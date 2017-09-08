То, что проблемы в сфере здравоохранения в Красноярском крае существуют, очевидно даже депутатам. Хотя обычно и народные избранники, и представители власти исполнительной, отчитываясь об итогах своей работы, всё больше предпочитают говорить о достижениях, нежели о провалах.

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Амбулатории-«сараи» и дешёвые лекарства

Совсем недавно, в июне 2017 года, о проблемах здравоохранения края, особенно его сельских территорий, высказался депутат заксобрания региона Алексей Протопопов. По его словам, несмотря на то, что в последнее время вводятся в эксплуатацию современные медицинские центры, крупные краевые лечебные учреждения, в отрасли накапливаются серьёзные тенденции отнюдь не положительного характера.

«Самый главный вопрос — увеличивающийся дефицит программы госгарантий, достигший в этом году критической отметки — 6,5 миллиарда рублей. Это ведёт к невозможности внедрения современных жизнеспасающих технологий. Лечебные учреждения вынуждены закупать дешёвые лекарства и расходные материалы, которыми вылечить пациента проблематично, а вот нанести вред здоровью достаточно легко», — приводит цитату Протопопова сайт регионального парламента.

Отдельное внимание парламентарий обратил на проблемы здравоохранения в сельских территориях: в больницах недостаточно оборудования, плохое кадровое обеспечение, а амбулатории «похожи на сараи». И это при том, что, по данным краевых властей, бюджет направляет на здравоохранение «огромные деньги — 60 миллиардов рублей ежегодно».

«Дальнейшее отношение к медицине с точки зрения вульгарных кассовых выплат вместо реального стимулирования не приносит результатов», — отметил он.

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«Маломощным» здесь не место

Что касается российских регионов в целом, остро стоит в последнее время проблема закрытия медучреждений. Хотя вот в минздраве Красноярского края ИА REGNUM сообщили, что в регионе медучреждения не закрываются.

Да, мол, за период 2014—2016 годов на территории края было реорганизовано 46 медицинских организаций (юридических лиц), расположенных в девяти муниципальных образованиях. Но при этом «реорганизованные учреждения сохранили цели, предмет и основные виды деятельности, осуществляемые ими до реорганизации, в полном объёме».

«Произошло слияние маломощных или монопрофильных учреждений здравоохранения. Упразднения (ликвидации) каких-либо учреждений (подразделений), изменения их места нахождения в ходе реорганизации не произошло. Реорганизация «позволила на территории края внедрить единые организационно-методические формы управления, осуществлять системный контроль показателей работы, повысить кадровый потенциал медицинских организаций», — заверили в ведомстве (про отчёты чиновников о достижениях см. выше).

«Изменения коснулись нормативной базы учреждений, а не количественного состава, о физическом увольнении людей и закрытии объектов речи не идёт. Что касается ФАПов — в крае нет программы по их закрытию, наоборот, ежегодно открываются новые модульные ФАПы в территориях. Есть единичные случаи, когда ФАП в селе временно не работает. Это зависит от наличия фельдшера — тогда организуют выездную бригаду врачей из районной больницы, пока ищут замену. В целом, позиция регионального минздрава такова: любое изменение (даже если речь идет о чисто юридической реорганизации) обсуждается публично. Информируются общественные советы, идёт обсуждение и разъяснение на сходах жителей», — подытожили в профильном министерстве.

Лес рубят — щепки летят?

Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике законодательного собрания Красноярского края Юрий Данильченко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил, что с 2014 по 2016 год в регионе было реорганизовано 46 медицинских организаций. При этом он особо подчеркнул, что «речь идёт не о ликвидации, её не было, а о реорганизации».

«По информации минздрава, здесь есть плюсы. В частности, укрупнение служб административно-технического персонала. В каждом маленьком медучреждении были свои экономисты, работники бухгалтерии, инженерно-технические службы и так далее. Когда произошло укрупнение, нам удалось оптимизировать порядка 6 тысяч должностей. Также было сокращено около 8 тысяч вакантных должностей, которые существовали, но фактически не заполнялись. Данные мероприятия проводились после обсуждения на местах. При этом особое внимание уделялось доступности и качеству медицинской помощи», — говорит Данильченко.

Однако он дополняет: «Говорить о том, что у нас всё проходило идеально, нельзя».

«Где-то, может быть, недооценили ситуацию, как это бывает — «лес рубят — щепки летят». Я этого не исключаю. Поэтому сейчас идёт мониторинг там, где произошло укрупнение. Главное для нас — это доступность», — заявляет парламентарий (при этом сколько «щепок» улетело и где, он не уточняет).

«Можно по-разному смотреть на эту тему. Допустим, есть маленькое медицинское учреждение, и в нём работает хирург. Он, допустим, оперирует один-два раза в неделю. Естественно, при такой нагрузке у него теряется опыт. А при укрупнении поток оперируемых увеличивается, соответственно, качество операций этого хирурга, его навыки улучшаются. Кроме того, в более крупных медучреждениях, как правило, обстоит лучше ситуация с оборудованием. В целом хочу сказать, что недовольство со стороны населения будет всегда. Но я считаю, что мелкое учреждение разумно соединить с более крупным, пусть даже оно будет чуть подальше по расстоянию. Главное — сохранить ФАПы. Их нельзя отбирать у населения. В прошлом году в Красноярском крае было открыто около 20 фельдшерско-акушерских пунктов. А буквально до 2011 года была тенденция к тому, чтобы ФАПы сокращать, сейчас можно сказать, что её искоренили. Сейчас у нас в крае вопрос об их ликвидации даже не стоит», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

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Проблема кадров

Но вернёмся к «бочке дёгтя» в «ложке мёда».

