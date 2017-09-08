Глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон прослыл в администрации президента США Дональда Трампа человеком, не слишком склонным к громким словам и заявлениям. Тем не менее то, что бывший исполнительный директор компании ExxonMobil не стремится постоянно находиться в центре внимания СМИ, не означает бездействия дипломата. Он, вместо того чтобы раздавать интервью и выступать с речами, занимается продвижением стратегии США, целью которой является разрешение северокорейского кризиса и стабилизация Сирии и Украины при посредничестве Китая и России, пишет Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Читайте также: Foreign Policy: Куда пропал госсекретарь США Рекс Тиллерсон?

Автор отмечает, что Тиллерсон в значительной степени прибегает к личной дипломатии, в рамках которой он поддерживает прямые контакты не только с КНР и Россией, но и — через частные каналы — с Северной Кореей. Он убежден, что если курс США в отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным будет в достаточной мере продуманным, а Москва и Пекин смогут приписать себе успехи в разрешении соответствующих кризисов, будет найдено решение многих комплексных проблем.

И обвинения главы дипломатического ведомства в неспособности правильно донести свою политику, а также недавние разговоры о его разногласиях с президентом Трампом, похоже, совсем не заботят Тиллерсона. Его отношения с главой Белого дома, по всей видимости, по-прежнему носят рабочий характер, даже несмотря на разницу позиций по таким вопросам, как произошедшее в Шарлотсвилле.

Подход Тиллерсона наиболее показателен на примере Северной Кореи. Так, пока Трамп выступает с громкими заявлениями в Twitter, США по-прежнему ищут пути взаимодействия с Пекином по возобновлению переговоров о ядерной и ракетной программах Пхеньяна. Тиллерсон дал понять, что Вашингтон готов к прямым переговорам с Ким Чен Ыном, если КНДР продемонстрирует сдержанность.

План главы Государственного департамента состоит, по всей видимости, в том, чтобы на переговорах за КНДР стоял Китай, держащий Пхеньян, фигурально выражаясь, за горло. Одним из вариантов достижения этого является введение эмбарго на поставки энергоносителей в КНДР — шаг, на который, как надеются в США, в одностороннем порядке пойдет Пекин.

И, несмотря на воинственную риторику Пхеньяна и его недавние испытания, представители страны продемонстрировали интерес в переговорах. Некоторые эксперты утверждают, что стремление КНДР провести испытания оружия является не чем иным, как попыткой обзавестись самыми выгодными позициями на переговорах.

Помимо разрешения северокорейского кризиса, несмотря на новые санкции против Москвы, глава Государственного департамента также работает над российским досье. Так, по вопросу Украины Тиллерсон поддерживает предложение России об отправке миротворцев ООН, с помощью которой, возможно, удастся добиться выполнения Минских договорённостей.

В том же, что касается Сирии, Тиллерсон предупредил Кремль, что настоящая опасность российским интересам в стране заключается в усилении влияния Ирана, особенно с восстановлением контроля Дамаска над городом Дейр-эз-Зор. Для противодействия Тегерану Тиллерсон поддерживает быстрое выдвижение Демократических сил Сирии для захвата нижней части долины Евфрата.

Таким образом, если Тиллерсон не выступает с постоянными заявлениями, это еще не значит, что он отошел от своих обязанностей. Также есть основания считать, что он уже привык к поведению главы Белого дома, воспринимая его риторику как часть политического ландшафта и думая, какую пользу из нее можно извлечь.

Читайте также: American Conservative: Замена Тиллерсона на Никки Хейли была бы ошибкой