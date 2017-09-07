Светлую Украину со всех сторон, а также отчасти и изнутри, окружает ужасная Россия, а Украина мужественно идет в светлое будущее, но ей надо сплотиться, продолжать нищенствовать и ни в коем случае не протестовать, потому что если перестать нищенствовать и начать протестовать, то ужасная Россия нападет и завоюет светлую Украину. Таков, в двух словах, общий пафос выступления президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде в четверг, 7 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр и народ

Выступление Порошенко, как всегда, изобиловало провокационными глупостями в адрес России и фантастическими рассказами про то, что Украина уже совсем скоро выйдет из того состояния, в котором пребывает сейчас, и немедленно начнет цвести. При этом ни единого реального предложения о том, как поднимать экономику и уровень жизни, сделано не было. Однако цветастый набор слов от главного олигарха Украины интересен тем, что он показывает, как именно Порошенко собирается удерживать власть до выборов (весна 2019 года) и после них.

Катастрофическая социально-экономическая ситуация в стране плюс привычка украинского политического класса непрерывно взвинчивать градус противостояния обуславливают стратегию Порошенко: он будет упражняться в воинственной риторике и будет кидать новые дрова в костер общественного раздражения, иначе инициативу перехватят другие; но Порошенко надеется, что ненависть будет купирована, управляема и не приведет к его собственному свержению.

Свое выступление главный олигарх страны начал с констатации ужасающего социально-экономического положения и недовольства людей этим положением. Порошенко использовал привычный способ вранья, списав трудности на войну. Выступление он начал с запугиваний: «без дальнейших реформ Украина может потерять государственность». В переводе на русский язык это означает: «вы должны терпеть».

О каких реформах идет речь, всем известно. Уже реализована промышленная реформа (разрыв отношений с Россией), что привело к падению экономики. Реализуются социальные реформы: трехкратный рост тарифов, повышение пенсионного возраста, ликвидация школ и больниц, запрет на русский язык в школах и снижение уровня образования. Разумеется, эти реформы никак не могут помочь Украине жить лучше, их цель — оторвать ее от России, а также заработать на пребывании у власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

Кто не захочет терпеть, будет объявлен врагом. Этому была посвящена следующая часть выступления Порошенко об опасностях «анархии и атаманщины». Требуется сплотиться вокруг президента и власти. Нельзя сокращать полномочия президента, нельзя повышать экономическую самостоятельность регионов, нельзя работать с радикалами и нарушать монополию государства на применение силы (привет, майдан).

Сейчас, в отличие от 2013—14 годов, любые выступления радикалов, конечно, инспирированы Россией. Той самой, которая «страшнее ИГИЛ», которая проводит учения с целью начать «континентальную войну», у которой семь тысяч одних только «платформ с солдатами» на границе с Украиной. Главная цитата из традиционного русофобского элемента выступления Порошенко, несомненно, войдет в анналы: «Из-за перевала над нами нависает хищная Орда».

Уклоняясь от нависшей из-за перевала Орды, Украина, согласно фантазиям Порошенко, «выбралась из оврага». Овраг, видимо, расположен непосредственно под перевалом. Никаких цифр главный олигарх страны не назвал, и правильно. К чему напоминать, что сократился не только торговый оборот с Россией (вчетверо), но и торговый оборот с ЕС (на четверть).

Теперь, выбравшись из оврага, Украина должна продолжить реформы. На очереди распродажа земель («земельная реформа») и имущества («приватизация»). Тут Порошенко тоже предусмотрительно обошелся без подробностей. Ни к чему повторять, что земельная реформа никак не поможет гражданам и приведет лишь к сосредоточению земель в руках аграрных олигархов, которые будут использовать страну как полигон для небезопасных исследований.

Ни к чему также напоминать, что никаких западных инвесторов нет и не ожидается (их не может быть в стране, где идет война и где у собственников отбирают банки при прямой поддержке государства). Приватизированное скупят собственные олигархи (в том числе, конечно, и сам Порошенко), в чьих интересах и затевается этот процесс, ведь именно сейчас цена минимальна. Обычно при таком положении дел никто ничего не продает, но Украина — особый случай.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Далее Порошенко еще немного попугал слушателей Россией, после чего допустил проведение референдума о членстве в ЕС и НАТО. Никакого членства не будет, но дело ведь не в этом. Дело в том, что нужно как следует запугать страну выдуманной угрозой, на этой волне однажды провести референдум, получить 51% за, после чего говорить, что теперь Украина раз и навсегда выбрала «евроатлантический автобан». После возвращения страны к нормальной политике все эти конструкции рухнут как карточный домик, но это когда еще будет, а рейтинг нужен прямо сейчас.

Наконец, депутатам было предложено отменить собственную неприкосновенность с 2020 года, то есть с нового созыва парламента. Таким образом Порошенко закольцевал свое выступление, вернувшись к стратегии подогревания страстей, которые он надеется удержать под контролем. Пусть никто из депутатов не чувствует себя в безопасности, такими легче управлять. Взвинчивание непредсказуемости имеет и другую сторону, которая называется «нечего терять», но Порошенко, как уже было сказано, рассчитывает, что ему за это ничего не будет.

Итак, жителям предлагается терпеть дальнейшие «реформы» и дальнейшее ухудшение ситуации, потому что иначе «Россия нападёт». Противостоять власти, как на государственном, так и на региональном уровне нельзя, потому что это «в интересах агрессора». Требуется сплотиться и терпеть реальные проблемы, чтобы тем самым защититься от выдуманного врага и идти к выдуманному членству в Евросоюзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Другими словами, гражданам страны снова посоветовали поменять реальность на фантазии. Сам же Порошенко, как и депутаты, про реальность не забывает. Тут и оффшоры, и кредиты, и приватизация, и деньги на гражданскую войну, и много чего еще. Однако граждан продолжают «разводить». Ну, а как их не разводить? Верят же. Голосуют же.

Успех стратегии Порошенко будет зависеть от того, как долго большинство граждан страны будут предпочитать уклоняться от любого контакта с безумной властью, от того, как скоро у них кончится терпение. В еще большей степени успех Порошенко будет зависеть от того, как скоро и под каким предлогом его оппоненты смогут договориться между собой. А пока он, подведя баланс своих оффшорных счетов, рассказывает с трибуны парламента другим владельцам оффшорных счетов про хищную Орду, нависшую из-за перевала.