Сегодня, 7 сентября, президент Украины Петр Порошенко обратился с ежегодным посланием к парламенту. В своем выступлении глава государства затронул ряд вопросов внутренней и внешней политики. В частности, Порошенко определился с форматом миротворческой миссии ООН в Донбассе, поднял вопросы проведения референдума по вступлению в НАТО, реализации экономических реформ, борьбы с коррупцией, экономического роста и прочее.

Иван Шилов ИА REGNUM Выступление Порошенко в Раде

Предлагаем ознакомиться с наиболее интересными отрывками выступления президента Украины:

1.Миротворцы ООН

«Во-первых, мы выступаем за развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Она должна иметь целью не консервацию «российской оккупации» и легализацию «российского» военного присутствия, а обеспечение прочного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и полное восстановление территориальной целостности нашего государства», — отметил президент.

По его словам, миротворческий контингент должен быть размещен на всей территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы. Порошенко считает, что в состав миссии ООН не должны входить представители России.

«Работа над упомянутой инициативой никоим образом не является основанием для отмены существующих международных санкций против России. Они должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины через выполнение Минских договоренностей», — рассказал Порошенко.

2. Референдум по вступлению в НАТО

«Не менее важным, чем членство в ЕС, для всех нас является членство в НАТО. «Российская агрессия» продемонстрировала полное банкротство мифа о внеблоковости. Скажите, где сейчас его апологеты, которые, сидя в этом зале, уверяли нас, что именно внеблоковый статус является гарантией безопасности Украины? Нас убеждали, что мы в безопасности, только чтобы не разозлить Россию. Какую цену было за это заплачено?», — задался вопросом Порошенко.

3. Приближение континентальной войны.

«Российско-белорусские учения «Запад-2017», по моему мнению, более уместно было бы назвать «Антизапад». Естественно, что именно поэтому, а не по каким-то другим причинам мы усилили контроль на всех участках государственной границы. Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины… Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приблизились или приближаются к нашим границам. К сожалению, никакой гарантии, что после учений все это вернется из Беларуси в Россию, у нас нет… Кремль проверяет, насколько готовы к войне с Западом не только российские вооруженные силы, но и все российское государство», — отметил Порошенко.

4. Борьба с российскими СМИ и соцсетями

«В результате ввода санкций в отношении компаний, которые администрируют российские поисковые системы и соцсети, было большое количество критики. Но сейчас результат — российские пропагандистские сайты выбыли из десятки наиболее посещаемых веб-ресурсов Украины. Российские сети, к сожалению, были и остаются инструментами спецоперации российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Поэтому мы будем и дальше внимательно следить и сокращать их присутствие», — пообещал Порошенко.

5. Выборы президента в Раде

«Я никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать президента и передать это право парламенту… Приближение плановых голосований за президента и Верховную Раду делает еще более нерациональной идею досрочных выборов. Моя позиция неизменна: все должно произойти в определенные Конституцией сроки», — рассказал Порошенко.

6. Отмена депутатской неприкосновенности

«Призываю внести наконец-то изменения в Конституцию, отменяющие депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить для вас принятие этого решения, чтобы у вас не было чувства, что оно каким-то образом направлено против вас, у меня есть очень простое предложение: давайте примем это решение с введением в действие с 1 января 2020 года, для депутатов уже новой Верховной Рады», — сказал Порошенко.

7. Борьба с коррупцией и друзьями президента

«Самый больной и сложный вопрос — это борьба с коррупцией. Если говорить на языке интернета и социальных сетей, здесь трудно поставить хештег «перемога», но и клеймить вопрос сейчас хештегом «зрада» тоже неверно. Мы должны продемонстрировать решительные дальнейшие действия… Сегодня ни один из чиновников не имеет гарантий безнаказанности. Никто никому никогда не может гарантировать политическую крышу или прикрытия. Да, чувствую, вопрос в воздухе. Это в полной мере — я подчеркиваю — касается и так называемых друзей президента. Ни у кого из своей команды в случае объективных претензий со стороны правоохранителей адвокатом работать не собираюсь, и таким вообще не место в моей команде», — сказал Порошенко.

