Каноническая украинская православная церковь

Иван Шилов REGNUM Обзор церковной жизни на Украине

Публицист портала «Религия в Украине» Денис Таргонский пишет о тенденции, всё более распространяющейся на Украине — принадлежность к канонической УПЦ теперь приходится скрывать. «Мои друзья и крестились у нас [в УПЦ] и повенчались так, чтоб никто из родни не знал и детей у нас крестили, хотя вся семья ходит в КП [т.н. Киевский патриархат]». Его пример отнюдь не одинокий и даже не самый радикальный. Гораздо сложнее приходится тем людям, чьи родственники имеют отношение к организациям типа «Азов» (добровольческий батальон и партия «Национальный корпус», организованная на его основе). Многие из боевиков батальона и членов партии и вовсе исповедуют язычество, поэтому их религиозные диспуты с родственниками протекают несколько острее: приходится скрывать не факт крещения ребенка у священника УПЦ, а в принципе само крещение.

Впрочем, скрываются не все. К очередной годовщине крещения Киевской Руси УПЦ организовала крестный ход Каменец-Подольский — Почаевская Лавра. Событие успело стать традиционным, чтобы принять в нём участие, съезжаются верующие со всех уголков Украины. Участники крестного хода за 6 дней (19—25 августа) прошли 210 км. Организаторы отмечают, что в этом году в мероприятии приняли участие 20—25 тыс человек, среди них много молодёжи.

Непростое положение православной церкви на Украине стало предметом беседы Государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина и председателя ОВЦС РПЦ митрополита Волоколамского Илариона. В ходе беседы до представителя Ватикана были донесены отдельные факты участия представителей Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в травле, развязанной властями Украины в отношении УПЦ. Стороны коснулись и т.н. «антицерковных законов»: мало у кого есть сомнения в том, что новый политический сезон актуализирует проблему. Кардинал согласился с тем, что политики не должны вмешиваться в религиозную жизнь, а уж тем более быть застрельщиками религиозной вражды в обществе — как это происходит сейчас на Украине.

Sergiy Klymenko Почаевская Лавра

Греко-католики

Украинские греко-католики, которые в подобных противоправных действиях всегда были на вторых ролях, глядя на бесчинства «Киевского патриархата», начинают помалу брать с него пример. В начале августа ряд информационных ресурсов, дружественных УГКЦ, перепечатали материал, посвящённый 195-летию со дня освящения Успенского собора Почаевской Лавры. В материале в подробностях излагается, какие здания Лавры строились греко-католиками и сколько времени она находилась под контролем УГКЦ. С явными намёками на то, что неплохо бы вернуть эти славные времена. В ответ на это заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич также напомнил, что Лавра несколько древнее, чем её отдельные строения, и основана ещё в 1240 году, когда об УГКЦ никто не слыхивал. И недолгий (110 из 777 лет истории) греко-католический период — ещё не повод выдвигать претензии на одну из святынь православия на Украине.

Недовольны жители сёл Львовской области. Всё чаще священники УГКЦ облагают их «церковным налогом» (ежемесячным добровольно-принудительным пожертвованием). Очередной подобный скандал случился в селе Коропужа Львовской области. Священник-униат подошёл к делу с выдумкой и руководствуется логикой «всё равно придёте». А когда приходят (крестины, свадьбы и т.п.) — отказывается проводить обряд до уплаты всех недоимок. «Крестины в воскресенье были, я была крестная мама. Священник сказал: «Пока не заплатите за целый год, я ребенка [к крещению] не допущу», — жалуется журналистам «5 канала» жительница села Наталья Рочняк. Селяне жалуются на священника в епархию, однако там делают вид, что ни о чём не знают.

