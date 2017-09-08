Информацию о том, что власти Москвы готовы потратить на благоустройство парков в столице около 50 млрд рублей, неоднозначно восприняли и в СМИ, и в соцсетях. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM эксперты, идея озеленения Москвы вызывает уважение, однако отсутствие привычки властных структур отчитываться перед народом о потраченных суммах вызывает недоверие к подобным решениям.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Художники на Чистопрудном бульваре

Ко дню празднования города Москвы, на 9 сентября назначена торжественная церемония открытия парка «Зарядье», на строительство которого было потрачено около 27 млрд рублей. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM директор центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская, Москва может позволить себе такую роскошь, как открытие подобного парка, но сама идея создания «Зарядья» принадлежит не президенту РФ Владимиру Путину, а одному из главных урбанистов страны — Вячеславу Глазычеву. По её словам, именно Глазычеву удалось убедить президента ничего не строить на месте гостиницы «Россия» и разбить там парк, чтобы девелоперы не воспользовались данной территорией для частной коммерческой застройки.

«Особенно хочу подчеркнуть, и это крайне важно, поскольку недавно на «Эхе Москвы» руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский сказал, что ни у кого смелости не хватило такой парк предложить, и якобы его предложил президент. Я как человек, работавший с Вячеславом Глазычевым — это первый российский урбанист, говорю: именно он предложил ничего не строить на месте гостиницы «Россия», разбить там парк и убедил в этом президента РФ. У этого процесса есть множество свидетелей, я бы хотела подчеркнуть, что эта идея принадлежит не исключительно Владимиру Владимировичу, как утверждает Кибовский. Кибовский ещё особенно подчеркивает, что даже у урбанистов не хватило смелости это сказать и предложить, так вот смелости хватило именно у урбаниста», — отметила Ирбитская.

Как она пояснила, мотивация была очень простая — при текущем давлении девелоперов, как главных лоббистов городских изменений в стране, лучше сохранить территорию и разбить парк, чем застроить всё коммерческим жильём, исключающим общественное пространство.

«Хорошо или плохо, нужно ли Москве такое количество парков, — всё, что делается властью, ругается. Это классика жанра во всех городах мира, общество должно вставлять свои барьеры. Но последние 5 лет в Москве прошла качественная модернизация общественных пространств. 50% людей стали больше выходить в город благодаря тем программам, которые реализуются. Это вызывает восхищение. Ни один другой европейский город не обладает возможностью открыть в центре города парк, ещё и передовой. Это большой прорыв Москвы. Это, безусловно, роскошь, здесь прагматики мало, но такой богатый город, как Москва, такую роскошь реализовать может себе позволить, как это будет поддерживаться, время покажет», — подчеркнула Ирина Ирбитская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посадка деревьев на Манежной площади

По мнению преподавателя Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергея Белолипецкого, тот факт, что власти выделяют огромные суммы на благоустройство парков, вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны, в Москве, как столице, необходимо создавать исторические и культурные места, однако сомнения вызывает полное отсутствие отчётности чиновников за бюджетные расходы перед налогоплательщиками.

«Чтобы понять много это или мало, нужно смотреть на смету. Если много работ археологического плана, это дорого стоит, с другой стороны, насколько это востребовано? Времена не самые замечательные. Если миллиарды дают «на лапу» в центре Москвы, то, наверное, это «стоит того». Насколько это будет реализовано и сколько денег попилят, мы узнаем не сегодня и не завтра. Сам термин «освоено» смущает, вот вы свои деньги из кошелька не осваиваете, вы их тратите, советуетесь — дорого-дешево и так далее. А бюджет осваивается, то есть уже в самом термине что-то «такое» зашито. И если уже в термине зашито, то те люди, которые там пасутся, тоже не без греха. Проверить миллиарды было бы неплохо, но никто отчёты по бюджету не предоставляет. О том, как именно расходуется бюджет, мы не знаем. Они делают вид, что не воруют, мы делаем вид, что верим в это», — подчеркнул Сергей Белолипецкий.

