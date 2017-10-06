C 16 по 19 октября 2017 в Каннах (Франция) пройдет главный и крупнейший международный рынок телевизионного и цифрового развлекательного контента MIPCOM, предшествовать которому будет посвященный контенту для детей и юношества рынок-спутник MIPJunior (14—15 октября). Впервые за 25 лет существования MIPJunior на нем состоится премьера российского анимационного сериала: 15 октября закупщикам контента для разных платформ, представителям производящих компаний, дистрибьюторам, продюсерам, журналистам и другим участникам мероприятия будут показаны эпизоды нового сериала «Герои Энвелла», произведенного по заказу компании «Цифровое Телевидение» анимационной студией «Паровоз».

Студия «Паровоз» Кира

Это достижение — подтверждение высокого уровня российского продукта. Наш сериал «Маша и Медведь» уже завоевал огромную популярность во всем мире; постепенно складывается успешная зарубежная жизнь мультсериала «Алиса знает, что делать»; в прошлом году российский сериал «Шарлотта и Кваксон» студии «Мастер-фильм» был одним из пяти участников ключевого события MIPJunior — питчинга новых сериалов. В этом году удалось взять новую вершину: вписаться в программу премьерных показов. Это еще один шаг, еще одно вложение в копилку наших успехов и один из результатов работы специалистов, трудящихся над созданием достойных проектов международного уровня и продвижением нашего контента на мировую арену. Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент» (официального представителя в России, Украине и СНГ компании REED MIDEM — организатора Каннских международных рынков аудиовизуального контента MIPCOM, MIPJunior, MIPTV, MIPFormats, MIPDoc и др.) — одна из тех, кто много работает над построением имиджа России на зарубежных медиарынках как креативной державы. По ее оценке, сам факт включения российского сериала в программу показов рынка MIPJunior имеет для нашей индустрии революционное значение.

Пресс-служба MIPcom

Александра Модестова:

«За все 25 лет существования MIPJunior русские проекты не только не участвовали в показах, но даже не рассматривались для участия в подобных мероприятиях. Это показатель пересечения нами некого Рубикона: мы достигли цели по внедрению в сознание закупщиков со всего мира мысли, что у нас есть соответствующий международным стандартам продукт и специалисты, которые могут подготовить его к международному рынку. Любое достижение, вместе с тем, является отправной точкой для начала нового пути. Можно сказать, тоннель прорыт, но теперь надо в него войти, пройти дорогу, выйти на открытое пространство и использовать эту возможность для достижения новых успехов, быть шире представленными, продавать больше и дороже».

Как отмечает Александра, очень многое, конечно, зависит от самых создателей сериалов и фильмов: и закупщики, и организаторы рынка ждут от них интересных проектов, удивительных сюжетов и новых историй. И большое значение имеет стремление компаний на международную арену. Кому-то из них уютно только на своем, домашнем российском рынке, а международная арена кажется враждебной, высоко конкурентной зоной, но объективно наша продукция рядом с контентом из разных стран выглядит очень достойно. Разумеется, как и в любой стране, у нас есть ориентированные только на свою аудиторию сериалы, но вместе с тем уже доказано, что российские компании могут производить аудиовизуальные истории, понятные и интересные публике со всего мира.

Давно отмечено, что российская анимация стала локомотивом для остального контента — кинофильмов, игровых сериалов и документальных, телевизионных фильмов. У анимации, вообще, есть много преимуществ: универсальность, часто — невербальность, свобода от «взрослых» контекстов и смыслов. Александра Модестова назвала одним из преимуществ анимации отсутствие срока годности. Да, дети, которые смотрят и любят мультфильмы, быстро вырастают, но им на смену тут же приходит новое поколение малышей. Есть бренды, которые остаются популярными на протяжении нескольких десятков лет. Например, «Смурфикам» более 50 лет. Подтверждает этот факт и ребрендинг «Утиных историй». Только для того, чтобы бренд работал на протяжении многих лет, нужны большие усилия и серьезные финансовые вложения: недостаточно просто продать сериал на канал и показать его на разных территориях. Надо продолжать показывать и продавать, лицензировать персонажей и продавать лицензии, искать новые способы развития бренда и пути его монетизации. Так что за каждым знаменитым и успешным анимационным брендом стоят самоотверженные и профессиональные люди, которые посвятили этому продукту свою жизнь.