Журналисты «Радио Мария» пообщались со священником УГКЦ Николаем Мединским (один из недавно назначенных Генштабом Украины капелланов для Нацгвардии). Он рассказал много интересного об особенностях своего понимания служения и христианства: «Например, если я привожу цитату из Евангелия, то потом я соединяю ее с цитатой идеологов украинской национальной идеи, и наоборот». Только так, по его мнению, «…можно воплотить в жизнь две заповеди Христа — люби Бога и люби ближнего». Если же капеллан просто учит любить Бога, Николай его сурово поправит: это пророссийское влияние. «…придет время, когда один на Западе скажет «Слава Украине» и миллионы на Востоке «Героям слава», — резюмирует этот, с позволения сказать, священник. Любопытно, что это дикость даже по канонам УГКЦ — покойный кардинал-униат Любомир Гузар говорил, что «национализм… не может быть христианской добродетелью — он делает человека несколько ограниченным, ведь националист любит лишь своё». Аналогичной позиции придерживается и Ватикан.

Впрочем, даже без националистических «закидонов» его учение мало похоже на проповедь Евангелия. Скажем, конфликт в Донбассе горе-капеллан считает скорее благом («…это процесс очищения организма украинской нации. Мы много теряем, но еще больше приобретаем»), а его отношение к боевикам т.н. «АТО» напоминает скорее исламистские представления о джихаде («…эти воины, эти дети, которые погибли в борьбе за государство, защищая жизнь на нашей украинской земле, — они приобщаются к лику святых украинского народа»).

Захваты и грабежи храмов

Митрополит УПЦ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) заявил, что является гражданином «…государства, против которого ведётся гибридная война и с помощью подобных репортажей [в которых рассказывается о захватах храмов УПЦ, к которой принадлежит и сам Драбинко]». Об этом он написал у себя в Facebook, комментируя звонок журналиста с телеканала Россия 24.

Тележурналист действительно плохо подготовился, иначе бы знал, что Александр Драбинко хотя и был приближённым покойного митрополита УПЦ Владимира, но относится к т.н. автокефальной партии УПЦ. А в последне время даже выступает за «поместную церковь», создание которой т.н. Киевский патриархат ведёт в т.ч. захватом храмов УПЦ.

Единственное, что мешает ему открыто выступить в поддержку действий раскольников — боязнь лишения сана.

Mitropolia.kiev.ua Митрополит УПЦ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко)

Итак, распространение какой информации поклонники «поместной церкви» считают гибридной войной? Есть в Тернопольской области село Котюжины. Свой храм у местной общины УПЦ отобрали ещё в феврале прихожане и настоятель, как обычно в поступают таких случаях, были вынуждены молиться в домашней церкви. Как оказалось, большой ошибкой было предоставить возможность доступа в неё представителям УПЦ КП через отдельный вход. «Из комнаты, в которой мы молились последние полгода, вынесли все — престол, выбросили иконы, сняли даже шторы… Со стороны нашей части дома сейчас замки снова залиты неизвестным веществом, кроме того, изнутри дверь заблокирована», — описал ситуацию работникам Информационно-просветительского отдела УПЦ настоятель религиозной общины храма первомученика Стефана протоиерей Александр Кантицкий.

Причины подобных действий также известны. Община и настоятель до сих пор пытаются отстоять в судах свои права на отобранный храм. Разгром домашнего храма стал ответом на нежелание отозвать иски и прекратить судебные разбирательства, чего неоднократно требовали от Александра Кантицкого рейдеры. За один только август у настоятеля с представителями «Киевского патриархата» произошло несколько конфликтов.

Также весьма показателен недавний случай в Киевской области. Обычно общины УПЦ лишаются сельских храмов. В этот раз — на территории военной части. Где, разумеется, не может быть никаких привезённых вышибал. Единственный, кто может выставить из храма настоятеля, который вместе с семьями офицеров сумел этот храм построить, а затем служил в нём 15 лет, это только командир этой военной части. А для этого, в свою очередь, должно быть прямое указание вышестоящего руководства. И оно поступило: «никакого московского отродья тут быть не должно — служить будет только Киевский патриархат!». И даже капеллана прислали, из недавнего выпуска. И мнение общины по этому поводу никого не волнует.

