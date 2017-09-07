В Орловской области «майские» указы президента в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы не выполнены — такой вывод можно сделать, основываясь на данных Росстата. Отчитываться о результатах исполнения указов президента регионам, напомним, придется уже через считанные месяцы.

Цитата м/ф «Старая пластинка». реж. Вячеслав Котеночкин. 1982. СССР Все хорошо, прекрасная маркиза

К 2018 году, в соответствии с указами президента, средний уровень зарплат врачей, преподавателей вузов и научных работников должен в два раза превышать уровень средней зарплаты по экономике региона, зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры должна соответствовать средней зарплате в области. Средняя зарплата учителей уже с 2012 года должна быть не ниже средней по региону, а с 2013 года зарплата педагогов в дошкольных учреждениях должна быть не ниже средней заработной платы в сфере общего образования региона.

Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела…

Власти Орловской области не раз и на различных уровнях заверяли, что майские указы президента в регионе исполняются — и в полном объеме.

Ещё в конце 2014 года губернатор Вадим Потомский на расширенном заседании правительства региона заявил, что Орловская область по всем показателям не имеет никаких замечаний, и нет никаких рисков срыва исполнения указов.

В 2015 году правительство отчитывалось о достижении целевых показателей по зарплатам бюджетников.

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Однако сложным оказалось не только достичь заявленных показателей, но и удерживать их.

Высокие зарплаты — в умах чиновников

В соответствии с данными управления труда и занятости Орловской области, средняя заработная плата за июнь 2017 года составила 26 тыс. 540,1 руб. По данным Росстата за шесть месяцев этого года, средняя зарплата по экономике региона составила 21 тыс. 701 рубль. Средние зарплаты учителей, врачей, преподавателей вузов в Росстате сравнивают именно с последним показателем.

В соответствии с информацией об уровне зарплат в бюджетной сфере за шесть месяцев 2017 года, опубликованной Росстатом, средняя заработная плата врачей и работников медорганизаций, имеющих высшее медицинское образование, составляла 36 тыс. 028 рублей — 166% к средней зарплате по региону. Правда, если в областных и федеральных учреждениях средняя зарплата действительно близка к названным цифрам, то вот в муниципальных учреждениях здравоохранения зарплата врачей составляет в среднем лишь 13,5 тыс. рублей, то есть не 200% и даже не 100%, а около 62% от средней по региону.

Картина неизвестного художника 19 века. Аллегория медицины

Для сравнения — уровень зарплат врачей по Центральному федеральному округу составил 63 тыс. 133 рубля, по России — 52 тыс. 953 рубля. В Белгородской области средняя зарплата врача составляет более 43,7 тыс. рублей, в Калужской — более 47 тыс. рублей. Впрочем, ситуация в Орловской области еще не самая тяжелая. Например, в соседней Курской области средняя зарплата врача — 33,9 тыс. рублей (144% от средней по региону), а в муниципальных учреждениях — и вовсе 8 тыс. 100 рублей.

Зарплата среднего медицинского персонала в Орловской области составляет 21 тыс. 377 рублей — это 98% от средней по региону. Интересно, что средние медицинские работники в муниципальных учреждениях, в соответствии со статистикой, получают даже больше, чем врачи — 15 тыс. 020 рублей, но это все равно существенно ниже требуемого показателя в 100% от средней по экономике региона.

В самой тяжелой ситуации оказался младший медперсонал в орловских больницах. Здесь средняя зарплата составляет лишь 13,8 тыс. рублей — это 63% к требуемому показателю.

Впрочем, здесь Орловская область далеко не одинока: похожая ситуация наблюдается во многих регионах ЦФО: например, в Брянской области средняя зарплата младшего медперсонала составляет 12,6 тыс. рублей (61,3% от средней по области), в Костромской — 12 тыс. 376 рублей (60,3%), 12,4 тыс. — в Смоленской области (53,8%).

Луч света в темном царстве

Заработная плата учителей в школах уже несколько лет как не должна быть ниже средней по региону. Пожалуй, это один из немногих показателей, которого Орловской области удалось достичь: сейчас средняя зарплата учителя в орловской школе составляет 26 тыс. 389 рублей. По данным Росстата, по отношению к средней зарплате по экономике региона зарплаты школьных учителей составляют 121,6%.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

Однако, если брать во внимание данные управления труда и занятости региона за июль, средняя зарплата в школах окажется чуть ниже средней по экономике. А в абсолютных цифрах орловские учителя остаются в числе наименее обеспеченных по сравнению с соседями по ЦФО: например, в Липецкой области средняя зарплата в школе уже перевалила за 30 тыс. рублей, курские и воронежские учителя получают около 27,5 тыс. рублей, рязанские — 29,9 тыс., тульские — более 32 тыс. рублей.