Студия «Паровоз» Герои Энвелла

За анимационным проектом «Герои Энвелла» стоит серьезная команда, что увеличило шансы нового сериала быть замеченными и отобранными организаторами рынка для показа. Студия-производитель «Паровоз», известная своими сериалами «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Бумажки», «Ми-ми-мишки», создает «Героев Энвелла» по заказу компании «Цифровое телевидение». Эксклюзивным дистрибьютором медиаконтента «Цифрового телевидения» является «Сигнал Медиа». В продвижении бренда принимает участие лицензионное агентство «0+ Медиа».

Кроме премьеры данного мультсериала, в этом году на рынках MIPCOM и MIPJunior пройдет целый ряд мероприятий, посвященных контенту из России, под общим названием Russian Content Revolution (фокус делается не на стране, а именно на контенте). В Каннах в год столетия русской революции состоится громкая премьера российских драматических игровых сериалов. Объединение усилий разных отечественных компаний и выступление на рынке единым фронтом позволит привлечь больше внимания и со стороны участников, и со стороны организаторов выставки.

Но начнется всё с «Героев Энвелла», которые будут показаны в программе World Premiere TV Screening в секции «New Creative Territories To Watch!» (буквальный перевод — «Новые креативные территории, за которыми следует смотреть»). На этом мероприятии традиционно демонстрируются только самые интересные и перспективные новые проекты. Так, накануне премьеры российского сериала в рамках аналогичного показа состоится презентация нового проекта от компании Mattel, известной как владелица Барби и подобных волшебных игровых брендов.

Участникам рынка будут показаны три первых эпизода сериала. В первом — происходит завязка, вводятся персонажи, выявляются их характеры и иерархия взаимоотношений. Во втором и третьем можно увидеть динамичное развитие сюжета. После показа продюсер сериала от компании «Цифровое телевидение» Татьяна Цыварева и генеральный директор «Сигнал Медиа» Михаил Ковальчук смогут получить обратную связь, услышать комментарии профессионалов и ответить на вопросы.

Студия «Паровоз»

Директор MIPJunior Люси Смит отметила, что хотелось включить в программу проект с высокой степенью оригинальности. В этом смысле «Герои Энвелла» подошли просто идеально. Сериал ориентирован на школьников — возрастную аудиторию, которая часто оказывается обделенной, — и создан в стране, открывающей новые возможности в сфере детского контента.

Подтверждает ее слова и Александра Модестова: для школьников младших классов не так уж много продукта на рынке. Бытует мнение, что после десяти лет дети перестают смотреть анимацию и переключаются на детские игровые сериалы. Но «Герои Энвелла» должны привлечь эту аудиторию, поскольку в сюжете сериала довольно интересно используется один из ведущих трендов нынешнего времени — любовь детей к компьютерным играм.

Действие сериала, создаваемого под руководством режиссеров Антона Ланшакова и Евгения Головина, происходит в Санкт-Петербурге в наше время. Четверо подростков находят необычный ноутбук, являющийся порталом в мир игры «Герои Энвелла». Как самые крутые геймеры школы ребята с готовностью включаются в игру, хотя и понимают, что в отличие от привычного развлечения, в этой реальности им угрожает настоящая опасность. Приключения в мире, соединяющем элементы Средневековья, стимпанка и фантазий о технологиях далекого будущего, оказываются не только опасны, но и невероятно интересны, захватывающи и абсолютно непредсказуемы, что заставляет ребят вновь и вновь превращаться в «Героев Энвелла».

