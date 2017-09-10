



ru.wikipedia.org «Собеский отправляет письмо с вестью о победе папе Римскому», Ян Матейко, 1888 год

Скандал в австрийской столице. Накануне празднования знаменательного события, битвы под Веной, когда 12 сентября 1683 года объединенная армия христианских государств — Австрии, Саксонии, Баварии и Речи Посполитой — под общим командованием польского короля Яна III Собеского разбила под стенами Вены 200-тысячное войско Османской империи и Крымского ханства, неизвестные осквернили пьедестал, на котором будет установлен памятник Собескому. Об этом сообщил бывший маршал Сейма Польши Юзеф Зых, который прибыл в Вену, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях.

Монумент польскому королю должен появиться на горе Каленберг, откуда открывается прекрасный вид на столицу Австрии. Инициатором его возведения является стрелковое товарищество Bractwo Kurkowe в Кракове, благодаря которому в 2013 году заложили камень под будущий мемориал. Окончание возведения его было запланировано на 2018 год, когда Польша отметит 100-летие со дня восстановления своей независимости. Так совмещались два тезиса — вклад Речи Посполитой в отражение турецкой агрессии против Европы и собственная непростая судьба польской государственности в контексте «неблагодарности» Австрии, принявшей в XVIII веке участие в трех разделах Польши.

Но вернемся к самому инциденту. Известно пока следующее. По словам настоятеля костела святого Иосифа в Каленберге отца Романа Крекора, пьедестал был «разукрашен» черной краской и на нем сделана надпись: «Нет наци!» Кроме того, неизвестные повредили памятник украинским казакам, которые принимали участие в битве под Веной, его измазали синей краской. За этими актами вандализма, уверен отец Роман, стоят те, кто «кто ищет разрядки своей энергии». Полиция по горячим следам задержала двух молодых людей 24 и 27 лет, у которых обнаружили 17 аэрозольных баллончиков с краской, не исключено, что именно ею были сделаны еще десять граффити в окружающей зоне. Однако свести произошедшее к простому хулиганству будет упрощением.

В минувшую субботу, 9 сентября, на горе должны были пройти две манифестации. Одну из них, говорит настоятель костела святого Иосифа, организовывали противники наплыва мусульман и большего влияния ислама в Европе, а вторую — как они сами о себе говорят — противники фашизма, которые твердо уверены в необходимости быть открытыми в отношении беженцев из исламских стран. На этом фоне австрийская полиция усилила охрану Каленберга. В свою очередь, посольство Польши в Австрии и МИД Польши «отслеживают ситуацию», обещают произвести полную оценку повреждений после того, как ситуация успокоится, и заверяют, что участие представителей польских властей в торжествах пройдет в соответствии с программой. Как заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, вылетающий в Вену, он также намерен запросить информацию об инциденте.

Для польского общества победа объединенной армии под командованием Собеского очень важна. Ведь тогда король не просто отбросил турок от Вены, но и совершил перелом в войне христианской Европы против мусульманской Османской империи, которая начала терпеть поражения одно за другим. Для поляков это был их звездный час, когда они оказали решающее влияние на ход мировой истории. Однако сама Варшава не смогла в полной мере вкусить плоды победы. Собеский после битвы под Веной решил продолжить войну с турками в составе Священной лиги. Итогом этой кампании стал подписанный в 1699 году мирный договор в Карловицах, по которому Польша получила от Османской империи Подолье, однако в обмен за поддержку России полякам пришлось навсегда отказаться в пользу русских от Киева и Смоленска. Есть претензии к Собескому у польских историков и по его внутренней политике, его считают слабым, даже «несчастливым»: не смог привлечь на свою сторону магнатов, чтобы создать собственную партию, не добился избрания следующим королем своего сына.

Однако есть у Собеского и свои сторонники. Как ранее писало ИА REGNUM, в Польше идут дискуссии о возможности изменения национального гимна, которому в этом году исполнилось 220 лет со дня написания и 90 лет со дня официального принятия в качестве одного из символов страны. С инициативой реформировать его выступает Петр Запарт, являющийся председателем комитета по строительству памятника королю в Вене и одновременно возглавляющий Bractwo Kurkowe в Кракове. Как считает Запарт, новой редакции требует следующий куплет «Мазурки Домбровского» — гимна Польши: «Перейдем Вислу, перейдем Варту, / Будем поляками. / Дал пример нам Бонапарт /Как должны мы побеждать». Глава Bractwo Kurkowe заявляет, что вовсе не «узурпатор» должен быть прославлен, а Ян III Собеский.

Умение побеждать сегодня Варшаве необходимо на фоне ее отчуждения от «старой Европы». Особенно в случае с вандализмом на горе Каленберг. От вопроса, какими мотивами руководствовались хулиганы, зависит многое. Одно дело, если это были те, кого раздражает сама по себе победа христиан над мусульманами. Другое, если ненависть вызывает поведение нынешнего правящего лагеря в Польше, партии «Право и Справедливость» (PiS), чьи представители открыто называют себя «последними защитниками» христианских ценностей и европейских традиций, противопоставляя себя странам Евросоюза, в том числе по проблеме миграции и беженцев. Варшава категорически отказывается принять вынужденных переселенцев с Ближнего Востока и Северной Африки, что провоцирует негодование ряда европейских столиц и либеральной общественности.

На последнюю можно было бы не обращать внимания, но от позиции Брюсселя, Берлина и Вены уже так просто не отмахнешься. Самоуверенное поведение Польши в этом и прочих вопросах, ее отказ прислушиваться к рекомендациям Европейской комиссии и Европейского парламента вызывают ответную реакцию. Так, министр юстиции и вице-канцлер Австрии Вольфганг Брандштеттер на днях предложил запустить против Варшавы процедуру, предусмотренную статьей 7 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает расследование в случае «явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом ценностей» ЕС. В свою очередь, еврокомиссар Эльжбета Беньковская, занимавшая ранее пост польского вице-премьера, подчеркнула в Кракове, что «такие страны, как Польша, представляют большую угрозу для целостности Евросоюза, чем Brexit».

Во время недавнего турне по Румынии, Болгарии, Чехии, Словакии и Австрии президент Франции Эммануэль Макрон заявил: «Польша не определяет будущее Европы сейчас и не будет определять его в дальнейшем… Правительство Польши не является выразителем интересов Восточной Европы». Его слова, похоже, отражают не только позицию Парижа. Ян III Собеский некогда спас Европу, но спасет ли он правящую «Право и Справедливость» и польское мессианское представление о самих себе? Не исключено, что ретранслируемые на уровне власти ряда европейских стран критические замечания в адрес Варшавы будут овладевать и общественными настроениями. И тогда оптимистическим сценарием покажутся атаки на гранитные и бронзовые истуканы, связанные с Польшей, нежели нападения на поляков, проживающих или пребывающих за пределами своего государства.