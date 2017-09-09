Краткое содержание очередного ежегодного обращения П. Порошенко к Верховной Раде лучше всего отражает им же самим озвученная словесная формула: «Успешная европейская Украина успешных украинцев». Если сокращенно, то получится завывание загрустившей собачки: «У., е., у., у., у!!!». Услышав его, само «Послание» можно не читать. У любой демагогии должен быть предел, но в нашем случае эта закономерность не срабатывает. Киев в упражнениях в словесной эквилибристике вышел на запредельный уровень. Дальше некуда! Это же додуматься надо до такого, чтобы глава государства публично заявлял, что главной целью государственного развития видит нечто, что невозможно по определению. Украина может снова стать успешной при одном-единственном условии. Если, остановив пагубный для страны и большей части ее населения курс на превращение в депрессивную европейскую периферию, отгороженную глухой стеной от России, удастся вернуться к модели развития на естественной для нее основе. Той, что строится на стратегическом партнерстве с Россией, дополняемом развитием продуктивных связей с Европой и остальным миром. Пока этого нет даже на горизонте, об успешной Украине остается только мечтать. Кто-то этим и занимается, успешные же украинцы, отказываясь от такого образа жизни и мышления, в массовом порядке покидают страну навсегда. Киев пытается формировать позитивный образ Украины за рубежом, тогда как самое время задуматься над тем, чтобы делать это дело среди своих же граждан.

Украина

Принципиально неверно выбрана ключевая тональность «Послания»: П. Порошенко говорит о достижениях и успехах, время от времени вспоминая о проблемах и узких местах исключительно для того, чтобы кокетливо заявить: «еще не сделали, но сделаем!». В условиях трагической реальности, когда Украина обескровлена, разорвана, расколота, вывернута наизнанку, когда под угрозой оказалась не только украинская государственность, но и национальная идентичность, когда народ, бедствуя, безмолвствует, — такой подход не способен вызвать ничего, кроме удивления и отторжения. «Такой хоккей нам не нужен!», — восклицал легендарный спортивный комментатор Н. Озеров. Слушая П. Порошенко, остается только вторить ему: не нужен! Общий смысл того, что сказал президент, не отражает действительное положение дел, объективно присутствующие в жизни Украины и украинцев реалии. Из отдельных правдивых, полуправдивых, похожих на правдивые факты сложилась общая ложная картина. Фактаж был использован не для анализа, позволяющего, установив диагноз, наметить оптимальные в данных условиях варианты выхода из тяжелого положения, а для манипуляции общественным сознанием, для представления ситуации в духе известной формулы: «всё хорошо, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!».

Серьезные сомнения возникают с первых же слов: с фундаментального, ударного во всех смыслах тезиса, согласно которому Украина и украинцы «выбрались из глубокой и смертельно опасной пропасти». Этот факт П. Порошенко называет «очевидным нашим достижением». Увы, никто ниоткуда не выбрался, запаха достижений тут не учуют даже специально натренированные работать именно нюхом собаки. Не заслуживает доверия и следующее утверждение о том, что президент якобы «ясно и четко видит далекую пока вершину, которую должны покорить — это наша великая цель». Не видит! У власти не было и нет ни целей, ни стратегии развития ни на средне-, ни на краткосрочную перспективу. Что уж говорить о перспективе долгосрочной!

Важное место в «Послании президента Украины Верховной Раде» заняла тема европейской интеграции. Оценка нынешнего состояния дел в этой сфере, предложенная П. Порошенко, некритична (одно утверждение о том, что главным достижением следует считать введение в действие «безвиза» для украинцев, чего стоит!). Понимание того, куда, как, зачем двигаться на этом направлении дальше, не выдерживает критики (по сути, готовится почва для предложения варианта «членство без членства»). Относительно новая «фишка» внешнеполитического курса — резкий спурт на евроатлантическом направлении, по крайней мере, риторический. Тема членства Украины в НАТО призвана заменить во внутриполитической повестке дня тему членства в ЕС, себя откровенно исчерпавшую. Риторика, с помощью которой она подается и разрабатывается, звучит неубедительно. П. Порошенко это не смущает и не останавливает, и это плохо.

В триумфальной интерпретации безвизового (в действительности — либерализованного визового) режима с ЕС как успеха «number one» оратор сознательно идет на подмену понятий. «Безвиз» — это, безусловно, успех, но позвольте! Сегодня нам предлагают ликовать по поводу «безвиза», забывая о том, что еще вчера мы готовились радоваться «Европе в Украине», которую нам обещали и в ходе «Евромайдана», и после него. Хотелось бы повторить еще раз: «безвиз» — это хорошо, но если это всё, что получено от проекта европейской интеграции, то это не просто страшно, это — смешно. Как можно радоваться, получив копейку вместо рубля?

О России и российском направлении внешней политики в «Послании» сказано много. Отбросив «лирику» и выжав «воду», то в сухом остатке получим предложение и впредь заниматься тут строительством и укреплением виртуальной «стены», сопровождая его потявкиванием в адрес «коварной» Москвы с обвинениями ее во всех проблемах и бедах Украины. Позиция, мягко говоря, недальновидная. Кому, как не президенту, следовало бы искать пути для ее усиления, изменения, наполнения позитивным содержанием, исходя из долгосрочных национальных интересов Украины?

Оценивая состояние армии, президент продолжает формировать миф о ее «непобедимости и легендарности». Всеми силами и средствами рисуется идеальная картинка возрождения при Порошенко ВСУ из пепла, которым они оказались засыпанными благодаря Виктору Януковичу. Отвечает ли она реальному положению дел? Берусь утверждать, что нет, не отвечает. В рейтинге, отражающем мощь армий разных стран, от авторитетной «Global Firepower» за три года Украина опустилась с 21-го места на 30-е. И это — по формальным показателям, значительная часть которых в наших отчетах заведомо преувеличена и приукрашена. Какая уж тут «непобедимость»?

С особым цинизмом П. Порошенко говорит об экономической ситуации в стране. Парадокс в том, что из десятка вроде бы правдивых фактических сведений, основанных на статистических показателях, в конце концов сложилась одна большая неправда, чтобы не сказать совершеннейшее вранье, построенное на передергивании, на представлении экономической разрухи как прямого следствия «войны с Россией», которой на самом деле нет. Что толку, например, от того, что президент констатирует, что после четырнадцати кварталов падения ВВП растет уже шесть кварталов подряд? От этого что, пенсионеры стали получать более высокие пенсии? Или вырос уровень оплаты труда? Или студентам вернули стипендии? Ничего этого нет и в помине! Чему же в таком случае радоваться, считая кварталы роста ВВП? Еще «позитив» от президента: индекс инвестиционной привлекательности Украины стал самым высоким за последние шесть лет. И опять вопрос: какой прок от того, что показатель улучшился? Индекс инвестиционной привлекательности вырос, инвестиций же как не было, так и нет. Анализ того, почему это происходит, как и того, что делать, чтобы исправить ситуацию, в «Послании» отсутствует. П. Порошенко радуется тому, что безработица составляет сегодня менее 10% активного трудоспособного населения. А о структуре занятости и о том, как она разительно изменилась, он молчит. А о таком явлении, как бедность работающего населения, президенту разве неизвестно? А о том, что процент растет еще и потому, что часть активного трудоспособного населения покидает страну, ища и находя работу в других странах, думать и говорить не надо, так, что ли?

Дальше, думаю, можно не продолжать. У…, е., у., у., у.