В июне вся страна праздновала День медицинского работника. В июне же в региональном отделении ОНФ констатировали, что в здравоохранении Красноярского края имеются кадровые проблемы.

Народофронтовцы, ссылаясь на данные краевого минздрава, привели следующие цифры: за 2016 год на 2866,5 тыс. человек населения численность врачей в регионе составляла 13 тыс. 746 человек, среднего медицинского персонала — 33 тыс. 963 человека.

«Дефицит врачей является «болевой точкой» ряда сельских, а также удаленных территорий края, о чем свидетельствуют обращения жителей в региональное отделение ОНФ. Так, например, на 600 человек населения самого северного поселка Диксон в крае приходится один терапевт, и есть острая потребность в узких специалистах. За медицинской помощью жителям поселка приходится обращаться в Дудинку или Норильск, при стоимости проезда туда и обратно 26 тыс. руб. Жители Шушенского района поднимают вопрос компетентности местных врачей и качества оказания медицинской помощи, массового увольнения среднего медицинского персонала, вследствие чего время приёма одного пациента в поликлинике увеличилось почти вдвое, а также слабой технической оснащенности районной больницы. Вместе с тем, как следует из выступления министра здравоохранения края, доля административно-управленческого персонала в отрасли составляет 25% от общего числа медицинских работников», — говорится в сообщении ОНФ.

Также приводятся данные исследования территориальной профсоюзной организации медиков, свидетельствующие о том, что только 20% студентов и молодых специалистов рассматривают для себя возможность работы на селе. Большую часть опрошенных не устраивают имеющиеся материальные и профессиональные перспективы.

К положительным «летним» новостям, пожалуй, можно отнести то, что в Красноярском крае медицинским работникам теперь будут компенсировать расходы на оплату аренды жилья. Проект закона края «О компенсации расходов на оплату найма жилых помещений медицинским работникам» был принят 29 июня текущего года на сессии законодательного собрания. Размер компенсации будет зависеть в том числе от состава семьи. Если оба члена семьи будут иметь право на предоставление компенсации, то её размер составит фактически понесенные расходы семьи и не превысит 15 тыс. рублей в месяц. Если только один член семьи будет иметь право на компенсацию, то в этом случае её размер составит не более 10 тыс. рублей. Выплаты будут предоставляться на срок действия договора найма жилого помещения, но не более чем на 5 лет. В краевом бюджете в 2017 году на выплаты компенсаций предусмотрено 20 млн рублей.

Медицина в цифрах

Медицинскую помощь населению Красноярского края в 2016 году оказывали 117 больничных организаций, 534 амбулаторно-поликлинические организации и 851 фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, в больничных организациях региона в 2016 году было развернуто 24,2 тысячи больничных коек круглосуточных стационаров.

В прошлом году в медицинских организациях края работали 13,7 тысячи врачей всех специальностей и почти 34 тысячи работников среднего медицинского персонала. Больше всего в общей численности врачей специалистов терапевтического профиля (23,5% от всех врачей края), стоматологов (10,2%), врачей хирургического профиля (9,7%) и педиатров (9,2%). Среди работников среднего медицинского персонала 69,4% составляли медицинские сестры.

По информации статистиков, в 2016 году средняя зарплата медработников в государственных (муниципальных) организациях здравоохранения края составляла 52 604 рубля в месяц у врачей и 28 675 рублей — у среднего медицинского персонала.

В 2016 году уровень заболеваемости в расчете на 1000 человек населения края составил 783 человека против 785 человек в 2015 году. По ряду болезней было зарегистрировано снижение уровня заболеваемости. В то же время рост уровня заболеваемости за этот период произошёл по болезням системы кровообращения (на 8%), нервной системы (на 4,8%), органов дыхания (на 4,8%), органов пищеварения (на 4,3%) и болезням эндокринной системы, расстройствам питания, нарушениям обмена веществ (на 3%). Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями увеличилась относительно уровня предыдущего года на 2 процента.

В 2016 году на больничные койки поступило 592 тысячи пациентов, что на 2% меньше, чем в 2015 году. В прошлом году врачи амбулаторно приняли 27,3 миллиона пациентов, это 92,9% к числу посещений в 2015 году.

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В краевом правительстве ИА REGNUM сообщили, что в 2017 году лечебный факультет КрасГМУ выпустил 253 специалиста, из них «целевиков» — 39 человек. Педиатрический факультет выпустил 104 врача, из которых 17 человек завершили обучение по целевому набору. Договоры на трудоустройство в поликлиническую сеть Красноярского края заключили 65 врачей-терапевтов и 27 врачей-педиатров. В планах на 2017 год — принять на работу в участковую сеть здравоохранения 35 терапевтов и 15 педиатров после окончания последипломной подготовки в интернатуре и ординатуре. В целом в 2017 году ожидается пополнение участковой сети на 130—150 специалистов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ планируют обсудить во втором чтении законопроект об учёте мнения граждан при реорганизации и ликвидации муниципальных и государственных больниц, поликлиник и других медицинских организаций. Соответствующий законопроект был внесён в конце 2015 года. И, по мнению автора ИА REGNUM Андрея Маленького, он стал реакцией на проверку Счётной палаты, когда аудиторы сделали вывод, что основные цели оптимизации не достигнуты. Ожидаемого роста эффективности и доступности медпомощи не произошло.

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Более того, до 2018 года число больниц будет сокращено на 11,2%, поликлиник — на 7,2%, а фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты — замещены частично офисами врачей общей практики. Это при том, что 17,5 тысячи населенных пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры, из них 11 тысяч расположены более чем в 20 километрах от ближайшей лечебницы, где есть врач.

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