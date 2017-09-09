



ИА REGNUM Газовый транзит

Украина проводит оптимизацию и перестройку работы своей газотранспортной системы (ГТС) для работы в новых реалиях. В Киеве осознают, что в ближайшие годы транзит российского газа по украинской ГТС может резко снизиться. Выход США на газовый рынок ЕС, а также ввод Россией альтернативных газопроводных проектов — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» несут прямую угрозу для страны, которая ежегодно зарабатывает на транзите газа более 2 млрд долл. Чтобы минимизировать возможные потери, украинские власти создают газовый хаб и пытаются перевести продажу/покупку газа на восточную границу.

Так, вчера, 7 сентября, президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного послания парламенту заявил о необходимости перевести закупку ЕС российского газа на российско-украинскую границу. Президент отметил, что Украина ожидает решения Стокгольмского арбитража по иску НАК «Нафтогаз Украины» к российскому «Газпрому» по вопросам транзита.

«В связи с тем, что контракт (газовый контракт с «Газпромом» — ИА REGNUM ) заканчивается в 2019 году. Наша задача с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита. А именно — чтобы российский газ европейцы покупали не на западной, а на восточной границе Украины. А Украина качественные транзитные услуги предоставляла не России, а Евросоюзу», — сказал Порошенко.

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Порошенко считает, что Украина должна предоставлять услуги по транзиту газа не России, а странам ЕС. Порошенко напомнил, что энергетическая стратегия Украины предусматривает полный отказ от импорта природного газа в 2025 году благодаря росту его внутренней добычи, снижению энергоемкости ВВП и обеспечению энергоэффективности домохозяйств. При этом Украина уже почти два года не закупает газ напрямую у «Газпрома» и постепенно сокращает свою зависимость от поставок российского ядерного топлива для своих атомных электростанций (АЭС), и в ближайшее время начнет закупки энергетического угля из США, которого уже законтрактовано более 700 тыс. тонн.

«До 2014 года Москва удерживала нас на своей орбите газовой зависимости. Казалось, той непреодолимой силы притяжения не одолеть никогда. В ноябре же исполнится уже два года, как мы не покупаем газ у России. Эпоха газового шантажа — безвозвратно в прошлом», — рассказал Порошенко.

В свою очередь в НАК «Нафтогаз» подтвердили, что перенос закупки российского газа на восточную границу поможет загрузить украинскую ГТС.

«Для того чтобы они начали добиваться переноса пунктов передачи газа на наш восточный рубеж, необходимо привлечь качественного международного партнера для управления украинской ГТС», — говорится в сообщении НАК от 7 сентября.

В пресс-службе проинформировали, что для привлечения международного партнера необходимо улучшить качество управления ГТС и создать прозрачные условия для ее работы без политического вмешательства.

«Другая альтернатива, которая существует, — ничего не менять, еще три года использовать Укртрансгаз как щедрый и послушный источник заказов для правильных подрядчиков, а потом как-то «пропетлять». Нам такой вариант не кажется правильным», — добавили в «Нафтогазе».

С необходимостью привлечь европейского партнера для управления украинской ГТС также согласен главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Для того, чтобы это (перенос пунктов передачи газа на восточную границу — ИА REGNUM ) произошло, необходимо привлечь международного партнера для управления украинской ГТС. Потому что только тогда компании из ЕС могут согласиться, чтобы они, а не «Газпром», несли риски транзита своего газа через Украину», — написал Витренко в Facebook.

Он также заверил, что Украина даёт гарантии надежности транзита российского газа в страны ЕС.

«Нет никаких оснований для того, чтобы беспокоиться о надежности украинской ГТС. Мы гарантируем бесперебойный транзит», — сказал Витренко 7 сентября в эфире «5 канала».

Он также проинформировал, что в 2017 году «Нафтогаз» запланировал увеличить капитальные вложения в газотранспортную систему в 2,5 раза, а по результатам первого полугодия инвестиционный план был перевыполнен на 3%.

Ранее, 6 августа, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что считает политику «Нафтогаза» относительно ГТС «бестолковой». По его мнению, из-за политики НАК «Укртрансгаз» может быть технически не готовым к прокачке газа.

