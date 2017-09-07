Президентская гонка в Киргизии оправдывает прогноз «предсказуемой непредсказуемости» результата. Действующий президент Алмазбек Атамбаев, заявив о прозрачности предстоящих выборов, включает административный ресурс, «прозрачно» реализуя выгодный сложившейся системе сценарий её сохранения. Ключ к пониманию этой логики — в конституционной невозможности дважды избираться на высший пост государства. Принимая во внимание, что два предшественника Атамбаева свергнуты в результате переворотов, интересы личной безопасности действующего президента и неприкосновенности активов ближайшего окружения становятся приоритетными, а вектор стратегического развития и решение назревших социально-экономических проблем всё очевиднее переходят в разряд предвыборной риторики.

Киргизия

В этом сценарии всё явственнее оконтуривается ставка Атамбаева на вывод во второй тур оппонентной пары, представленной отправленным в отставку премьером Сооронбаем Жээнбековым и богатейшим человеком Киргизии Омурбеком Бабановым. И, несмотря на заявления действующего президента об опасности влияния больших денег на избирательный процесс и — по умолчанию — о недопустимости использования административного ресурса в «прозрачных» выборах, именно два этих основных фактора сливаются в практике продвижения президентского сценария вывода во второй тур политического администратора и олигарха. Косвенно возникновение этого сценария в ходе подготовки правящей элиты к президентским выборам подтверждает перенос ранее назначенной даты выборов — с 19 ноября на 15 октября. Повод — ЦИК «вспомнил» о возможности второго тура, и в этом случае при прежней дате голосования действующий президент будет вынужден «пересидеть» конституционно определённый срок.

У неожиданного озарения действующей власти может быть и другая причина, скрывающая за внешней благоглупостью бескомпромиссную логику предвыборной борьбы. Это — фигура претендента на высший пост, которая может серьёзно вмешаться в выстроенный сюжет хрупкого консенсуса в президентском сценарии.

После прохождения «фильтра грубой очистки» Центральной избирательной комиссии из почти шести десятков кандидатов в списке осталось 27. Из них официальную регистрацию получило лишь семь человек. Среди «отфильтрованных» есть и те, кто мог серьёзно подкорректировать сценарий «двух преемников». Экс-спикер парламента 5-го созыва Ахматбек Келдибеков получил отказ в регистрации кандидатом и уже сделал заявление о намерении обжаловать решение ЦИК в суде. Формальным поводом к отказу в регистрации стала непогашенная судимость Келдибекова.

История со снятием судимости Келдибекова носила плохо прикрытый политический характер и также была очевидно синхронизирована с датой президентских выборов. «После подачи апелляции со стороны прокуратуры к суду в отношении меня Верховный суд, согласно УПК, должен был рассмотреть ее в течение 1−2 месяцев. Они рассматривали около 4 месяцев, нарушая законодательство. Очевидно, что ее просчитывали политически», — заявил экс-спикер. Не исключено, что в разряд «неудобных» политиков Ахматбек Келдибеков попал ещё в 2011 году. Он заявил о том, что обладает сведениями о размере хищений клана бывшего президента Киргизии Бакиева. Странным образом полный комплект записей камер наблюдения в банке, где хранились деньги родственников и ближайшего окружения беглого президента, «был утерян» прокуратурой. Келдибеков заявил, что в банковских ячейках находилось не менее 100 миллионов долларов. Официально озвученная цифра была в пять раз меньше. Намекая на то, что значительная часть этих авуаров оказалась под контролем прокурорских сотрудников и членов тогдашнего кабмина, Келдибеков заявил: «Я все равно раскопаю эти 80 миллионов долларов и заставлю внести в бюджет государства. У меня есть видеозаписи, мне не просто будет заткнуть рот».

В официальном объяснении ЦИК КР по поводу отказа в регистрации кандидата в президенты экс-спикера 5-го созыва Жогорку Кенеша (парламента) КР Ахматбека Келдибекова значится: «Келдибеков имеет не погашенную судимость, и срок погашения судимости истекает 8 ноября текущего года». Косвенную связь этой даты с решением о переносе выборов на 15 октября подтверждает не только формальное совпадение. Решение ЦИК было принято с рядом серьёзных нарушений закона. Недостающие для такой процедуры 2/3 голосов были набраны по доверенности, что категорически запрещается законом. О том, что решение было заготовлено заранее и, вне всякого сомнения, не явилось политической самодеятельностью Избиркома, свидетельствует ещё один немаловажный штрих: у кандидата даже не стали проверять подлинность предоставленных подписных листов.

Вопрос, сможет ли действующая киргизская администрация провести свой сценарий «прозрачных» выборов и не станет ли их запланированный итог поводом для очередного витка политической дестабилизации в республике, остаётся открытым.

Небутафорская оппозиция тоже совершает политические манёвры, которые свидетельствуют о серьёзности намерений и умении находить компромиссы. 6 сентября Ахматбек Келдибеков выступил соучредителем новой партии, которая заявила о своём намерении выставить на президентские выборы единого кандидата. Консолидирующее оппозицию объединение трёх действующих партий в одну декларирует свою основную задачу в сохранении целостности и суверенитета страны. Учитывая то, что два предшествующих переворота не решили назревших в киргизском обществе проблем, заявленная повестка явно выходит за рамки предвыборных лозунгов.