Сытый голодного не разумеет

Зарплата преподавателей вузов в Орловской области также не дотягивает до поставленного показателя — 200% от средней по региону уже к 2018 году. Сейчас преподаватели орловских вузов получают в среднем 37 тыс. 272 рубля — это только 171,8% от целевого показателя. Например, в Воронежской области средняя зарплата в вузах превышает 43,8 тыс. рублей (более 181% к средней по региону, по крайней мере, по данным Росстата).

Но если зарплаты преподавателей вузов в регионе еще могут успеть «подтянуть», то с зарплатами научных сотрудников, которые также к 2018 году должны составлять в среднем 200% от средней по экономике, такой надежды нет. Сегодня зарплата в этой сфере составляет лишь 20,8 тыс. рублей, что даже менее 100% от средней по области.

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В Белгородской области, где, впрочем, тоже есть к чему стремиться, зарплаты в этой сфере в два раза выше — 40,6 тыс. рублей. Во Владимирской области, которая пока является единственным регионом в ЦФО, которому удалось добиться целевого показателя в 200%, средняя зарплата научного сотрудника — 48,8 тыс. рублей. В абсолютных же цифрах орловские деятели науки сегодня — самые бедные в Центральном федеральном округе.

Зарплаты преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений начального и среднего профессионального образования, которые к 2018 году должны равняться средней по региону, поднять удалось: сейчас средняя зарплата в этой сфере в Орловской области составляет 22 тыс. 252 рубля, что даже на 2,5% выше требуемого показателя. Правда, повышение это заметно, похоже, только за счет федеральных учреждений, где средние зарплаты более 28 тыс. рублей. В областных же преподаватели и мастера получают в среднем 20,5 тыс. рублей, что ниже средней зарплаты в регионе.

Данные статистики и жестокая реальность

Нужно отметить, что реальные зарплаты, которые получают учителя, врачи, преподаватели и научные деятели, зачастую существенно ниже усредненных показателей.

Николай Пластов. Доктор. 1966

Например, ставка для участкового врача-педиатра в Орле в городской больнице им. Боткина, согласно информации о вакансии, размещенной на специализированном сайте, составляет 13 тыс. 100 рублей. Зарплата детского врача-эндокринолога в детской поликлинике №1 Орла уже выше — 25 тыс. рублей. Ставка врача-эндоскописта в областной больнице скорой помощи — от 22 тыс. рублей. На сайте областного управления труда и занятости предложения колеблются от 7,8 тыс. до 20 тыс. рублей. Ставки с высокой зарплатой предлагают в родильном доме Орла — до 35 тыс. рублей, в Ливенской ЦРБ — до 35,6 тыс. рублей. До 40 тыс. рублей обещают платить участковому врачу-педиатру в детской поликлинике №1.

Если судить по банку вакансий на сайте областного управления труда и занятости, то учителям в сельских и районных школах предлагают работать за зарплату от 7 тыс. 800 рублей (за эти деньги учителя иностранного языка хотят найти, например, в селе Знаменское и в Новосиле). В среднем предлагаемые зарплаты колеблются от 8 до 15 тыс. рублей. Только в школе села Ярищи готовы платить учителям от 20 до 25 тыс. рублей.

А что чиновники?

Данные о зарплатах чиновников обнародованы пока лишь за 2016 год — но даже по этим уже устаревшим данным видно, что доходы у госслужащих в Орловской области растут активнее, чем у бюджетников. Так, за прошлый год рост средней зарплаты у госслужащих в регионе составил 11—12% — а это в два раза превышает темпы инфляции. Средняя зарплата в январе-декабре 2016-го у гражданских служащих составила 32 тыс. 759 рублей, муниципальных служащих — 28 тыс. 821 рубль.

Судя по информации, размещенной на сайте правительства Орловской области, самый главный чиновник региона, губернатор Вадим Потомский, за 2016 год заработал 3 млн 357 тыс. 410,71. Среднемесячный доход губернатора, таким образом, составил около 280 тыс. рублей.

Сергей Ступин, который до недавнего времени работал в должности зампредседателя правительства региона по социальной политике, в 2016 году заработал 2 млн 634 тыс. 461,85, то есть в среднем в месяц — по 219,5 тыс. рублей.

Доходы руководителей департаментов здравоохранения и образования в 2016 году оказались более скромными, но, тем не менее, на фоне зарплат учителей и врачей вполне внушительными: Александр Лялюхин указал доход в 1 млн 637 тыс. 238,48 руб., Татьяна Шевцова — в 1 млн 668 тыс. 001,11 руб.