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Риски и выгоды «Газпрома»

В случае, если Киеву удастся перенести точку сдачи «Газпромом» газа на российско-украинскую границу, это позволит Украине усилить свою роль в ЕС.

«Теперь европейским компаниям придется согласовывать стоимость и оплачивать транзит газа Украине. От реализации этого решения выиграют и Киев, и Москва. Украина сможет выставить счет за транзит газа финансово-стабильным европейским компаниям. В свою очередь, Кремлю не придется лишний раз встречаться и торговаться с украинскими партнерами о цене транзита. В то же время в случае пересмотра транзитного контракта «Газпрому» придется изменить все соглашения на поставку газа, заключенные с клиентами в ЕС. Также это решение может стать ударом по юридическим позициям Москвы в свете разбирательства в Стокгольме по поводу текущего транзитного договора», — заявил ИА REGNUM украинский эксперт Александр Беличков.

По словам гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, европейцы не поддержат инициативу Киева о переносе точки закупки российского газа.

«Мой прогноз: европейцы в эту историю влезать не будут. Нести ответственность и вести переговоры с Киевом по стоимости и по цене сложно и накладно. Гораздо проще взять газ на границе Украины и ЕС и наблюдать за конфликтом Москвы и Киева на расстоянии», — сказал Симонов изданию «Взгляд».

Переговоры между Россией и ЕС по транзиту газа через территорию Украины могут состояться уже в октябре. До этого переговоры планировались на конец августа, сообщала пресс-служба Минэнерго России. Отмечалось, что перенести переговоры предложили европейские партнеры.

В российском ведомстве напомнили, что Минэнерго России из года в год говорит об изношенности украинской ГТС, недостаточных инвестициях в ее модернизацию и рисках транзита.

«С вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шевчовичем мы регулярно обсуждаем эту ситуацию», — отметили в Минэнерго РФ.

В свою очередь, представители Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) заявили, что за год Украина значительно продвинулась в плане реформирования ГТС, проведя её на 80%. Об этом 3 июля 2017 года на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион. Он сообщил, что провел встречу с управляющим директором по вопросам энергетики и природных ресурсов ЕБРР Нандитой Паршад, которая отметила, что за последний год Украина выполнила большой объем работ и значительно продвинулась в плане реформирования ГТС.

«Приятно получить такую оценку работы правительства. Мероприятия, выполнение которых предусмотрено планом реструктуризации «Нафтогаза» до июля 2017 года, по состоянию на сегодня хоть и реализованы на 80%, мы продолжаем усиленно работать над этой важной для страны реформой», — написал Кистион.

Как сообщалось, в августе ENGIE Energy Management Ukraine (украинская «дочка» французской компании Engie) и «Торговый дом «Сокар Украина» первыми начали закачивать газ в украинские подземные хранилища газа (ПХГ). Чтобы привлечь первых заказчиков, украинское правительство разрешило оформлять голубое топливо в режиме «таможенного склада», который позволяет до 3 лет хранить ресурс без уплаты налогов и таможенных сборов. В августе украинская дочерняя компания ENGIE получала газ от своей материнской трейдинговой структуры, а «Торговый дом «Сокар Украина» — закупил газ у дебютировавшего на украинском рынке природного газа польского PKN Orlen.

«Впервые в истории европейский газ будет храниться в Украине на лицензированном таможенном складе», — сообщала энергетическая таможня Украины.

Напомним, Украина в 2016 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 22,5% (на 15,1 млрд куб. м) в сравнении с 2015 годом — до 82,2 млрд куб. м. Кроме того, за 9 месяцев 2017 года «Укртрансгаз» нарастил прокачку российского газа в Европу до 61,95 млрд кубометров газа, что на 23,4% больше чем за аналогичный период прошлого года. Как уточнили 1 сентября в пресс-службе оператора украинской ГТС, этот показатель транзита стал максимальным, начиная с 2011 года.

При этом украинская ГТС пока успешно работает в режиме реверса. Согласно информации Центрального диспетчерского департамента, импорт газа из стран ЕС за 8 месяцев вырос на 95,8% и составляет 9,4 млрд кубов.

«В этом году поступление газа по словацкому направлению составило 7,1 млрд кубометров, по венгерскому — 1,5 млрд кубометров и польскому — 0,8 млрд кубометров», — говорится в сообщении.