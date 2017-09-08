До президентских выборов в Киргизии, назначенных на 15 октября, осталось пять недель. До официального начала агитационной кампании — два дня. С 10 сентября столбы и заборы будут оклеены листовками, рекламные щиты сменят рекламу на портреты кандидатов, местное телевидение начнет чуть ли не круглосуточно рассказывать о достоинствах тех или иных претендентов на президентское кресло. По городам и селам потянутся сами кандидаты, их представители, а также группы певцов и артистов.

Journeys On Quest Киргизский музыкальный инструмент

Предвыборный «чёс» — один из немногих моментов, когда деятели культуры действительно могут заработать неплохие деньги. Гонорары за услуги популярных эстрадных исполнителей варьируются в диапазоне от 10 до 30 тысяч долларов. Возможны скидки.

Большой фильтр

Изначально о своем желании побороться за пост президента заявили 59 киргизстанцев.

Компания подобралась причудливая: бывшие чиновники, правозащитники, общественные деятели, «временно безработные», журналисты, бизнесмены, преподаватели и правозащитники. Спектр политических пристрастий был широк: либералы, социалисты, коммунисты, националисты, сторонники и противники сближения с Россией, США, Турцией, Китаем. Был среди претендентов и как минимум один психически больной человек.

Как и ожидалось, большинство кандидатов отсеялись. До финиша добрались лишь 13 человек — 12 мужчин и одна женщина. Претенденты отсеивались на всем пути — кто-то не сдал подписи, кто-то не внес обязательный взнос, а кто-то вообще ничего не делал, чтобы увидеть свою фамилию в бюллетене.

Турнирная таблица

Наиболее сильные кандидаты (по алфавиту):

Омурбек Бабанов (бизнесмен, экс-премьер, глава партии «Республика»)

(бизнесмен, экс-премьер, глава партии «Республика») Соорнобай Жээнбеков (опытный чиновник, экс-премьер, поддержан президентской партией СДПК)

(опытный чиновник, экс-премьер, поддержан президентской партией СДПК) Темир Сариев (бизнесмен, экс-премьер, лидер партии «Ак-Шумкар»)

(бизнесмен, экс-премьер, лидер партии «Ак-Шумкар») Бакыт Торобаев (бизнесмен, экс-глава МЧС, председатель партии «Онугуу — Прогресс»)

Три месяца назад перечисленные политики представляли собой довольно монолитную группу политических лидеров, каждый из которых имел неплохие шансы на победу.

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Сейчас ситуация изменилась. Достоверных рейтингов и соцопросов в открытой печати нет, оценки шансов кандидатов остаются на совести автора статьи:

Темир Сариев продолжает агитационную кампанию. Заметным событием последних недель стало обращение группы местной интеллигенции с призывами поддержать политика на выборах. В то же время политику явно не хватает более масштабной и многоплановой агиткампании. По данным источников, развить более бурную деятельность Сариеву мешает нехватка финансов и отсутствие подконтрольных СМИ.

продолжает агитационную кампанию. Заметным событием последних недель стало обращение группы местной интеллигенции с призывами поддержать политика на выборах. В то же время политику явно не хватает более масштабной и многоплановой агиткампании. По данным источников, развить более бурную деятельность Сариеву мешает нехватка финансов и отсутствие подконтрольных СМИ. Бакыт Торобаев не смог развернуть масштабной агитационной кампании и пытается капитализировать свой вес, объединившись в политблок с еще несколькими политиками, представляющими южную часть Киргизии. Вместе они могут попытаться продать голоса сторонников одному из более сильных кандидатов, но на самостоятельную победу в выборах рассчитывать вряд ли могут.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

Нос к носу

Лидерами предвыборной гонки по-прежнему остаются два политика: Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков. В киргизских СМИ оценки их шансов серьезно разнятся в зависимости от симпатий и ангажированности экспертов.

Точно можно сказать следующее: за последние месяцы группа поддержки Жээнбекова развила масштабную агитационную деятельность. Охват, частота и разнообразие агитационных материалов заслуживают похвалы. В агитации за кандидата от партии власти участвуют не только сотрудники его предвыборного штаба, но и многие другие. Команда кандидата сумела мобилизовать административный ресурс, а также сколотить ряд союзов в регионах.

Бабанов, в свою очередь, активно продвигается в СМИ и социальных сетях, строит региональные альянсы, делает ставку на молодежь и пытается заручиться поддержкой влиятельных сил вне страны. Недавно кандидат приезжал в Москву, где вел переговоры в Администрации президента и ряде других организаций.

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Его доступ к административному ресурсу ниже, однако, как это уже указывалось в предыдущих материалах, административный ресурс хоть и повышает шансы, но стопроцентной гарантии на победу не дает. Тем более, что Бабанов обладает неплохими финансовыми ресурсами, развитой и дееспособной региональной партийной сетью, способной выигрывать выборы.

