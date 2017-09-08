В свое время я командовал военными подразделениями США. За долгие годы под моим командованием побывало много парней. На моей руке — два браслета с именами солдат из моего подразделения, погибших в Ираке и Афганистане. Всего погибло шесть человек, которые находились под моим началом. До сих пор я не могу объяснить себе, за что погибают солдаты, которых Пентагон направляет за тысячи километров от дома. Тот факт, что США совсем не стараются урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, а лишь сеют хаос, становится всё более очевидным, пишет майор США Дэнни Сюрсен в статье для War is Boring.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

Долгое время утверждение о том, что США являются величайшей силой на планете, которая сражается за мир во всём мире, являлось для многих настоящим символом веры. Но что, если эти люди ошибаются? По своему опыту могу сказать, что в арабских странах и в Африке придерживаются иного мнения. Американцы вообще не любят прислушиваться к мнению иностранцев, но нужно посмотреть правде в глаза.

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По крайней мере после 16 лет войны Соединённых Штатов с террором должно стать очевидным, что что-то идёт не так. Возможно, пришло время спросить: действительно ли США борются на стороне добра?

Конечно, сразу же на ум приходит ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). США действительно борются с исламистами, однако некоторые союзники и даже враги, например, Иран, делают большую часть работы. Но если внимательно присмотреться к ситуации на всём Большом Ближнем Востоке, нельзя не задаться вопросом: на чьей стороне находятся США на самом деле?

Очевидно, что США не защищают интересы среднестатистического араба. В основном Вашингтон поддерживает интересы Израиля, Саудовской Аравии, диктаторского Египта и различных автократий Персидского залива. Нужно вспомнить заявления президента США Дональда Трампа и предыдущих администраций, чтобы в этом убедиться.

Airforce.com ВС США

США поставляют оружие и предоставляют военных инструкторов различным суннитским деспотам. Про это не говорят в СМИ, потому что это неудобная мысль для большинства граждан Соединённых Штатов, да и американские политики оказались бы в невыгодном положении, но это правда.

Да, Пентагон сражается с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но не всё так просто, как кажется. Саудовская Аравия — главный региональный союзник США — может изображать из себя лидера «умеренного суннитского блока» сколько угодно, когда речь заходит об Иране или исламистских экстремистах, но в реальности всё обстоит немного по-другому. Саудовская Аравия, с которой Трамп заключил в мае 2017 года военную сделку на сумму в $110 млрд, на протяжении последних нескольких десятилетий распространяет по всему региону вариант ислама, не проявляющего терпимости к другим религиям. Саудовская Аравия поддерживала в Сирии террористические группы, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Граждане США могут заявить, что группы, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это совсем не ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако не нужно забывать о том, кто взорвал башни Всемирного торгового центра в сентябре 2001 года. Несомненно, Трамп снабдил Саудовскую Аравию и ее региональных союзников всем необходимым для того, чтобы бомбить граждан Йемена. Эти налёты привели к разрушению инфраструктуры, массовому голоду, эпидемиям холеры. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией причинила катастрофический урон Йемену за два года войны в рамках кампании, получившей ироническое название «Возрождение надежды». Что делают военные США? Они обеспечивают дозаправку самолётов арабской коалиции, поставляют Саудовской Аравии боеприпасы и предоставляют разведданные.

Специально для горячих защитников прав человека нужно напомнить внутриполитическую ситуацию в Саудовской Аравии, где женщины не имеют права управлять автомобилем, а «колдовство» является преступлением, за которое полагается смертная казнь, причём людей обезглавливают публично. Да здравствуют американские ценности! И ещё одна новость. Лидеры Ирана, которых в США принято демонизировать, конечно, не ангелы, но они руководят страной, которая намного демократичней саудовской абсолютной монархии.

Rod Waddington Таиз, Йемен

Египет ежегодно получает из США прямую военную помощь в размере $1,3 млрд. Как отметил Сюрсен, этот «оплот либеральных ценностей» находится под руководством генерала Абделя Фаттаха ас-Сиси, пришедшего к власти в результате государственного переворота. Он санкционировал применение оружия против демонстрантов, вышедших поддержать демократически избранного президента Мухаммеда Мурси. И как на это отреагировали США? Сиси всё ещё у власти, Пентагон снова поставляет оружие, а в апреле 2017 года Трамп принял президента Египта в Белом доме.

В Сирии и Ираке США сражаются с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но давайте присмотримся внимательнее. С мая по июнь 2017 года во время воздушной кампании в Ракке ВВС США уничтожили больше мирного населения, чем демонизируемый режим Башара Асада.

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Имейте в виду, пишет обозреватель War is Boring, что война на Большом Ближнем Востоке — это ещё одна геостратегическая вариация действий администрации США времён президента Рональда Рейгана, когда Вашингтон вооружал афганских радикалов-фундаменталистов в период холодной войны с СССР, что в конечно итоге аукнулось США 11 сентября 2001 года. В те годы США также поддерживали политику апартеида в Южной Африке, а имя известного борца за права чернокожих Нельсона Манделы, который занял должность президента ЮАР в 1994 году, находилось в террористическом списке США до 2008 года! Приведенные примеры — это только небольшая часть.

Конечно, деятельность США в период холодной войны — это отдалённое прошлое, но история военных действий Вашингтона в XXI веке говорит о том, что США продолжат занимать сторону «плохих парней» в обозримом будущем. Сегодня действия США на Ближнем Востоке — лишь один из примеров продолжительного внешнеполитического лицемерия, заключает автор статьи.