Все эти примеры показывают, что захваты храмов и даже попытки обосновать своё право на Почаевскую или Киево-Печерскую Лавру — это лишь частности более крупного процесса — попытки в принципе избавиться от православия на Украине, заменив его либо католицизмом в «греческих одеждах», либо «Киевским патриархатом — поместной церковью».

Доходит до смешного. Не секрет, что нынешнее руководство Украины взяло власть при активной поддержке со стороны США. При этом, как сообщает в эфире NewsOne журналист Вячеслав Пиховшек, госдепартамент США опубликовал доклад о свободе религии в мире за 2016 год. «Авторы этого доклада — американские дипломаты — критикуют законопроект 4511 [которым власти пытаются узаконить и упростить захваты храмов через изменение порядка регистрации церковных общин — Ред]. Там, например, есть такая цитата: «Законопроект не позволит Украинской Православной Церкви назначать епископов или продвигать священнослужителей на руководящие должности без предварительного одобрения со стороны центрального правительства», — отмечает Пиховшек. Особо впечатлили Госдеп нападения националистов на Крестный ход мира (июль 2016 г.) и поджог храмов в Киевской области.

У Вашингтона есть все основания обратить внимание на церковное противостояние на Украине, ведь оно их прямо касается. Ещё 30 лет назад в США была создана программа Лаутенберга, по которой могли получить статус беженца граждане СССР, преследуемые властями по религиозным убеждениям. Она существует до сих пор, например, в 2013 году ей воспользовались 227 человек. В 2016-м — уже 2500, и 4000 за 8 месяцев 2017 года, что не могло не привлечь внимания американских властей к таким проявлениям «свободы вероисповедания».

Таким образом, даже Госдепу и американским дипломатам понятно, чем на самом деле является скандальный законопроект 4511, и что УПЦ на Украине реально находится в статусе гонимой церкви. При этом американцы находятся за тысячи километров от Украины и оперируют вторичной информацией. И только пока ещё митрополит УПЦ Драбинко почему-то уверен, что всё совсем наоборот и дело в какой-то «гибридной войне» и российском влиянии. Хотя от Киевской области, где он обитает, до разграбленного домашнего храма в Котюжинах едва ли 5 часов езды.

В свою очередь, представители международной правозащитной организации Human Rights Action предупреждают официальный Киев об опасности сращивания церковных структур с военизированной группировкой «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — именно она уже несколько лет фактически выступает силовым крылом раскольников, этой весной союз был даже оформлен официально.

«…нет никаких предпосылок для того, чтобы не верить намерению Правого сектора (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «огнём и мечом» насаждать в стране собственные порядки, в том числе и религиозные. Поверьте, их «крестовый поход» против «инакомыслящих» и «иноверцев» только начался», — говорится в обращении представителя HRA Андерса Берга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прихожане

Антицерковные законы и «поместная церковь»

Новый политический сезон означает новые нападки украинской власти на УПЦ. Спикер Верховной рады Андрей Парубий в начале сентября организовал нечто вроде «смотра сил». Официально встреча, на которую он пригласил ряд политиков, была посвящена созданию «поместной церкви», однако весьма показателен список приглашённых. Народные депутаты Иван Крулько и Ярослав Маркевич — авторы одного из законов, способствующих церковному рейдерству; глава департамента по делам религий минкульта Андрей Юраш, делающий всё от него зависящее, чтобы как можно дольше «волокитить» утверждение документов общин УПЦ; глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий — именно его комитет одобрил антицерковные законы, что 2 раза едва не привело к постановке их на голосование. Иными словами, известные недоброжелатели УПЦ не образумились и не отступились, наверняка будут пробовать снова внести законопроекты в повестку дня. Ждём жаркой осени.

А пока до законов не дошло, т.н. Киевский патриархат решил вести «просветительскую работу» среди прихожан УПЦ по уже наработанному опыту. Закарпатская епархия т.н. Киевского патриархата опубликовала пошаговую инструкцию о том, как православная община может «законно» перейти из Украинской Православной Церкви в раскол. В инструкции ничего нового — всё те же советы собрать толпу, объявить её церковной общиной и на этом основании отбирать храм у настоящих прихожан.

