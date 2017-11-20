На недавних дебатах 3 сентября Ангелу Меркель сочли более убедительной 55% респондентов. Ее основной конкурент социал-демократ Мартин Шульц получил 35% поддержки. Позиция действующего канцлера по миграционной политике нашла поддержку у 44%, Шульцу в этом вопросе отдали предпочтение 39%. Точку зрения по поводу внешней политики Меркель поддержали 61% проголосовавших, в то время как Шульца — 30%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

По большому счету всё очевидно и немецкие выборы обещают быть самыми спокойными и предсказуемыми за последние время. Их не особо освещают в прессе, т.к. почти всем экспертам результат кажется довольно очевидным. Более популярны прогнозы о будущем руководстве Меркель — что именно изменится, если изменится, и как именно будет сформирована коалиция.

До дня голосования осталось меньше трех недель, и дебаты 3 сентября были последним шансом лидера СДПГ Мартина Шульца укрепить почву на поле брани с Меркель, которую, вероятно, ждет четвертый подряд четырехлетний срок. Результаты голосования неизбежно оставят свой след в глобальной политике, и особенно в отношениях России с Европейским союзом. Самая густонаселенная страна в Европе с крупнейшей экономикой играет ведущую роль в определении будущего ЕС. Ее влияние особенно усилится после того, как в 2019 году Великобритания покинет ЕС. Это означает, что следующий канцлер Германии будет иметь большое влияние и на евро, и на европейскую политику обороны, и на трансатлантические отношения, и на многие другие вопросы.

За три недели до выборов консервативный блок Меркель, состоящий из ее Христианско-демократического союза (ХДС) и его баварской сестринской партии, Христианского социального союза (ХСС), лидирует примерно на 15% по сравнению с СДПГ Шульца.

Консерваторы и социал-демократы, а также четыре другие партии, каждая из которых в настоящее время по опросам находится в диапазоне от 7 до 10%, как ожидается, преодолеет 5%-ый барьер, и получит места в Бундестаге.

Это:

Либеральные свободные демократы (FDP) во главе с Кристианом Линднером;

Левая экологическая Партия зеленых, возглавляемая двумя кандидатами, давними партийными должностными лицами Катрин Геринг — Эккардт и Джем Оздемир;

крайние левые (Die Linke — Левая партия Германии) представлены Сарой Вагенкнехт и Дитмаром Барчем

и одиозная крайне правая Альтернатива для Германии (AfD) с двумя ведущими кандидатами: Алисой Вейдер и Александром Гауландом.

Эта беспрецедентная мешанина партий приведет к увеличению числа парламентских групп в Бундестаге с четырех до шести. Это важно, поскольку канцлеры Германии обычно не могут управлять одни, они должны найти одного или нескольких партнеров по коалиции, чтобы создать большинство.

Из мелких партий в правительстве могут оказаться, вероятно, только FDP — либеральные свободные демократы и Зеленые, обе расцениваются как потенциальные партнеры по коалиции для ХДС/ХСС и СДПГ.

Меркель ясно дала понять, что не войдет в коалицию ни с правыми популистами АфД, ни с крайне левыми Die Linke, наследниками коммунистической партии Восточной Германии. Шульц явно не против включить последних в правительство — идея левосторонней трехпартийной коалиции, получившей название «R2G», состоящей из СДПГ, Левой партии Германии (двух «красных») и зеленых.

Также не исключено, что будет создана еще одна «великая коалиция» — блок ХДС/ХСС Меркель и СДПГ Шульца, хоть социал-демократы и не желают отбывать второй срок в тени Меркель.

Что это значит для ЕС? — Серьезных сдвигов в отношении Германии к Европе ожидать, вероятно, не приходится. Есть, однако, тонкие различия. СДПГ и Зеленые, как правило, более заинтересованы в углублении евроинтеграции, особенно в том, что касается еврозоны, чем ХДС/ ХСС Меркель и FDP (либеральные свободные демократы).

Когда мы узнаем результат выборов? — В ночь выборов 24 сентября — не позднее. Общественные вещатели Германии выпускают прогнозы результата, которые, как правило, довольно точны, уже в 6 часов вечера, когда экзит-поллы закрываются. Ночью власти публикуют официальные предварительные результаты.

Когда мы узнаем, кто в следующем правительстве? — Это займет больше времени — до нескольких недель или даже месяцев после голосования. Как только выборы закончатся, партийные боссы засядут за долгие «коалиционные переговоры», чтобы выяснить, как и где найти общий язык, чтобы сформировать правящую коалицию.

Эти переговоры тянутся неделями, но больше всего времени занимают переговоры двух самых больших партий в Бундестаге: когда ХДС/ХСС и СПД, в конечном итоге обсуждают, формировать им «великую коалицию» или нет. После выборов в 2013 году потребовалось 86 дней для того, чтобы сформировать нынешний кабинет Меркель.