8. Рост экономики.

«ВВП растет уже 6 кварталов подряд после 14 кварталов падения. Это, я подчеркиваю, при том, что основная часть промышленного потенциала страны, который был расположен в Донбассе, оккупированном, исключена из экономического оборота. В этом году мы ожидаем рост 1,8%. Мы ожидаем ускорения роста экономики до 4% в 2020 году», — уточнил он.

Реакция

Выступление президента вызвало критические оценки не только в рядах оппозиции, но и даже внутри президентской политсилы. Так, нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем упрекнул президента в том, что он не предпринимает реальных усилий по снятию депутатской неприкосновенности и борьбе с коррупцией.

«Хорошее вышло послание президента. Только плохо вяжется с реальностью, а местами полностью ей противоречит. Призвал снять депутатскую неприкосновенность, но законопроект №6773 не вносят в повестку дня, а его собственная фракция отказывается за это голосовать. Призвал создать антикоррупционный суд, но уже год как не подает закон об антикоррупционном суде», — написал Найем в своем аккаунте в сети Facebook.

При этом депутат напомнил, что глава государства затягивает с реформой избирательного законодательства и не проводит зачистку коррупционеров в рядах своей политсилы.

«Обещал поменять избирательное законодательство, но не сказал об этом ни слова. Угрожал ответственностью членам своей команды, но уже третий год единственные, кто не несут никакой ответственности, — как раз члены его команды. Не стоит успокаиваться красивыми словами. Реальность придется менять нам самим. Реальными действиями», — добавил Найем.

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов указал на бесперспективность идеи Порошенко провести референдум о вступлении Украины в НАТО. Он напомнил, что Альянс совсем не готов к этому.

«В НАТО объявлена политика «открытых дверей». Думаю, что в Альянсе будут советовать Порошенко не проводить референдум, но он может это сделать. Впрочем, это никак не повлияет на перспективы Украины по вступлению. Вероятнее всего, нам скажут: «Раз сильно хотят, то нужно долго готовиться». К практическим результатам референдум не имеет никакого отношения», — сказал Толстов в комментарии «Обозревателю».

В то же время украинский политолог, директор Международного института демократий Сергей Таран полагает, что Украина упустила шанс стать членом НАТО.

«Есть две главные причины, почему необходим референдум по вступлению в НАТО. Внутренняя — чтобы никогда этот вопрос не становился уязвимым для популизма и спекуляций, из-за которых мы потеряли шанс стать членом НАТО еще до войны. Внешняя — чтобы никто не делал евроатлантическое будущее Украины предметом геополитического торга, — а обещания, что «Украина никогда не будет членом НАТО» Путин постоянно пытается выторговать у наших западных партнеров. После одобрительного референдума партнерам будет сложно даже думать о таком «компромиссе», потому что это уже будет официально воля всего украинского народа. Кто в Украине политически выиграет или проиграет от успешного референдума на самом деле — вторично по сравнению с тем, что от этого выиграет страна», — написал Таран на своей странице в Facebook.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин назвал заявления президента Порошенко о том, что военные учения «Запад-2017» на территории Беларуси свидетельствуют о подготовке Кремля к войне континентального масштаба «истерией» и «бредом».

"У меня такое впечатление, что Порошенко все больше подтверждает, что он страдает определённой степенью нездоровья. Мы неоднократно заявляли, что Россия никогда агрессором не была и не будет. Но вместе с тем мы всегда укрепляем свою обороноспособность. Российско-белорусские учения подтверждают лишь то, что мы просто отрабатываем взаимодействие со своими союзниками. Но у страха глаза велики», — сказал Швыткин в комментарии RT.

Народный депутат от Оппозиционного блока, украинский бизнесмен Вадим Новинский приветствовал желание президента ввести в Донбасс «голубые каски» ООН, что окончательно остановит кровопролитие. Он напомнил, что в составе миссии могут быть граждане разных стран, «европейцы, латиноамериканцы — кто угодно».

