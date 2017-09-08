



Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что встреча с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном уже согласована с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ). По его словам, ожидаются «предложения, чтобы эта встреча прошла в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке».

Напомним, что последний раз такая встреча проходила в июле в Брюсселе. Комментируя ее, официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев отмечал, что «на ней не обсуждался вопрос создания каких-либо механизмов по урегулированию нагорно-карабахского конфликта». Сам же Мамедъяров утверждал, что «для снижения напряженности и обеспечения безопасности в регионе вооруженные силы Армении, согласно плану посредников, должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана». О каком плане велась речь — неизвестно. Но тогда сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с предложением о проведении очередной встречи на уровне министров в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН. Логично будет предположить, что за прошедшие полтора месяца конфликтующие стороны активизируют какие-либо консультации если не между собой, то при посредничестве сопредседателей Минской группы. Ничего такого не было замечено, если не считать нашумевшего выступления уже бывшего американского сопредседателя МГ ОБСЕ Ричарда Хогланда. Сюрприз был в том, что Баку поддержал изложенный Хогландом сценарий урегулирования нагорно-карабахского конфликта, хотя, согласно официальной оценке МИД России, да и Армении, «тезисы» Хогланда не содержат ничего нового в отличие от того, что ранее заявляли Россия, Франция и США.

На наш взгляд, Баку усмотрел в заявлении Хогланда о сохранении принципа территориальной целостности важную часть решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта» и намерение США активизировать свою роль в урегулировании конфликта. Наконец, бакинский агитпроп отрабатывал позицию наличия в Минской группе между США и Россией фактора принципиальных противоречий в подходах к урегулированию конфликта. В этой связи выстраивается такой силлогизм: если между Москвой и Вашингтоном есть проблемы в отношении Дамаска и Киева, то почему их не должно быть в отношении Степанакерта? Польское издание Nowa Europa Wschodnia пишет, что президент США Дональд Трамп уже обозначил свою позицию по вопросу Абхазии и Южной Осетии, поддержал территориальную целостность Грузии и ее стремления, направленные на интеграцию с ЕС и НАТО. Помимо того, Конгресс США принял резолюцию, которая призывает предоставить Грузии «возможности для обороны». Ничего подобного не принято в отношении Азербайджана, который делал и делает все возможное, чтобы «стать искренним союзником и партнером Запада». Почему? Некоторые бакинские эксперты связывают это с результатами активной деятельность в США армянского лобби.

Да, оно работает. Однако известный бакинский политолог Зардушт Ализаде считает, что «Армения в Закавказье для США важнее Азербайджана, является их козырем в отношениях как с Турцией, Азербайджаном, так и даже с Россией». По его словам, американцы «как поддерживали, так и будут поддерживать позицию Армении по карабахскому урегулированию», и для «изменения такой позиции предпосылок нет». Обратите внимание, что США, Запад, все время говорят о территориальной целостности Украины и Грузии, уточняет Ализаде. Но в вопросе о «территориальной целостности Азербайджана уклоняются от конкретных действий». Уловив этот важный нюанс, некоторые российские эксперты стали предполагать, что для Вашингтона «самым лучшим сценарием в Закавказье был бы не азербайджано-грузинский, а армяно-грузинский альянс». А в отношении перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта делается даже смелый прогноз: Запад пойдет по пути «суверенизации» Карабаха. Проблема в том, «когда и при каких условиях Запад придет к такому решению и в каких границах будет признан суверенитет Карабаха». Можно ли исключать такой ход событий и готовы и к нему другие сопредседатели МГ ОБСЕ, Россия и Франция? Напомним, что осенью 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев уже открыто заявлял: «На нас за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха. Мы не раскрываем многие детали, потому что есть правила дипломатии. Азербайджан никогда не согласится на это».

При этом Алиев обозначил и тех, кто добивается этого: «Основная цель проводимой против нас со стороны западной прессы и неправительственных организаций кампании очернения, клеветы и оскорблений, а также действующей у нас пятой колонны — это заставить нас признать независимость Нагорного Карабаха». Как раз на днях в западных СМИ была выброшена очередная порция компромата на семью президента Азербайджана, которая, правда, не воспринимается в Баку в контексте нагорно-карабахского конфликта. Тем не менее появляется острая интрига. Мол, Баку, чтобы избежать такого сценария развития событий, «возвращается к мадридским и казанским принципам, лишь бы Россия не лишилась возможности влиять на урегулирование конфликта». Отсюда возникает вопрос о новом смысле дрейфа азербайджанской дипломатии — в сторону Вашингтона или Москвы? К тому же циркулируют слухи, будто бы государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обратился к Конгрессу с письмом о сокращении около 70 спецпереговорщиков, в том числе — сопредседателя Минской группы. Его обязанности могут быть возложены на Бюро по вопросам Европы и Евразии. Тогда что будет с МГ ОБСЕ?

Впрочем, к суждениям экспертов претензий быть не может, поскольку переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту носит закрытый характер. Мамедъяров, анонсируя предстоящую встречу со своим армянским коллегой в Нью-Йорке, вновь говорит загадочными фразами: «Всем известно, какой план в последнее время мы обсуждаем. Единственное, что нужно, чтобы была проявлена политическая воля, в результате чего Армения должна будет вывести войска с оккупированных азербайджанских территорий». Во-первых, практически никому не известно о каком-то плане по урегулированию конфликта, во-вторых, акцент только на выводе армянских войск из районов Азербайджана без готовности Баку идти на компромиссы, даже прописанные в Мадридских принципах, создает тупиковую ситуацию. Так что нет ни одного видимого признака, свидетельствующего о перспективах достижения прогресса на переговорах, если не считать возможность уточнения подходов двух сторон. То есть опять формула «переговоры о переговорах».

В целом, как пишет итальянское издание Gli Occhi Della Guerra, в современном мире существует десять фактических государств, которые или признаны частично, или вовсе не признаны. Их количество может вырасти до 12, в частности за счет Нагорного Карабаха, где «ситуация еще не пришла к своему логическому завершению». Когда такое произойдет, никто не знает. В ООН распространен документ МИД НКР о проводимой Азербайджаном политике изоляции Арцаха. Ее квалифицируют как акт «вопиющего нарушения права на развитие, которое закреплено в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, а также в Международном пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах». Символика многозначительная.