Операция «Преемник»

Оценивая текущую ситуацию, надо признать, замысел действующего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на реализацию сценария контролируемой передачи власти одному из своих соратников может увенчаться успехом.

President.kg Алмазбек Атамбаев на праздновании Дня независимости Киргизии. 31 августа 2017 года

В случае, если Сооронбай Жээнбеков победит на выборах, может сложиться любопытная ситуация. Все ключевые посты в Киргизии окажутся под контролем президентской партии СДПК: Жээнбеков — президент, Сапар Исаков — премьер, а вот спикера Турсунбекова, успевшего продемонстрировать нелояльность, вероятнее всего, снимут (его пост может получить Бакыт Торобаев). При этом Исаков и Жээнбеков не отличаются особо теплыми отношениями, а следовательно, в какой-то степени будут уравновешивать друг друга.

Арбитром, регулирующим взаимоотношения между президентом, премьером и правительством (судебную власть в расчет не берем — она не является субъектом политических игр) окажется Алмазбек Атамбаев. При этом через некоторое время он может оказаться в парламенте в качестве лидера наиболее крупной фракции, а то и на посту спикера.

Шансы на реализацию описанного выше сценария не равны 100%. Однако если подобная схема будет реализована, в Киргизии появится жесткая вертикаль власти, без особого пространства для протестов и оппозиции. Как долго продержится подобная конструкция, сказать сложно — история независимой Киргизии показывает, что все предыдущие попытки политиков сосредоточить власть в одних руках сначала реализовывались, но затем, спустя несколько лет, оборачивались крахом.

С другой стороны, надо учитывать региональную специфику. Всем соседям Киргизии в той или иной степени свойственен авторитаризм, поэтому политика «закручивания гаек» может прижиться и в Киргизии тоже.

Политическая температура растет

Относительно бесконфликтная предвыборная гонка в Киргизии постепенно начинает преображаться. Появляются первые скандалы, первые порции компромата уже опубликованы в СМИ и социальных сетях. Достается всем: Жээбекова критикуют за якобы слишком тесные связи с исламистами, Бабанову вменяют грехи при ведении бизнеса, Сариева ругают за его работу на посту премьера.

Уходящий с поста президента Алмазбек Атамбаев (руководить страной ему осталось не более трех месяцев) стал чаще проявлять жесткость, демонстрируя силу и решимость. Для него наступает опасный момент — тщательная схема транзита власти может дать сбой, и это вызывает напряженность в окружении главы государства.

Respublika-atajurt.kg Омурбек Бабанов

За последний месяц ранее бесконфликтные отношения между нынешними властями Киргизии и основным конкурентом на выборах — Омурбеком Бабановым заметно похолодали. Если раньше нарастающее недовольство проявлялось в действиях троллей в соцсетях да в отдельных публикациях в государственных СМИ, то сейчас напряжение начало прорываться на публичный уровень.

Вот фрагмент недавнего выступления Алмазбека Атамбаева, в котором глава государства жестко пригрозил карой тем, кто будет «раскачивать ситуацию»:

«Сейчас идет раскачка, типа власть, Атамбаев применяют административный ресурс. Это делается, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране после выборов. … Надо бояться не административного ресурса, надо бояться финансового ресурса. Пусть даже если директор школы или директор ТЭЦ агитируют за кандидата в президенты. Он с избирателем не зайдет в кабинку для голосования. С избирателем зайдут деньги в его кошельке. И эти деньги будут раздаваться. И это будут раздавать те люди, которые сейчас больше всего кричат про административный ресурс, про власть, которые выставляют себя белыми и пушистыми».

Тирада президента Атамбаева была воспринята как выпад в адрес Бабанова. Особенно учитывая, что Омурбек Бабанов действительно обладает внушительными финансовыми ресурсами и в августе 2017 года публично жаловался на админресурс СДПК.

Ответной публичной демонстрацией недовольства стало отсутствие возглавляемой Бабановым парламентской фракции «Республика — Ата Журт» на присяге членов правительства, возглавляемого новым премьер-министром Сапаром Исаковым.

Туманные перспективы

В ближайший месяц станет ясно — перейдет ли конфликт в горячую фазу или противоречия между политическими силами вновь вернутся к стадии «схвати бульдогов под ковром». Последний месяц может оказаться жарким, а последние 10 дней агитации — наполненными компроматом и скандалами.

На стороне Жээнбекова весь арсенал власти, но у Бабанова есть деньги, лояльные сторонники и опция «перейти к уличным протестам». Остается надеяться, что в борьбе за президентский трон претенденты не порушат всю страну.