредседатель Партии зеленых, Джем Оздемир, выступая с заявлением для газеты Münchner Merkur, заявил, что Эрдоган «берет людей в заложники, чтобы оказать давление на нас», а также отметил, что единственный язык, который понимает Эрдоган, это «язык денег». Хорст Зеехофер, председатель Христианско-социального союза, в своем интервью для издания Nürnberger Nachrichten высказался следующим образом: «Хватит! Это превратилось в нарушение основополагающих принципов Европы и верховенства закона. Любая попытка разрешить проблему дипломатическим путями оказалась безуспешна. Поэтому ЕС и правительство Германии должны высказать свою четкую позицию». Зеехофер подчеркнул, что переговоры о полном членстве между Турцией и ЕС должны быть полностью прекращены, и добавил, что финансовая помощь в размере 4 млрд 200 млн евро, о которой шла речь ранее, не должна выплачиваться.

«Я прекращу переговоры, если стану канцлером»

Мартин Шульц, лидер Социал-демократической партии, вместе с Меркель в воскресенье вечером принял участие в прямом эфире для четырех телевизионных каналов в преддверии выборов, которые состоятся через три недели. «Турция со скоростью света отходит от всех демократических принципов, — отметила Меркель, добавив, что экономическое давление на страну может быть усилено. В этой связи она подчеркнула, что думает «о более жестком ограничении в отношении поездок в Турцию». Напомнив о наличии кредитов в Всемирном банка и Европейском инвестиционном банке, а также рассматривая кредитные гарантии Hermes, канцлер заявила, что «таким образом будет дан четкий ответ». Шульц также сказал, что в случае его избрания он будет выступать за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС. «Если я стану канцлером, я прекращу переговоры о членстве Турции в ЕС», — заявил Шульц, отметив, что у него не осталось другого выбора, несмотря на то, что он долгое время защищал Турцию. «Теперь ситуация достигла своего предела», — отметил Шульц. Кандидат от СДП также подчеркнул необходимость заморозить финансовую помощь, выплачиваемую Турции в рамках переговоров о членстве.

Бывший председатель Верховного апелляционного суда: референдум должен быть проведен повторно

Экс-председатель Верховного апелляционного суда профессор доктор наук Сами Сельчук высказал свое «мнение» по поводу референдума 16 апреля в адрес Европейского суда по правам человека. Как сообщает газета Cumhuriyet, Сельчук, выступая в ЕСПЧ, заявил, что решение Высшей избирательной комиссии относительно действительности голосов с конвертами без печати или с печатями «да» абсолютно неправомерно. Профессор напомнил, что решение комиссии не должно подчиняться какому-либо мнению, будь то президент или самый простой гражданин, парламент или самая обычная организация, а в случае, если есть неопределенность или недействительные голоса, необходимо объявить новое повторное голосование. «У Высшей избирательной комиссии нет таких полномочий, чтобы обходить стороной Конституцию, законы, уставы и прочее. Согласно Закону о выборах и референдумах, в частности 77 пункту в отношении печатей на бюллетеней для голосования и конвертах, а также пункту 97 о неиспользованных конвертах для голосования и неиспользованных бюллетенях, пункту 98 о вскрытии урн для голосования и подсчете голосов, и, самое главное, пункту 101.1 о том, что «голоса без печати на обратной стороне не являются действительными», все вышесказанное должно неукоснительно исполняться. Решения, принятые вопреки законам, являются недействительными. Такая ситуация, конечно, нарушает правопорядок и создает беспорядки. Это и является причиной беспорядков в нашей стране. Нет сомнений, что в результате этого бардака те, кто неправильно истолковывают и практикуют закон, который является принципом и концепцией, должны нести ответственность», — отметил Сельчук.

Аресты недели

Согласно агентству Anadolu, во время проведения операции в четырех городах провинции Измир было задержано 20 сотрудников Турецких вооруженных сил, большинство из которых являются действующими офицерами. На прошедшей неделе вторая операция в отношении Турецких вооруженных сил была проведена Генеральной прокуратурой города Мерсин. 35 военных были арестованы, в том числе 6 старших лейтенантов и 25 унтер-офицеров. Одновременно операция прошла в 16 городах. Другие новости об операциях пришли из Самсуна. Отдел по борьбе с контрабандой и организованной преступностью при полицейском управлении города Самсун по наводке Национальной разведывательной организации взял под стражу 16 человек, в том числе 3 женщин, за использование программы ByLock. Подозреваемые, среди которых числятся студенты и представители свободных профессий, после задержания были доставлены на медицинское обследование в Учебную и исследовательскую больницу города Самсун. 26 человек, арестованных по той же причине в разное время в рамках расследования Генеральной прокуратуры города Маниса, предстали перед судом. Суд постановил, что 21 из 26 человек будет арестованы, а 5 подозреваемых будут освобождены с условием судебного контроля. Генеральной прокуратурой города Адыяман по делу о тайной переписке с помощью программы ByLock была проведена операция одновременно по 40 адресам в Адыямане, Анкаре, Кахраманмараше, Шанлиурфе, Хатае, Газиантепе и Невшехире. В ходе операции 32 человека, среди которых оказались и отстраненные со своих должностей представители полиции, были взяты под стражу.