Появляются и новые аргументы в пользу «поместной церкви». Теперь её создание (причём принудительное) оправдывают… боевыми действиями на востоке Украины.

«Если в условиях довоенных я был склонен согласиться с теми, кто проповедовал терпимость и невмешательство — выступали против вторжения государства в вопросы создания единой православной церкви в Украине, против искусственного ускорения процессов объединения, то в условиях войны все совершенно очевидно. Запретить УПЦ МП нельзя. Это не получится без очень вредного шума, который нейтрализует любые положительные стороны такого решения. Поэтому нужно создавать новую православную Церковь путем объединения существующих. И государство должно было бы организовать этот процесс. Ясно, что недовольны будут и в этом случае, но это уже будет другая история о противодействии со стороны церковных раскольников и агентуры Москвы _канонической_ и официально зарегистрированной новой церковной институции», — пишет в своём блоге на сайте издания Gazeta.ua украинский дипломат Богдан Яременко. Одной «канонической» псевдоцеркви дипломату мало, нужна вторая.

«Украинское государство отделено от церкви, но оно не может пассивно наблюдать, как другие государства используют зависимые от них церковные институты для достижения своих геополитических целей», — это уже из послания президента Украины Петра Порошенко Верховной раде, зачитанного буквально сегодня, 7 сентября. Порошенко тоже подвязал «поместную церковь» к конфликту в Донбассе — ведь до 2014 года ему ничто не мешало быть прихожанином УПЦ. Далее глава Украины заявил, что рассчитывает на помощь Вселенского патриарха Варфоломея I в создании автокефальной Украинской церкви. Напомним, соответствующую (уже не первую) просьбу президент и Верховная Рада отправили Варфоломею I ещё прошлым летом, ответа на неё по вполне понятным причинам до сих пор нет.

Немецкие войска на площади Розы Люксембург в Харькове. 25 октября 1941 года

Курьёзы

Известно, что в последние годы на Украине идёт активный пересмотр истории. Однако теперь т.н. «декоммунизация» вступает в новый этап, ведь практически все памятники деятелям СССР и/или Советской Украины уже уничтожены. Логично, что теперь на их место ставят новых. Так, в Житомире поставили памятник митрополиту УАПЦ Илариону (был епископом УАПЦ во время оккупации Украины войсками вермахта в ходе Великой Отечественной войны). Это уже само по себе хорошо иллюстрирует, какого рода деятели в чести у нынешних властей Украины. Однако на этом история не заканчивается. Интернет-пользователи отметили, что возглавлявший УАПЦ при нацистах епископ как две капли воды похож на… Владимира Ленина. «Наверное, некоторые скульпторы никого, кроме Ленина, изваять уже не могут», — отмечают комментаторы. Хотя скорее Украине (как и всем, в общем-то) просто не уйти от своей истории.

Другой скандал — в Житомирской области. Сельсовет села Корчак собирается закрыть сельскую школу. Не такая уж и новость для современной Украины, сельские школы постоянно «укрупняют». Однако в этом случае всё сложнее — помещение школы приглянулось местным католикам, которые также собираются открыть в нём школу, но уже частную и религиозную. А поскольку просто так закрыть образовательное учреждение нельзя, местные власти давят на жителей села, принуждая их отказываться отдавать детей в здешнюю школу в пользу соседних сёл. «В сельсовете уверяют, что осталось всего 23 ребенка, чего достаточно, чтобы школу закрыть. Но откуда у них такая информация? Мы прикинули, что придет 26—27 детей, притом что в конце прошлого года было 35 человек. Почему стало меньше? На родителей очень давят, чтобы дети уходили из школы. Одним угрожают, что не приватизируют землю, другим говорят, что не дадут работу», — цитирует газета «Вести-Украина» одного из жителей. По мнению селян, прессинг вызван тем, что сельсовет уже успел дать католической общине гарантии и даже получить предоплату.