«Важно, чтобы перестала литься кровь. Потому что, как правило, миротворческая миссия размещается именно там, где происходит конфликт и гибнут люди. Они будут помогать развести противоборствующие стороны, развести вооружения… Это (ввод международного миротворческого контингента ООН — ИА REGNUM ) на 100% будет шаг к прекращению кровопролития и восстановлению мира. А где будут размещаться миротворцы — это вопрос компромисса между всеми сторонами», — сказал Новинский в эфире телеканала NewsOne .

По его словам, миротворцы помогут реализовать первый пункт Минских соглашений о прекращении огня.

«Нужно принимать закон о выборах, об амнистии. Потом провести выборы, сформировать местные органы власти и потом — контроль над границей. Это именно та схема действий, которая прописана в Минских соглашениях и признана всеми ведущими странами мира», — рассказал политик.

Новинский считает, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть вопрос ввода миссии на Украину в ближайшее время.

«Очень важно, чтобы голосование состоялось как можно быстрее. И как можно быстрее миротворческая миссия прибыла в Донбасс, и началось реальное разведение войск», — добавил он.

Кроме того, народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович подверг жесткой критике трехлетние результаты экономической политики властей, назвав её «шоковой».

"Три года для самых лучших экономистов — достаточно, чтобы исправить то, что натворил Янукович, или вам надо все 75 лет… А вы же ничего вообще не предлагаете. Просто еще годик прожить на «траншик», потерпеть, для того чтобы продержать свору чиновников с огромными зарплатами и выписывать себе пенсии каждому по 100 тыс… У вас ВВП, который никто не понимает, а у всех падают заработки», — указал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Он напомнил, что международная компания Ernst&Young поместила Украину «на первое место в мире по коррупции».

«Скажите, это достижение вашего Кабмина? Вы просто не умеете управлять страной. Да вы просто не знаете никакой экономики, кроме шоковой терапии. Вас не учили этому… Теперь давайте переходить к нормальной экономике — рыночной, а не шоковой», — подчеркнул депутат.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал президента за то, что он в своем ежегодном послании он не затронул такие важные вопросы, как создание рабочих мест, повышение зарплаты украинцев и развитие национальной экономики.

«Порошенко за трибуной подавал как большое достижение то, что в Украине свалили 1 300 памятников Ленину. Это важно, но хотелось бы услышать от президента, сколько рабочих мест было создано за время его правления и сколько людей поехали за границу работать из-за безработицы в Украине. Вот о чем надо говорить!», — призвал Ляшко, слова которого цитирует пресс-служба РПЛ.

Он также раскритиковал ряд изменений в Налоговом кодексе.

«Когда украинские бабушки и дедушки несут свои сбережения в банки, они платят налоги. Иностранных инвесторов же предлагается освободить от уплаты налогов. Это несправедливо, потому что получается, что мы защищаем иностранцев, а не своих. Считаю, что главная задача власти — создание благоприятного инвестиционного климата внутри страны», — добавил Ляшко.

Примечательно, что представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко увидела в выступлении Порошенко амбиции по выдвижению на очередной президентский срок.

«Президент выступал полтора часа, из них 45 минут был детальный анализ того, что сделано. Это нормальные амбиции президента Украины, у которого есть правовая и конституционная возможность идти на следующий срок. Он показал свою работу, рассказал, что надо делать до завершения этой каденции и наметил цели на следующий период для страны», — считает Луценко.

Ранее представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что ФРГ и Франция будут совместно работать над концепцией видения миротворческой миссии ООН на Донбассе с учетом расхождений между Украиной и Россией.

«Вместе с французскими партнерами по «нормандскому формату» в ближайшее время разработаем нашу концепцию с учетом расхождений между Украиной и РФ в видении мандата «голубых касок», — отметил Шефер, пишет InfoResist.

По словам Шефера, не в интересах Германии превращение войны на Донбассе в «замороженный» конфликт, наподобие Приднестровья или Грузии».

Как сообщалось, 5 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он предложил разместить миротворцев на линии соприкосновения противоборствующих сторон. «Второе — эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье — решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР», — сказал Путин.