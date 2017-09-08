«Бляхомайдан»

Обзор автомобильных новостей на Украине

Владельцы автомобилей на польских и литовских номерах (или, как их для удобства прозвали украинцы, «на евробляхах») грозили массовыми протестами давно. Всё началось в августе прошлого года, когда власти разрешили ввозить на Украину б/у автомобили из Европы, уплачивая при этом символические суммы за их растаможку. Если ранее уплата пошлин, акциза могла легко увеличить стоимость автомобиля до 300% от его стоимости, то теперь цена вопроса примерно в 10 раз ниже. Украинцы массово бросились везти из Европы дешёвые и ещё пригодные для езды автомобили, но осталось несколько проблем. Во-первых, продать такой автомобиль можно не раньше, чем спустя год. Во-вторых, согласно закону, он имеет транзитный статус. Новым владельцам приходится либо прибегать к сложным схемам регистрации автомобиля на зарубежное юрлицо и управления по доверенности, либо раз в несколько дней делать т.н. «пересичку» — выезжать за пределы Украины, чтобы тут же вернуться обратно. Тех, кто махнул рукой на то и другое, в последнее время стали показательно судить: штрафы варьируются от 100 до 500 тыс. грн, в зависимости от таможенной стоимости.

Первые две причины вызывали просто глухое недовольство. За год не замедлили появиться ассоциации «евробляховодов», которые немедленно начали лоббировать полную легализацию завезённых из Европы б/у автомобилей, предлагая государству различные варианты: единоразовую уплату, своего рода лицензии на срок от суток до года и т.п.

Полумиллионные штрафы, слухи о том, что президент Украины Пётр Порошенко недоволен массовым ввозом б/у машин и собирается эту лавочку прикрыть, стали причиной очередного бунта «литовцев» (ещё один распространённый эвфемизм). В прошлый раз они протестовали 20 марта, и тогда депутаты пообещали налоговую амнистию для уже ввезённых автомобилей и упрощённую растаможку для тех, которые будут ввозиться. Однако с тех пор никаких подвижек не было, что также стало причиной «бляхомайдана». Но если в марте протестовали всего около сотни водителей, то теперь организаторам удалось собрать в десять раз больше. И даже этого количества оказалось достаточно, чтобы центр Киева превратился в сплошную пробку, тем более что акция заявлена как бессрочная. К слову, в итоге во время акций 7 сентября дело дошло до столкновений — силовики вытесняли активистов от Верховной рады. Аналогичные протесты, хотя и не в таком масштабе, прошли в регионах Украины.

Протестующие выдвинули требования:

— Доступной (не более 500 долл.) растаможки б/у автомобилей;

— Отмены ограничений на ввоз по экологическим стандартам. Сегодня ввозить можно только автомобили, соответствующие нормам Евро-5. Скорее всего, этот пункт внесли специально, для торговли с властями — потом от него не жалко будет отказаться;

— Внедрение механизма легализации «евроблях»; открытие единого окна на таможне, чтобы получать полный пакет документов уже на этапе пересечения границы.

Также водители просят власти посодействовать открытию на Украине литовских пунктов техосмотра. Недавно Литва ввела обязательные техосмотры для автомобилей, зарегистрированных в стране. И тот факт, что автомобиль находится в Литве лишь юридически, а по факту давно уехал на Украину, не избавляет владельцев от необходимости его проходить. За уклонение — штрафы и проблемы при поездках в Шенгенскую зону.

В профильном комитете Верховной рады ультиматуму не обрадовались. «Мы в комитете работали с инициативной группой, которая представляет этих людей, в течение нескольких месяцев. Разработали несколько вариантов решения вопроса. Недоразумение всё время было в том, что люди, которые вышли на улицу, они ничего не хотят платить, не хотят нести никакой ответственности за нарушение таможенного законодательства», — пояснила корреспонденту «112.Украина» глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

И всё же, несмотря на рёв клаксонов и 10-балльные пробки, велики шансы на то, что проблема так и останется в подвешенном состоянии. Есть даже косвенное подтверждение. Согласно информации заместителя главного редактора интернет-сайта «Страна.ua» Светланы Крюковой, в начале недели предварительная договорённость с ассоциацией «Авто Евро Сила» (организаторы «бляхомайдана» и лоббисты легализации ввезённых автомобилей) была достигнута. «Всю прошлую неделю [премьер-министр Украины Владимир] Гройсман готовился ко встрече с автомобилистами. Минфин разработал компромиссный законопроект: снижение налогов на импорт автомобилей стандарта Евро-4 и возможность легализовать «евробляхи» после того, как их модернизируют до уровня Евро-4. Параллельно жителям приграничных территорий разрешалось и дальше ездить на еврономерах. Такой подход решил бы проблемы 80% водителей на литовских номерах и параллельно не допустил ввоз в страну откровенного автохлама. Во вторник проект должны были согласовать на правительственном комитете, в среду — вынести на правительство. А дальше — премьер выходит к протестующим с этой благой вестью. Однако план сорвался. А точнее, его забанили на Банковой. Причина первая — левое полушарие Петра Алексеевича не смогло допустить повышение рейтинга главы правительства. А правое полушарие — уменьшения маржи компаний, входящих в слепой траст (намёк на корпорацию «Богдан Моторс», к которой ранее имел отношение Порошенко и, возможно, имеет до сих пор — Ред). Так что с большой долей вероятности вместо легализации «евроблях» мы уже в ближайшем будущем увидим законопроект об ужесточении санкций вплоть до конфискации автомобилей», — сообщает Крюкова.

