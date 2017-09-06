«Учёные составили ужасный прогноз, к 2047 году нас ожидает климатический апокалипсис!»

Николай Дубовской. Притихло (1890)

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«Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!»

Михаил Булгаков. «Собачье сердце»

В первый день Форума на пленарном заседании выступил руководитель Росгидромета Александр Фролов. В конце прошлого года в Общественной палате на слушаниях, посвященных рискам для России ратификации Парижского соглашения, экономист Виктор Потапов, автор методики углеродного следа, обвинил руководителей Росгидромета в многолетнем саботаже разработки национальной системы регулирования выбросов парниковых газов — главного инструмента защиты российской экономики в рамках международных климатических соглашений. Впервые предложение о необходимости разработки национальной системы регулирования было сделано Потаповым ещё в начале 2000 годов, когда Росгидрометом руководил Александр Бедрицкий.

В ответ на обвинение Фролов откровенно заявил, что, по его мнению, собственная система регулирования России в принципе не нужна, так как все прекрасно продумано и разработано специалистами IPCC (Межправительственной группы экспертов по изменению климата). Что достаточно странно, особенно на фоне усиления санкций в отношении России по всем направлениям и стремлениям российского руководства выстраивать свои национальные системы. Взять хотя бы в качестве примера создание своей национальной платежной системы.

Как минимум, одну большую неприятность в следствии такого «гидрометеопоклонства перед Западом» и саботажа создания национальной системы регулирования мы уже получили до ратификации Парижского соглашения. Обязательной частью системы регулирования является национальная методика оценки поглотительной способности территории страны, без которой невозможно посчитать балансы выбросов и поглощений парниковых газов. И до последнего времени таковой у нас не было в принципе. Только в июне 2017 года, игнорируя многочисленную критику со стороны экспертного и академического сообществ, Минприроды на скорую руку в качестве национальной признало методику РОБУЛ, разработанную группой профессора Замолодчикова и Институтом глобального климата и экологии. Проще говоря, взяли иностранный текст, перевели его на русский язык, приклеили яркую обложку и подсунули руководству страны. Именно с помощью этой методики Россия из страны — экологического донора была превращена в одного из главных загрязнителей планеты. Более того, по прогнозу Замолодчикова, в ближайшие годы поглотительная способность российских лесов должна неизбежно сократиться еще в три раза, до 150 млн тонн СО 2 в год. Вне зависимости от действий правительства России.

Сегодня на круглом столе по продуктивности российских лесов Дмитрий Замолодчиков заявил, что его методика с научной точки зрения является самой точной, признанной МГЭИК, и именно поэтому она была утверждена министерством в качестве национальной. То же самое заявляет и руководство Минприроды.

Но претензии к методике РОБУЛ, по моему мнению, никакого отношения к науке не имеют. Группа Замолодчикова занизила в несколько раз поглотительную способность российских лесов не вследствии теоретических или методических ошибок их подхода, а за счет грубого и намеренного искажения отчетности Рослесхоза. Это показал в своих статьях и выступлениях заместитель директора по науке Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Андрей Филипчук. Так, например, выбросы от лесных пожаров засчитываются Замолодчиковым России дважды, а поглотительная способность российских перестойных лесов не учитывается вообще. Поэтому деятельность группы Замолодчикова, с моей точки зрения, должна квалифицироваться как намеренное искажение государственной международной отчетности, саботаж поручений президента РФ и подрыв национальной безопасности России. И обсуждаться это «дело» должно не учеными и экспертами, а следователями и прокурорами. Прецедент — «дело статистиков». Но, к сожалению, на наше мероприятие по какой-то причине следователей и прокуроров не пригласили.

В июле этого года некоторые российские высокопоставленные чиновники уже заявили о том, что никаких рисков для нашей страны в Парижском соглашении не просматривается. И призвали к ускоренной ратификации соглашения. Их нисколько не смущает стремительное изменение правил игры внутри Парижского соглашения.

Во-первых, я имею в виду объявленное в мае на совещании сторон в Бонне намерение ужесточить обязательства стран по сокращению выбросов на 30—35% не с 2023 года, а уже в следующем, в 2018 году. Для этого планируется провести «стимулирующий диалог». Что это такое и какие методы «стимуляции» для достижения консенсуса намерены применить авторы инициативы — остается только догадываться.

Во-вторых, странным образом никем не замеченным в России оказалось и прошедшее 26 июня в Версале специальное заседание французского парламента, на котором президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой вынесения 19 сентября на Генассамблею ООН проекта нового Глобального экологического соглашения или Декларации экологических прав человека. Суть этого документа сводится к учреждению международного экологического суда и введению санкций в отношении стран, нарушающих международные климатические соглашения. По установленной в ООН процедуре, в течение четырех месяцев должны пройти согласования позиций стран и, вполне возможно, уже в качестве новогоднего подарка мы все с вами обретем новые экологические права, которые будут отстаиваться с помощью новых санкций в отношении России как одного из главных экологических преступников планеты. Тем более, что полномочия Гаагского трибунала по Сербии подходят к концу и эти «компетентные» и «беспристрастные» юристы ищут новую нишу для применения своих способностей.

