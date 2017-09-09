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Константинопольский патриарх Варфоломей получил приглашение от московского патриарха Кирилла посетить в декабре сего года Россию. Соответствующее письмо передал посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов, который в сопровождении Дмитрия Евдокимова, генерального консула в Стамбуле, посетил резиденцию Варфоломея в квартале Фанар.

Как говорится в комментарии Константинопольского патриархата, «встреча, которая проходила в особенно дружеской атмосфере, продолжалась более часа. Темы беседы включали, но не ограничивались, отношения между Константинопольским патриархатом и Московским, Украину и приглашение патриарха Кирилла посетить константинопольскому патриарху Москву в декабре 2017 года. В ходе беседы посол Ерхов и генеральный консул Евдокимов подробно рассказали о предыдущем после России Андрее Карлове, который был убит в декабре прошлого года… В течение прошлых двух лет Алексей Ерхов служил генеральным консулом Российской Федерации в Стамбуле и поэтому хорошо информирован по вопросам, касающимся Константинопольского патриархата и меньшинств в Турции».

Тот факт, что письмо от главы Русской православной церкви было передано не по церковным каналам, а лично послом Российской Федерации в Турции, представляющим нашу страну, может говорить о факторе определенной, возможно, даже двусторонней государственной заинтересованности Москвы и Анкары в том, чтобы две исторические православные Церкви начали восстанавливать отношения, которые были «подзаморожены» после того, как Московский патриархат отказался принимать участие в заседаниях Всеправославного собора, что впервые за более чем тысячу лет проходил на острове Крит в июне прошлого года. Безусловно, на какое-то время два церковных корабля разошлись по разным сторонам. Но слишком много нас связывает, чтобы выстраивать друг между другом стены, а не прокладывать мосты. И Украина является, пожалуй, важнейшим вопросом, требующим окончательного разрешения Константинополя и Москвы.

А с духовной точки зрения дела украинские плохи, общество взвинчено и обозлено, паства и пастыри расколоты, керосин в костер подливают периодически политики. Вот и сейчас президент Украины Петр Порошенко, выступая перед Верховной радой, заявил, что написал патриарху Варфоломею письмо с просьбой «предоставить автокефалию Православной церкви на Украине». И далее цитируем пресс-службу Порошенко: «В то же время глава государства подчеркнул, что ожидаемое Украиной признание украинской автокефалии Константинопольским патриархом никоим образом не означает ни появления государственной Церкви, ни запрета на деятельность на Украине других православных конфессий. «Но никто не имеет права лишить украинцев права на Церковь. Каждый гражданин Украины сам и только сам выбирал, выбирает и будет выбирать веру и Церковь», — подчеркнул президент. Он добавил: «Украинское государство отделено от Церкви, но она не может пассивно наблюдать, как другие государства и другие государственные органы используют зависимые от них церковные институты для достижения своих геополитических целей».

В свою очередь, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в интервью греческому интернет-порталу «Ромфеа» на днях пояснил, что «с нашей точки зрения, существует лишь один способ решения украинского вопроса: когда лица, которые откололись от Церкви, принесут покаяние и вернутся в лоно Церкви. За две тысячи лет своего существования Церковь не придумала другого способа воссоединения отколовшихся. Мы с пониманием и с полным состраданием относимся к тем людям, которые получили веру внутри раскола, возможно, не сознавая, что это раскол. Ответственность за раскол несут его инициаторы, простые люди не могут нести ответственность за действия тех церковных лидеров, которые покусились на нешвенный хитон Христов». И подчеркнул, что надеется в сентябре лично нанести визит патриарху Варфоломею, так как «несмотря на сложности, возникшие в связи с проведением Критского собора, мы должны двигаться вперед и сохранять и укреплять наше единство. Я надеюсь, что ближайшие месяцы станут временем, когда мы сможем это единство еще более укрепить».

Из слова митрополита Илариона можно сделать следующий вывод. Русская православная церковь, с которой сохраняет молитвенную и духовную связь Украинская православная церковь Московского патриархата, не воспринимает как закоренелых раскольников верующих непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Такие простые люди вполне являются христианами, но проблема в их пастырях, которые осознанно проводят курс — причем при участии светских властей, различных экстремистских украинских организаций (типа «Правого сектора», организация, деятельность которой запрещена в РФ) — стимулирующий разжигание религиозной ненависти и направленный на построение автокефалии как в первую очередь политического института. И в этих своих интересах епископы УПЦ КП и высокопоставленные украинские чиновники пытаются разыгрывать уже много лет патриарха Варфоломея. Будем надеяться, что во время встречи в российской столице, дай Бог, чтобы она состоялась, предстоятели Константинопольской и Русской церквей найдут способ раз и навсегда предотвратить возможность внешних спекуляций относительно украинского вопроса.