Эту информацию, в свою очередь, подтвердила народный депутат фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко. «Уже работает рабочая группа, мы в ближайшее время закрываем границу для того, чтобы не продолжать эти транзитные передвижения, это накопление в Украине таких незаконных автомобилей. Я думаю, месяц-два. Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезжать, то есть мы прекращаем такое нашествие», — заявила депутат журналистам в кулуарах Верховной рады уже на следующий день после «бляхомайдана».

От Нины Южаниной вечером 7 сентября стало известно, что определённое взаимопонимание с представителями протестующих достигнуто. Она подтвердила слова Ирины Луценко о том, что для автомобилей, ввозимых по серым схемам, граница закроется. С другой стороны, владельцы получат возможность легализовать автомобили, уплачивая пониженную ставку пошлины. По её словам, государство идёт на значительные уступки. Так, растаможка автомобиля с объёмом двигателя до 2,2 л будет стоить около 1 тыс. евро, до 3 л — 1,2−1,4 тыс. евро. Сегодня владельцы таких авто по прошлогоднему закону платят в 2−3 раза больше. Однако они ожидали более весомых уступок.

«Вместо того, чтобы принять правильный и понятный закон, который бы убрал ее полностью. Новые решения разделят еще больше между собой людей и создадут новую коррупционную схему на таможне», — так отреагировал на слова Луценко Александр Чернявский, один из учредителей ассоциации «Авто Евро Сила». Он настаивает, что законодатели обязаны убрать из обязательных поборов акциз («…потому что автомобиль — это не подакцизный товар»).

Итак, законодатели склоняются к закручиванию гаек владельцам авто-секонд-хенда. Однако тут имеется проблема. В Нацполиции Украины заявляют, что базы «евроблях» у них попросту нет. Полицейские пользуются базами таможни, но там тоже учтены далеко не все автомобили, поскольку, кроме серого импорта из Литвы и Польши, есть полностью нелегальный молдавско-приднестровский. Т. е. ввоз новых автомобилей такой закон перекроет, но уже ввезённые будут кататься ещё долго. К слову, как раз неэффективным учётом может объясняться разница в оценках количества «евроблях» на дорогах Украины. Точной статистики просто не существует, однако отраслевые эксперты сходятся во мнении, что таких автомобилей вряд ли больше 500 тыс., а скорее всего, даже это количество завышено.

Не следует исключать также, что такой запрет продержится ровно до начала избирательной кампании и будет «триумфально» отменён при активном участии президента.

Статистика по ДТП

С начала года и до 31 июля департамент патрульной полиции зафиксировал 89,87 тыс. ДТП на Украине. Это примерно на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. Отдельно в полиции ведут учёт ДТП, фигурантами которых становятся автомобили на еврономерах. Они составили 1,9% (1785 от общего количества), что несколько не соответствует распространяемой в СМИ информации о буквально вале аварий, виновниками которых становятся владельцы «евроблях». Даже если брать вышеуказанные и сильно оптимистичные 500 тыс. (из примерно 8,5 млн авто на Украине), получим 5,8%. Тогда как количество аварий с их участием втрое меньше.

К слову, если допустить, что в аварии владельцы таких автомобилей попадают не чаще всех остальных, то предположительное количество машин на еврономерах составит 170−200 тыс.

Электромобили

Несколько сотен из 0,5 млн предзаказанных автомобилей Tesla Model 3 2018 поедут на Украину. Такую информацию распространил Tesla Club Ukraine в своём Facebook.

Гибридные Mitsubishi Outlander PHEV, закупленные Нацполицией за деньги от выполнения Украиной Киотского протокола, стали предметом расследования Национального антикоррупционного бюро. НАБУ считает, что на каждой из 635 машин МВД переплатило до 30% её стоимости, что даёт в сумме 240 млн грн. Напомним, ещё в конце прошлого года, когда закупка только планировалась, журналисты обвиняли руководство МВД в слишком высокой цене — каждый из автомобилей обошёлся примерно в 45 тыс. долл. После этих обвинений сумма контракта была снижена продавцом примерно на 10%. В целом же в журналистских кругах шептались о том, сколько министр внутренних дел мог «наварить» на этой сделке, однако сходились на гораздо меньшей сумме — в пределах 3−5 млн.

Автопредприятие, обслуживающее украинский Кабмин, решило снова арендовать до конца года два электромобиля Nissan Leaf. Напомним, весной правительство уже брало в аренду два таких электромобиля, однако в августе договор отказались продлевать без внятного объяснения причин. Довольно непросто понять, каков же смысл этих метаний.