Накануне заседания парламента, 25 июня, в Париж прилетел представитель Республиканской партии США экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Вместе с Макроном они провели в Сорбонне совещание и дали совместную пресс-конференцию. Почему прилетел не демократ, а республиканец? Это важно для понимания разрабатывающихся международных механизмов принуждения к выполнению климатических соглашений, к введению углеродного налога и общепартийной «климатической» стратегии США. За несколько дней до визита Шварценеггера Комитет климатического лидерства Республиканской партии, в руководстве которого присутствуют два бывших госсекретаря Джеймс Бейкер и Джордж Шульц, обнародовал меморандум, в котором республиканцы предлагают более эффективный рыночный механизм сокращения выбросов парниковых газов в США по сравнению с административными ограничениями выбросов по федеральной программе «Чистая энергия», разработанной при президенте Обаме.

Партия, которая совсем недавно заявляла, что ни при каких обстоятельствах не допустит введения в США углеродного налога, неожиданно предлагает ввести постепенно увеличивающийся углеродный налог с начальной величиной в $40 за тонну СО 2 . Нужно признать, что перехват климатического лидерства республиканцами практически гарантирован, так как предусматривает бесплатный «пряник» для избирателей: углеродный налог будет концентрироваться не в Зеленом фонде ООН, а помесячно начисляться на личные счета американских граждан. Расчеты показали, что сумма, которую в первый год после введения углеродного налога получит американская семья с двумя детьми, составит $2000. Таким образом, американский углеродный налог будет работать не на продвижение в развивающиеся страны более дешевых китайских «зеленых» технологий, чем крайне обеспокоен действующий президент США, а пойдет на стимулирование спроса и стабилизацию социальной сферы в самой Америке.

В этом же меморандуме есть пункт, идеологически совпадающий с проектом Декларации экологических прав человека. Этот пункт декларирует введение «углеродного» протекционизма для американской экономики. Так, американский экспорт в страны, не имеющие углеродного налога, будет освобождаться от его уплаты в США, а для импорта из этих стран, наоборот, будут вводиться заградительные таможенные пошлины, пропорциональные текущей величине американского углеродного налога. Также заявляется, что такие меры принудят страны, к которым относится и Россия, к «добровольному» введению углеродного налога на уровне американского.

Очевидно, что такие меры не зависят от того, ратифицировала страна Парижское соглашение или нет. Введение заградительных углеродных пошлин нельзя будет обжаловать в суде ВТО, так как этот вопрос будет, по-видимому, передан в ведение Международного экологического суда (точнее было бы сказать — трибунала, так как нарушение климатических соглашений будет квалифицироваться как глобальная угроза существованию человечества). В ответ на обращение с подобной жалобой в Экологический трибунал против страны-нарушителя тут же введут санкции. А если она не исправится, ликвидировав «грязные» производства или перейдя на «чистые» западные технологии, то такую страну превратят в изгоя, подобного Северной Корее. И никакие проекты типа «газ в обмен на трубы» не помогут.

Еще одним механизмом принуждения к выполнению климатических соглашений и внешнего управления экономикой других стран является переход на западную систему технологического, экологического и санитарного нормирования. В некоторых справочниках наилучших доступных технологий уже введено нормирование по парниковым газам, а еще раньше углеродное нормирование введено в России через систему Монреальского протокола. Так, для холодильной промышленности в России действуют ГОСТЫ с индексом EU — это госты Европейского Союза. Как работают подобные регуляторы? Например, недавно правительство ЕС подало в суд иск против Германии, которая не выдерживает график вывода из употребления очередного набора якобы озоноразрушающих и одновременно суперпарниковых хладагентов. Если подобный график, например, снижения углеродоемкости, не будет выдерживаться, то товары такой страны не будут допускаться на рынок ЕС как экологически опасные.

Важно обратить внимание на то, что данный контур «углеродного управления» мировой промышленностью, который можно назвать отраслевым, абсолютно независим от общих обязательств конкретной страны. Как он не зависит и от того, выполняет эта страна свои обязательства по суммарному сокращению выбросов или нет. Представим, что Россия добилась восстановления статуса экологического донора, и нам в ближайшие 20—30 лет сокращать выбросы будет не нужно. Однако на судьбе наших предприятий это никак не скажется. Так как в Парижском соглашении нет юридических механизмов, которые позволяют использовать напрямую положительный национальный баланс для поддержки отдельных отраслей и предприятий, а только для расчета очередных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов.