Согласно данным, взятым с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, на благоустройство парков чиновниками несколько раз в месяц запрашиваются весьма крупные суммы. Так, на выполнение работ по устройству и демонтажу инфраструктуры катка с искусственным льдом в зимний сезон 2017−2018 годов на территории Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени Горького» требуется 43 363 149,85 рублей. Реализация проекта «Обустройство территории с ремонтом дорожно-тропиночной сети с устройством прогулочного маршрута на территории Аннинского лесопарка» оценивается в 49 925 904,39 рублей. Ремонт дорожно-тропиночной сети с гравийно-щебёночным покрытием в границах ПИП «Кузьминки-Люблино», ПК № 45 «Химкинский лесопарк» — в 38 856 740, 80 рублей. На выполнение работ по ремонту только наружного ограждения на территории ГАУК Москвы ПКиО «Фили» нужно 24 271 371,03 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток в Парке Горького

На парк «Зарядье» уже было выделено, по разным оценкам, около 13−27 млрд рублей. В данный момент из бюджета запрашивается на оказание услуг по уборке нежилых помещений ГАУК г. Москвы Парк «Зарядье» по адресу: г. Москва, ул. Варварка, вл. 6. — 43 459 220,18 рублей. Право заключения договора на выполнение работ по теме: разработка технологических карт и нормативов затрат на содержание и эксплуатацию территории и объектов паркового комплекса «Зарядье» оценивается в 15 453 058,5 рублей.

Лидирует в электронном аукционе запрос на выполнение работ по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств по адресу: г. Москва, ЦАО, Рыбный пер., Богоявленский пер., Старая площадь, территория, прилегающая к парку «Зарядье»: улица Варварка, Москворецкая набережная, Москворецкая улица, Китайгородский проезд (участок вдоль парка Зарядье), Лубянская площадь. Его стоимость составляет 2 759 136 020 рублей бюджетных средств.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сказанным в прямом эфире радиостанции «Бизнес FM», миллиарды на благоустройство парков появились за счет экономии субсидий, которые в свое время выдавались монополистам, энергетикам, тепловикам, чтобы они сильно не поднимали тарифы. Таким образом, по мнению мэра, город экономил около 30 миллиардов рублей в год.

«На самом деле они поднимали. По сути дела в прямом смысле деньги вылетали в трубу. Мы перестали давать такого рода субсидии безадресные, зажали увеличение тарифов, и они сегодня идут не выше инфляции. Высвобожденные деньги отдали на благоустройство города. Деньги, которые вылетали в трубу, сегодня превратились в реально благоустроенный город», — отметил Собянин.

Мэр признал, что расходы на благоустройство столицы значительно увеличились, однако, по его словам, «расходы на строительство дорог, развязок, тоннелей, эстакад» также выросли в три раза. Собянин также подчеркнул, что расходы при благоустройстве улиц в столице составляют порядка 10−15 тыс. рублей на квадратный метр, хотя в регионах они доходят до 18−20 тыс. рублей.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Дворик у Покровского бульвара

Между тем, как отмечают жители на форумах в интернете, благоустройство парков в столице ведётся не самым качественным образом.

«Зимой 2016 года в центре Москвы было грязно, как никогда. Все из-за плитки — некачественные швы в слякотную погоду текут так, что ходить можно только в сапогах. В этом году, судя по объёму работ, будет ещё хуже».

«Недавно хотела прогуляться по Лефортовскому парку — всё «в клюшку», в парке рабочие вяло возятся. Видны следы урбанистических преобразований. А почему? Разве это их собственность?».

«Это настоящее вредительство — сдирается почвопокровный слой, уничтожается экосистема, растения и деревья превращаются в декорации, не выполняющие функции очищения воздуха».

«На Щёлковской вокруг входа в метро положили асфальт и месяца не пролежал, сняли, кладут мраморную плитку, грязь. Положили рулонный газон на Парковой, 16, пролежал месяц, приехали трактора, всё перекопали, клали трубы, грязь так и осталась».

«50 миллиардов на парки — это бюджет Ярославской области, просто так возьмут и распилят. Это долги по зарплатам, ветхое/аварийное жилье ветеранам, школы, детские сады, больницы, лекарства», — отмечают пользователи соцсетей.

Добавим, что к 25 августа 2017 года столичные власти уже заключили контракты на благоустройство парков, скверов и набережных на 44,8 млрд рублей, говорится в публикации «Ведомостей». В эту сумму вошли тендеры на благоустройство районных парков и скверов как минимум на 5,2 млрд рублей, а также 19 конкурсов предприятия «Мосремонт» на 14 млрд рублей. Более того, есть данные о контрактах по созданию знаковых объектов для отдыха горожан на 25,6 млрд рублей. Из них 6,5 млрд рублей бюджетных денег пойдёт на строительство моста к крупнейшему в мире парку развлечений «Остров мечты», 7,7 млрд рублей — на строительство парка «Зарядье», а 11,4 млрд рублей — на работы по созданию «Парка будущего» на ВДНХ. Ещё 890 млн рублей бюджетных денег получило КБ «Стрелка» — по заказу города эта компания разработала стандарты благоустройства объектов инфраструктуры отдыха в Москве.