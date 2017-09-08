Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, давая определение действиям спецслужб США на территории закрытого генерального консульства России в Сан-Франциско, назвал их оккупацией. Более неподходящего определения трудно придумать. Как минимум, применение понятия «оккупация» в данном контексте свидетельствует об отсутствии чуткости к особенным для нашей страны историческим коннотациям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как известно, в «оккупации» их стран 1940 году нашу страну обвиняют Латвия, Литва и Эстония. Понятно, что никакой оккупации не было, поскольку дополнительный — подчеркну, дополнительный, ибо советские войска уже находились на латвийской, эстонской и литовской территориях по договорам 1939 года — контингент Красной Армии вводился в эти страны с согласия их правительств. Это согласие было получено под угрозой применения силы, это так, но угроза применения силы была приравнена в международном праве к применению силы только после войны, в документах ООН. У прибалтийской ситуации 1940 года имеются ещё некоторые нюансы, но главное именно в этом: сопротивления Красной Армии ни в силу приказа соответствующих командующих, ни на низовом уровне не было. Наоборот, латвийским, литовским и эстонским военным их командование приказало продвижению Красной Армии не препятствовать и, более того, содействовать в достижении её частями и соединениями мест их будущего расположения.

Ничего не напоминает?

К сожалению, напоминает. Напоминает всё это, если уж разговор зашёл об «оккупации», нынешнюю ситуацию вокруг здания бывшего генерального консульства России в Сан-Франциско.

Что сделали 2 сентября сотрудники нашего МИДа? Они впустили американцев в помещение генерального консульства, некоторое время сопровождали их, но с территории генконсульства не выпроводили. Во всяком случае, таких кадров нам не показали, хотя показали и показывают многое. Таким образом, американские представители на территорию, находящуюся в нашей собственности, не вторгались. Они появились там с нашего согласия.

Если слова «физическая защита нашей территории», которые я употребил по данному поводу ранее, звучат для кого-то слишком страшно, не будем говорить о защите с оружием в руках. Но что стоило поставить на входе двух комендантов, которые бы просто встали на пути у представителей американских спецслужб и незваных в данном случае представителей госдепартамента? Американцы заломали бы им руки, и вот в этом случае имело бы место вторжение на территорию, находящуюся в собственности России. Тогда в сегодняшнем разговоре с американской стороной и в представлении этого эпизода зарубежной общественности мы имели бы гораздо более сильные козыри.

Но даже в этом случае заводить разговор об оккупации не стоило. Это в английском можно сказать: «The mansion is occupied» и это будет значить, что особняк уже занят. В русском же языке слова «оккупация», «оккупировать», «оккупант» являются особо чувствительными, и это вторая особенная коннотация. Чтобы кого-то называть оккупантом в отношении себя, русский сначала должен оказать ему сопротивление.

И последнее, что тоже немаловажно. Если говорить нейтрально-профессионально, то оккупация — это конкретное понятие международного права. Мы сами на это всегда в разговоре с прибалтами делали акцент, и не зря.

Жонглирование звучными понятиями «ради красного словца» чревато: не дошло бы дело до того, что, чтобы обосновать правильность постановки нами этого вопроса сейчас в американском контексте, мы осудим «сталинскую оккупацию Прибалтики». Тем более что осуждение всего сталинского, особенно «наверху», у нас всё ещё в моде.

Надеюсь, однако, что до этого дело не дойдёт. Но продвигать тезис об оккупации в отношении находящейся в собственности недвижимости (!), повторю это ещё раз, будет себе во вред. Ни европейцев, ни самих американцев, ни северных корейцев, ни вьетнамцев, ни сербов, ни иракцев, ни афганцев, ни ливийцев, ни сирийцев, ни другие народы, по-настоящему испытавшие на себе американскую оккупационную пяту, мы этими сетованиями точно не растрогаем.

Скорее, покоробим. Надо сохранять достоинство.