Темпы «экологизации» отраслей будут задаваться «гармонизированными» в рамках ВТО стандартами и дополнительными поправками к Парижскому и другим климатическим соглашениям, на принятие которых Россия в любом случае повлиять не сможет. Касается это не только экспортно-ориентированных отраслей, углеродоемкая и неэкологичная продукция которых не будет допускаться на мировые рынки, но и российских товаров, которые начнут вытесняться с внутреннего рынка из-за невыполнения западных стандартов.

Простой пример. В США плуги запрещены с 60-х годов, а Россия по-прежнему пашет, уничтожая плодородие своих почв и выбрасывая при этом в атмосферу, по оценкам западных экспертов, от 2 до 10 тонн СО 2 с гектара. Прикинем: при углеродном налоге в $40 на продукцию, произведенную с одного гектара, получается наценка от $80 до $400 только за выбросы окисленного углерода почвы, а есть еще расход топлива при пахоте, при перевозке зерна. За пристрастие к этой старинной хрущевской забаве (интенсивному земледелию) МГЭИК в целом насчитывает России эмиссию более 300 млн тонн углерода в год, то есть более миллиарда тонн углекислого газа. Не пугайтесь, этот миллиард не прибавят к общероссийской эмиссии парниковых газов, ему найдется лучшее применение. Этот миллиард тонн насчитают в виде таможенных пошлин для вытеснения нашего сельскохозяйственного экспорта с мирового рынка. Просто отвертеться не удастся, так как черные распаханные российские поля прекрасно видны с американских спутников.

Для поддержания заданной скорости «декарбонизации» в конкретной отрасли промышленности (будь то энергетика, строительство, транспорт, ЖКХ, электроника, лесное или сельское хозяйство) потребуются новые технологии и значительные инвестиции, которых у России и развивающихся стран нет. Влезая в долги под внедрение западных технологий, Россия окажется в тотальной финансовой и технологической зависимости, а экологический потенциал российских территорий «законно» будет передан инвесторам, например, по схеме образцово-показательного российско-германского проекта заповедника «Бикин». Как откровенно сообщает нам об этом сайт российского отделения Фонда дикой природы, полученные практически бесплатно в обмен за «гениальную идею» создания заповедника 155 тысяч «углеродных единиц» в год, были «по-честному» поделены между таинственной лондонской инжиниринговой фирмой и Атомным агентством Германии — по 15 евро с тонны СО 2 каждому.

Есть ли выход из ловушки Парижского соглашения? Есть! Но он противоречит интересам могущественного климатического лобби, рассчитывающего на отмену антироссийских санкций, возобновление неограниченных инвестиций со стороны западных банков и углеродных фондов. Если это произойдет, то что от России потребуют взамен? В ближайшее время увидим.

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В заключение несколько слов о значении доклада Игоря Михайловича Мазурина. Игорь Михайлович обратил внимание на то, что МГЭИК в своем докладе 2013 года (IPPC-2013) опубликовала данные по реальным концентрациям атмосферных газов, полученных прямым измерением. Это позволило теперь любому специалисту простым способом путем сравнения данных докладов МГЭИК за 1994 и 2013 годы рассчитать реальные времена жизни большинства газов в атмосфере. Дело в том, что среди антропогенных газов существуют такие, эмиссия которых хорошо известна. К таким газам, в частности, относится четырёхфтористый углерод (CF 4 ), который по версии МГЭИК живет в атмосфере 50 тысяч лет. Единственным источником эмиссии CF 4 является алюминиевая промышленность. При получении тонны алюминия в атмосферу выбрасывается 50 кг CF 4 и при этом он не утилизируется ни на одном заводе в мире. Благодаря МГЭИК теперь появилась возможность оценить материальный баланc для антропогенного CF 4 за 20 лет. Оказалось, что время жизни данного соединения не превышает двух лет.

Как могла экспертами МГЭИК сделана ошибка на четыре порядка — в 25 000 раз? Для этого потребовалось проигнорировать знания целой научной дисциплины, занимающейся электрическими процессами в атмосфере. Времена жизни большинства неосновных атмосферных газов были подробно изучены еще в 50—60-е годы в Лаборатории высоких напряжений под руководством профессора И.С. Стекольникова из Энергетического института им. Г.М. Крижановского. Оказалось, что время жизни этих газов не превышает двух лет, так как они разрушаются грозовыми разрядами в виде молний, которых за год в земной атмосфере случается примерно три миллиарда. Поэтому профессор Стекольников назвал молнии «чистильщиками атмосферы». И всё это было опубликовано в академических изданиях.

Таким образом, главное научное основание Киотского протокола в отношении опасности парниковых газов, которые раньше назывались неосновными (кстати, непарниковых газов не существует) можно считать опровергнутым данными Межправительственной группы экспертов. Получается, что унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Думаю, что этот факт — главная научная сенсация Климатического форума городов России.