Продажи

В январе — августе на первичном рынке было продано 49 тыс. легковых автомобилей (+29% к аппг). Топ-5 рынка сформирован продажами следующих брендов: Toyota (897 шт. в январе — августе 2017 года, 684 шт. в январе — августе 2016-го), Renault (708 шт., 557 шт. соответственно), Volkswagen (484 шт., 412 шт.), Kia (433 шт., 411 шт.), Scoda (394 шт., 242 шт.).

Доля б/у автомобилей из ЕС уверенно преодолела планку 40% от рынка новых легковушек (в августе — 6,6 тыс. новых и 5,2 тыс. б/у). Однако в августе впервые с августа прошлого года рост ввоза таких автомобилей замедлился по отношению к предыдущему месяцу, то есть происходит насыщение. Топ-5 рынка б/у автомобилей выглядит так: Volkswagen (934 шт.), Renault (922 шт.), Skoda (611 шт.), Opel (381 шт.). Пятое место поделили Nissan (246 шт.) и BMW (245 шт).

Купленный автомобиль вскоре можно будет зарегистрировать онлайн, обрадовал автовладельцев первый заместитель главы Государственного агентства по вопросам электронного управления Алексей Выскуб. В тестовом режиме сервис заработает уже в сентябре, а отладить его до полностью рабочего состояния чиновники обещают к концу года.

Продажа автобусов даже опережает рынок легковых автомобилей — 926 шт. за 8 месяцев (+39% к аппг). 139 из них были проданы в августе, что на 45% превышает июльский результат.

В сегменте коммерческих авто дела идут ещё лучше — 2455 продаж за январь — август (+109%). 17% этого рынка удалось занять американской марке Ford, что и вывело её в лидеры, оттеснив МАЗ на второе место.

Восстановление рынка лучше всего иллюстрирует активность автодилеров — на Украине открылся самый большой в Восточной Европе автоцентр BMW, позволяющий экспонировать одновременно 15 автомобилей.

Производство

4874 автомобилей всех типов было выпущено на Украине в январе — августе текущего года (+116% к аппг). Провластные журналисты поторопились записать это в успехи, забыв, что этот результат в 2,7 раза меньше, чем ещё четыре года назад. Причём тогда ему никто не радовался и он считался спадом производства.

4125 этого количества — легковые автомобили (+86 к аппг). 582 из них выпущены компанией «Еврокар», 76 — Запорожским автозаводом, хотя последний ещё в начале года декларировал отказ от сборки легковых автомобилей. Тем не менее после небольшого перерыва их выпуск возобновлён, хотя и небольшими партиями. Скорее всего, вернуться к производству руководство завода заставила нишевая стратегия, а именно — сохраняющийся стойкий спрос на недорогие автомобили. Не каждый хочет связываться с «евробляхами», поэтому топ-5 самых дешёвых автомобилей украинского рынка оккупирован продукцией запорожских автомобилестроителей. Прорваться туда удалось только узбекскому RAVON R2.

463 автобуса выпустили за восемь месяцев украинские производители, демонстрируя более чем 4-кратный прирост к аппг. Почти половина приходится на черкасский ATAMAN (220 шт., +140%). 96 выпустил черниговский «Эталон» (1 шт в 2016-м), 72 — «Богдан Моторс» (11 шт.), 59 — Часовоярский автобусный завод (4 шт.), 16 — АвтоЗАЗ (ни одного).

Зато АвтоЗАЗ практически монополизировал производство коммерческих автомобилей. Из 286 (-41% к аппг) выпущенных в январе — августе автомобилей 285 собраны именно в Запорожье. Открытая статистика не учитывает производство завода КрАЗ, поскольку вот уже как год он не предоставляет СМИ статистику об объёме производства. Однако само производство есть, скажем, только металлургический холдинг «Метинвест» в августе приобрёл 7 т.н. вахтовых автомобилей и разместил заказ на капремонт ещё 11.

Пётр Порошенко посетил недавно открытый в Львовской области завод «Электроконтакт Украина» (дочерняя компания Elektrokontakt GmbH, входящего, в свою очередь в концерн Nexans). «Более 10 млн евро инвестор инвестировал только в это производство, только в оборудование», — рассказал он во время выступления на предприятии. Инвестиции довольно скромные, но это объяснимо: Elektrokontakt присутствует на Украине уже десять лет, и новый завод — лишь расширение уже существующих производственных мощностей.

Ещё один производитель кабельной продукции для автомобилей — Leoni AG — пытается не отставать от конкурента и открывает второй завод в конце сентября в Ивано-Франковской области. Объём инвестиций в этом случае составил 16 млн долл. При этом в украинском представительстве Leoni AG уточнили, что сейчас открывается только первая очередь производства. До 2020 года они планируют открыть ещё четыре, увеличив соответственно количество работников с 1000 до 5000 человек. После этого штат сотрудников компании вырастет с нынешних 7,5 тыс. до 12,5 тыс. человек. Учитывая, что речь идёт о не слишком густонаселённой Западной Украине (немалая часть жителей которой ещё и находится на заработках), подобные производства становятся ведущими промышленными производителями в западноукраинских областях.