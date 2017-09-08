На этой неделе президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что Вашингтон изучит возможные пути укрепления «совместных военных возможностей» перед лицом «дестабилизирующей провокации со стороны Северной Кореи», пишет Сандра Эрвин в статье для The National Interest.

U.S. Department of Defense F-35A Lightning II ВВС США

Между тем министр обороны США Джеймс Мэттис заверил министра обороны Японии Ицунори Онодэру в многолетней приверженности США делу защиты Японии, добавив, что Вашингтон будет «работать с Токио в целях совершенствования его возможностей в области противоракетной обороны».

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Смысл заключается в том, что США готовы предложить ключевым региональным союзникам передовое вооружение помимо того, которое уже поставляет Пентагон. В Белом доме заявили, что Трамп «в принципе» согласился снять ограничения на вес боеголовок в Южной Корее. Трамп также предложил поставки военной техники на «многие миллиарды долларов».

«Я разрешаю Японии и Южной Корее купить значительно больший объём высокотехнологичной военной техники из Соединенных Штатов», — написал Трамп Twitter.

Панель управления системой «Иджис» на борту ракетного крейсера типа «Тикондерога» ВМС США

Ни в Белом доме, ни в Пентагоне не предоставили дополнительной информации, в результате чего эксперты продолжают делать выводы относительно того, какое именно новое оборудование поставит Вашингтон, чтобы помочь Японии и Южной Корее противостоять КНДР. Обе страны уже покупают современное американское оружие, любые дополнительные поставки не удастся организовать в одночасье. Оформление зарубежных поставок военного оборудования может занять у США несколько лет, поскольку им предшествуют длительные переговоры между правительствами, при этом центральную роль в таких переговорах занимают Пентагон, Государственный департамент и Конгресс.

США уже очень плотно сотрудничают с Японией и Южной Кореей в области безопасности, однако угроза со стороны КНДР повышает ставки, заявил глава Агентства сотрудничества в области безопасности и обороны генерал-лейтенант Чарльз Хупер.

Хупер отказался прокомментировать заявление Трампа о новых многомиллиардных военных сделках с Японией и Южной Кореей, добавив, что «мы продолжим тесно сотрудничать с ними, чтобы удовлетворить их потребности в рамках наших взаимных интересов».

«В связи с продолжающимися провокациями со стороны КНДР не удивительно, что Япония заинтересована в системах противовоздушной обороны», — заявил военный эксперт аналитического центра Cowen Research Роман Швейцер.

Raytheon.com Противоракетный комплекс «Пэтриот»

Оборонное ведомство Японии заинтересовано в модернизации своих радиолокационных станций и приобретении американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системы «Иджис», ракет-перехватчиков, противоракетных комплексов «Пэтриот». Япония также рассматривает возможность приобретения ПРО THAAD, боевых вертолётов и истребителей F-35.

«Поступили сообщения, согласно которым, Токио планирует купить крылатые ракеты «Томагавк». Покупка наступательных видов вооружений усилит давление как на КНДР, так и на Китай», — считает Швейцер.

Южная Корея уже купила американскую ПРО THAAD, однако также продолжает разработку собственных ракет и пусковых установок. Кризис на Корейском полуострове ускорил процесс развёртывания ПРО THAAD в Южной Корее.

Мэттис на этой неделе провёл переговоры с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му, в рамках которых обсудил ядерные испытания, прошедшие в Северной Корее 2 сентября. Глава Пентагона «заверил министра Сон Ён Му, что США по-прежнему привержены защите южнокорейской республики», сообщила пресс-секретарь министерства обороны США Дана Уайт.

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Министр обороны США подчеркнул, что любая угроза США, их территориям или союзникам приведёт к мощному, эффективному и разрушительному военному ответу. Мэттис и южнокорейский министр обороны также обсудили «пути улучшения двухстороннего и трёхстороннего регионального сотрудничества в области обороны» в свете угрозы со стороны КНДР и «меры по поддержанию стабильности в Северо-Восточной Азии и во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе», заключает обозреватель The National Interest.