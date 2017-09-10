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Баку попал под серьезную информационно-политическую раздачу. В американской The Washington Post и британской The Gardian в один и тот же день вышли статьи, в которых Азербайджан обвинили в отмывании денег через европейских политиков. При этом упоминались сам азербайджанский президент Ильхам Алиев и члены его семьи. Баку стал отбиваться традиционным способом, быстро «выявив», что в этой акции, конечно, виноваты «представители западного армянского лобби».

Пресс-служба президента Азербайджана выступила с заявлением: «Мы знаем, что за этим стоит завоевавший в мире имидж мошенника, афериста и лжеца Джордж Сорос и его подручные. Грязные дела Сороса должны быть серьезно расследованы. Сотрудничающее с ним армянское лобби ведет грязную кампанию против президента Азербайджана и членов его семьи. Однако эти попытки не приносят результата. Тот факт, что одним из авторов статьи, опубликованной в газете The Guardian, является армянка Дина Нагапетян, говорит о том, что за этими грязными обвинениями стоит армянское лобби». При этом помощник азербайджанского президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя публикацию The Washington Post, специально подчеркнул: «Не случайно, что даже президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял эту газету в публикации лживых информаций, фальсификации фактов, обслуживании интересов различных политических кругов и специализации по фейковым новостям».

То есть ситуация подавалась следующим образом. «Какая-то» армянка Дина Нагапетян и ее соратники выкупили в The Washington Post и The Gardian полосы, чтобы разместить свои материалы, обычная практика. Тут Баку не оригинален, его официальная реакция на любую критику со стороны Запада сводилась к жалобам на то, что международные структуры якобы придерживаются проармянских позиций. Однако на сей раз всё обстоит значительно серьезнее, потому что публикации в американской и британской газетах были перепечатаны практически всеми ведущими европейскими изданиями. Всплыли сюжеты, вброшенные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который в апреле 2016 года обнародовал наделавшее много шума «панамское досье». Тематика сегодня самая различная — лоббистская деятельность Баку в европейских структурах, «икорная дипломатия», воспрепятствование принятию в 2013 году резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане, «сомнительные итоги» последних президентских выборов и даже деньги Рособоронэкспорта, полученные от Баку за российское оружие.

Дело дошло до того, что в некоторых европейских странах, в частности в Германии, заговорили о проведении специального расследования. Совет Европы уже приступил к следствию. Плюс к тому — шквал западной критики относительно нарушения прав человека и норм демократии в Азербайджане. Как видим, речь идет не о разовом всплеске, а о спланированной информационно-политической атаке на Баку, кампании, причем, такого масштаба, с которым он ранее не сталкивался. Американский сенатор Дик Дирби (его в Баку считают «армянским лоббистом» — С.Т.) предложил ввести санкции против ряда высокопоставленных азербайджанских чиновников. С соответствующим заявлением он выступил на заседании Комитета по внешним ассигнованиям Сената. Санкции предусматривают, в первую очередь, ограничения на въезд в США для азербайджанских должностных лиц, причастных к аресту директора азербайджанского информационного агентства Turan Мехмана Алиева.

Баку решил ответить статьей в официальной правительственной газете «Азербайджан», дав ей заголовок «В США живы стереотипы эпохи Обамы». Местный агитпроп называет ее «ультиматумом Вашингтону». Однако, на наш взгляд, это даже далеко не «письмо запорожских казаков турецкому султану». Баку жалуется, что «соросовцы и армянское лобби, воспользовавшись представившейся возможностью, перешли к действиям для подрыва американо-азербайджанских отношений стратегического партнерства», что были определенные надежды после избрания Дональда Трампа президентом США на устранение последствий, созданных в отношениях между двумя странами администрацией Обамы, которые не оправдываются, напоминает о «реализации важных энергетических проектов и других актуальных вопросах».

И далее: «Заинтересованные силы, занимающие важные посты в Государственном департаменте, Конгрессе и других ключевых институтах управления и законодательства, противопоставив под предлогом «демократии» и «прав человека» политику вмешательства во внутренние дела независимых стран объявленному господином Трампом стратегическому курсу, побуждают партнеров США пересмотреть свою политику». Напоминается о том, что «миротворческие взводы Азербайджана принимали участие в составе миротворческой миссии в Косово в 1999—2008 годах, в Ираке 2003—2008 годах», выполняли аналогичную миссию в Афганистане, «открыли свое воздушное пространство и создали возможности для использования имеющейся инфраструктуры воздушного транспорта».

После чего сам «ультиматум»: официальный Баку «может пересмотреть свою внешнюю политику и отдать предпочтение одностороннему выбору», что «станет серьезной потерей для США и западных государств, имеющих большие интересы в регионе», может приостановить «сотрудничество с Западом в военно-геостратегической плоскости, участие в антитеррористических операциях, миротворческой миссии и отказаться от создания возможностей для оснащения контингента НАТО в Афганистане». Одним словом, служили-служили Западу и получили. Для полноты картины отметим, что аналогичному давлению с почти такими же претензиями со стороны Запада подвергается и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Европа уже выдвинула Анкаре фактически ультиматум: или Эрдоган, или Евросоюз. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прямо заявил, что пока у власти в Турции находится Эрдоган, возможность ее членства в ЕС исключена. В этой связи некоторые турецкие эксперты прогнозируют, что дело идет к тому, что «Эрдогану за сохранение власти придется заплатить огромную цену: утерять территориальное единство страны из-за курдского фактора». А что Запад требует от Алиева?

Конечно, Азербайджан, как и большинство государств на постсоветском пространстве, никак не назовешь «заповедником демократии», но раньше Запад относился к бакинскому режиму значительно терпимее. Парадокс состоит в том, что Запад не перестает разыгрывать азербайджанскую карту, выстраивая или поддерживая альтернативные российским проекты по экспорту углеводородов в Европу. В этой связи первый президент Азербайджана Аяз Муталибов, отвечая на вопрос, может ли Запад запустить проект по дестабилизации ситуации в Азербайджане в канун предстоящих президентских выборов в 2018 году, заявил следующее:

«Я не верю Джорджу Соросу. Он является автором всех катаклизмов на постсоветском пространстве. Он проявляет отрицательное отношение к Азербайджану, делает это демонстративно. И раз все они активизировались, значит, тут что-то есть. Я имею в виду, есть какое-то давление… Кстати, Сороса уже разоблачили даже на Западе. Говорят, за этим стоят армяне, но я в это не верю. Наверно, у Запада есть свои интересы — ведь там хотят, чтобы во всех конфликтах с ними считались, иметь влияние. И это вполне естественно. Поэтому Сорос и активизировался».

Это любопытная формула: игру против Азербайджана ведет Сорос, а не армяне. И за все этим «что-то есть». Но что? Чуть ранее Муталибов, опытнейший азербайджанский политик, выступил с еще одним сенсационным заявлением:

«У меня нет планов создавать политическую партию. Однако я положительно смотрю на участие Мехрибан Алиевой в президентских выборах. Я готов оказать всяческую поддержку кандидатуре Мехрибан Алиевой. Если она выдвинет свою кандидатуру, я готов обратиться к народу для избрания ее президентом».

И добавил:

«Нужно объяснить народу, что Азербайджану всегда нужна стабильность. Наблюдая за геополитическими процессами в мире, понимаешь, что больше всего Азербайджану нужна политическая стабильность».

Из чего следует, что Муталибов усматривает фактор потенциальной угрозы политической стабильности в Азербайджане. Ну, а кто ее может спасти — судите сами.