Студия «Паровоз» Команда

Целевая аудитория, действительно, яркая отличительная особенность этого сериала. Он может быть интересен и понятен детям от 6 лет, но создан для зрителей 8—14 лет. Именно по этой причине «Героев Энвелла» не планируется выпускать в кинотеатры в рамках альманахов «Мульт в кино» и на телеканале «Мульт» — это площадки для детей помладше. Зато сериал будет показан на «Карусели». Впервые он был представлен зрителям в феврале 2017 года в мобильном приложении «Мульт». На ноябрь запланирована премьера в приложении «Мульт VR» в формате для просмотра в очках виртуальной реальности через смартфоны.

В первом сезоне сериала будет 26 эпизодов по 11 минут каждый. Как рассказала продюсер сериала от компании «Цифровое телевидение» Татьяна Цыварева, до конца 2017 года будет произведено 13 серий, а весь сезон будет завершен в конце 2018 года. Параллельно с производством осуществляется перевод серий на десять языков, в первую очередь — английский, китайский и испанский. При этом снимают сериал на русском: то есть делают мимику персонажей — липсинг — под реплики, записанные русскоговорящими актерами.

Для Александры Модестовой, убедившей своих французских коллег в высоком международном потенциале проекта, помимо прочего была важна успешная история «Паровоза» и способности студии завершить начатый проект. В этом плане «Паровоз» обладает безупречной репутацией. Так, предыдущий проект студии «Сказочный патруль» был очень позитивно воспринят на международном рынке в Каннах.

Продюсер сериала от компании «Цифровое телевидение» Татьяна Цыварева рассматривает предстоящую премьеру как отличную возможность для расширения аудитории сериала.

Татьяна Цыварева:

«Для нас это прекрасная возможность презентовать проект ключевым партнерам для дальнейшей международной дистрибуции, ведь все наши проекты создаются в том числе и для зарубежной аудитории. Показ мультфильма на большом экране позволит передать таинственную атмосферу и быстрее вовлечет зрителя. Мы изучаем мировые тренды, особенности смотрения анимационных проектов в разной возрастной аудитории и разных странах. Смотрим на успех других международных проектов, развитие лицензионной продукции по мультипликационным брендам. Кроме этого, для нас важно показывать аудитории новые технологии, новые стили и художественные решения. «Герои Энвелла» — кинематографичный проект с динамичным монтажом, серьезной музыкой и красивой графикой».

Создатели сериала обещают зрителям не только захватывающие приключения, но и сюрпризы. Главные герои переживут много волнительных моментов и в виртуальной игре, и в реальной жизни. В чем-то их характеры схожи, их объединяет страсть к игре, а в чем-то — они очень разные, что порой приводит к конфликтам. Арт — лидер команды, решительный, отважный и ответственный. Он не только смело бросается в бой, но и старается защитить своих товарищей. Кира — единственная девочка в группе игроков, ловкая, но скрытная; озорная хулиганка и двоечница. Ей прекрасно удаются диверсии в тылу, в отличие от открытого боя, в котором ей не справиться с врагами без поддержки друзей. Вик — полная противоположность своей сестры Киры: зануда, отличник и немного трусоват. Он всегда исходит из негативного прогноза, часто впадает в панику и обычно действует с осторожностью. Строгое воспитание и буйное воображение заставляют его бояться всего, особенно — контактов с посторонними. Фил — жизнерадостный, энергичный и самоуверенный парень. Он слишком увлечен игрой, считая ее важнее реального мира, поэтому часто испытывает терпение своих друзей, может обидеть ближнего и даже не заметить этого. А Энвелл — это название мира, куда так стремятся увлеченные игроки. И скоро посетить переполненный загадками, препятствиями и приключениями виртуальный Энвелл смогут зрители разных стран.

Включение сериала «Герои Энвелла» в престижную программу показов MIPcom не только является признанием высокого качества российской продукции, но и открывает для русского контента огромное поле новых возможностей. Дело за малым — максимально эффективно использовать данную площадку для презентации нашего контента и единым фронтом заметно и весомо выступить на самом значимом и престижном рынке телевизионного и цифрового развлекательного контента.