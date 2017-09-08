Может большинство граждан США просто не обращают внимания или мы являемся нацией истинно верующих в идею, что Соединённые Штаты — это маяк надежды для всего мира? В тоже время внутренне мы вечно боимся себе признаться, что очень много людей по всему миру сталкиваются с лицемерием внешней политики США, пишет майор армии США Дэнни Сюрсен в статье для War Is Boring.

Иван Шилов ИА REGNUM Шипы Свободы

«Почему они ненавидят нас?», — недоумевая спрашивают себя граждане Соединённых Штатов с начала XXI века. Ответ на этот вопрос можно найти, рассмотрев ситуацию на Большом Ближнем Востоке.

После терактов 11 сентября 2001 года США развязали хаос в ближневосточном регионе, начали вторжение под ложным предлогом и в конечном счёте создали условия для возникновения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эта террористическая группировка была буквально сформирована в американской тюрьме после вторжения в Ирак. Продолжившаяся дестабилизация в регионе привела к крупнейшему со времён Второй мировой войны потоку беженцев. Как на это отреагировал Вашингтон? Он предоставил убежище ничтожному числу сирийских беженцев: 18 тыс. человек с 2011 года. В 2016 году Канада приняла в три раза больше беженцев, а Швеция — более 50 тыс. в 2015 году. В Турции находится три миллиона перемещённых сирийцев! А что делает администрация президента США Дональда Трампа? В Белом доме вводят ограничения для мигрантов из мусульманских стран и предлагают миграционную реформу, которая должна через 10 лет сократить легальную миграцию на 50%!

Как подобная политика США может повлиять на сердца и умы международной общественности? Двуличность и лицемерие такой политики всем бросается в глаза.

Kamyar Adl Тегеран

Тюрьма в Гуантанамо — возможно лучший инструмент для вербовки исламистов на Земле — всё еще функционирует. Трамп заявляет о том, что «мы оставим её открытой… мы поместим туда плохих парней. Поверьте мне, она будет заполнена полностью». Скорее всего, он сдержит своё слово. В ближайшее время должно выйти распоряжение, которое подготовит почву для расширения численности заключённых этой тюрьмы, а Пентагон планирует в ближайшие несколько лет потратить почти $500 млн на строительство новых тюрем.

Мир может очень сильно огорчаться по этому поводу, а ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие группировки использовать эти тюрьмы для вербовки боевиков, но ни одно должностное лицо в США не будет привлечено к ответственности, потому что Вашингтон отказался ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, опасаясь, что против американских военнослужащих, принимавших участие в операциях в Ираке (2003−2010) и в Афганистане (2001−2014), могут начать расследования. Это не лицемерие? Нет, это просто американский нрав, пишет автор.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

И, говоря о тюрьмах, нельзя не вспомнить безоговорочную поддержку Израиля со стороны Вашингтона, благодаря которой Сектор Газа и Западный берег Иордана все больше начинают напоминать огороженные уголовно-исправительные учреждения. Всем остаётся только восхищаться, что президент США не претендует на роль честного посредника в нескончаемом израильско-палестинском конфликте. «Одно государство, два государства … Мне нравится то, что нравится вам», — заявил Трамп премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

По мнению автора, поддержка США говорит о том, что Нетаньяху не выберет ни тот, ни другой вариант, а предпочтёт удерживать палестинцев в политической неопределённости, без гражданских прав или суверенного государства. В то же самое время Израиль планирует расширить свои поселения на оккупированной палестинской территории. Американская исключительность проявляется в том, что на мировой арене США практически в одиночку продолжают поддерживать израильскую оккупацию.

«В моменты, когда я вспоминаю своих сослуживцев, погибших на Ближнем Востоке и в Афганистане, — пишет Сюрсен, — мне искренне хочется верить, что тогда мы действительно были на стороне «хороших парней», в противном случае, за что погибли американские солдаты?».