События в Мьянме всколыхнули Северный Кавказ. В последние дни в социальных сетях появились призывы оказать помощь народу рохинджа не только митингами протеста, но и более действенно — личным участием в борьбе против кровавых преступлений в отношении этого народа.

mrehan Молитва

В одном из таких сообщений, распространяемом по мессенджеру WhatsApp, мусульман Чечни, Ингушетии и Дагестана приглашают на митинг в городе Гудермес для создания списков добровольцев, отправляющихся в Бирму на джихад. Власти республики считают такие заявления провокацией, толкающей жителей Кавказа на противоправные действия.

Кадр видео с сайта youtube.com

В материале Чеченской гостелерадиокомпании «Грозный» рассказывается, что сразу вслед за появлением таких призывов в сети интернет отдел МВД России по Гудермесскому району начал поиски автора призыва. Как выяснилось, провокатор живет не в Чечне.

«Следовательно, сам он не собирался принимать участие в анонсируемом сходе, но готов спровоцировать доверчивых жителей, неравнодушных к беде мусульман народа рохинджа. Полицейские говорят, что подобные провокационные сообщения, как правило, сочиняют те, кто живет за пределами республики и страны», — передает ЧГТРК «Грозный».

Пока провокатора ищут, полицейские распространили опровержение, в котором предупредили граждан о том, что в провокационном сообщении содержатся призывы к насилию и терроризму, что карается уголовным кодексом РФ, да и участие в несанкционированном митинге преследуется по закону.

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Тем более, что ранее «горячие головы», которые намерены были личным участием помогать мусульманам Мьянмы, остудил глава Чечни Рамзан Кадыров, выступив на митинге против уничтожения народа рохинджа со словами предостережения о недопустимости поспешных выводов и действий.

От призывов выезда в Мьянму на помощь народу рохинджа ранее предостерег и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Напомнив, что вооруженный конфликт в Сирии начался «именно с момента публикаций эмоционально воздействующих фотографий в интернете о якобы зверствах режима Асада и убийствах мирных людей», ингушский лидер сказал:

«Мы не поддерживаем любые злодеяния против человечества, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности, тем более, когда это происходит не против отдельной личности, а целых народов. При этом я хочу предостеречь ребят, призывающих в интернете к радикальным действиям, будьте осторожны в высказываниях. Если вы помните, то с таких же призывов в интернете и начался отток молодых людей в Сирию. К чему это привело, мы все знаем».

При этом Евкуров отметил, что в ситуации в Мьянме есть много неясностей, в том числе непонятно, почему активная фаза событий в этой стране началась еще в 2016 году, а заговорили о ней только сейчас. Кроме того, некоторые распространяемые фотографии вовсе «не имеют отношения в Мьянме, а были сняты во время землетрясения в Китае».

«Не исключено, что ужасающие фото специально выкладываются в интернете, чтобы добиться сегодняшнего состояния мусульман, расшатать ситуацию. Почему люди не идут на организованный митинг, где обеспечена безопасность участников. Если бы тот, кто призывает к участию в несанкционированном митинге, указывал свои данные, то каждый бы понял, за кем он идет, вообще надо ли идти за ним. Но эти люди не выдают себя. Об этом надо думать», — предостерег молодежь глава Ингушетии.

Отметив, что ингуши никогда «не занимались популизмом», но и не оставались в стороне, помогая братьям по вере в Сирии, Евкуров заявил, что «в случае с ситуацией в Мьянме, как только появится возможность, по согласованию с МИД РФ будет организован сбор гуманитарной помощи», а пока надо помогать народу рохинджа молитвой.

«Нужно понимать, что нам небезразлична судьба любых народов, в отношении которых совершаются преступления. Но нельзя переходить за пределы закона, проводя несогласованные действия, в том числе используя для этого социальные сети», — написал Евкуров на своей странице в соцсети.

К сдержанности в оценках происходящего в Мьянме призывают молодежь Северного Кавказа духовенство и власти Дагестана, Карачаево-Черкесии и других субъектов округа. Они предостерегают местных жителей от различного рода активных действий в защиту народа рохинджа.

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«Проявление гражданской солидарности к страдающим людям любой этнической, конфессиональной принадлежности заслуживает понимания и уважения. Вместе с тем, решающее значение в урегулировании крайне непростой ситуации будут иметь совместные усилия авторитетных международных организаций и дипломатических миссий. Это позволит остановить кровопролитие в Мьянме и оказать гуманитарную помощь беженцам, всем нуждающимся», — говорится в официальном заявлении главы и правительства Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста против геноцида мусульман народа рохинджа в Мьянме прошли в эти дни в ряде регионов СКФО. В Чечне на митинг собрались более 1,1 млн человек, в Карачаево-Черкесии — около одной тысячи человек. В Дагестане было проведено шествие, в котором, по официальным данным, участвовали около 250 человек. В соцсетях призывали на митинг, однако, как оказалось, он не был санкционированным, поэтому участники протеста прошествовали по Махачкале, скандируя «Аллаху Акбар». Акцию протеста осудил муфтият Дагестана, отметив, что она идет «вразрез с официальной позицией Российского государства», и призвав не поддаваться на провокации.

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Вчера, 6 сентября, власти Москвы отказали в проведении митинга у посольства Мьянмы. Инициаторы акции планировали провести ее 8 сентября и заявили, что в ней будут участвовать до 200 человек. В мэрии объяснили отказ тем, что ее организаторы не указали цель мероприятия, к тому же «параметры площадки не соответствуют нормам для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников в 200 человек».

Одна такая акция в поддержку народа рохинджа уже проходила у здания посольства Мьянмы в Москве 3 сентября. На несанкционированный митинг собрались несколько сотен человек.

Напомним, длящийся не одно десятилетие конфликт в штате Ракхайн в Мьянме, где компактно проживали представители народа рохинджа, обострился в августе 2017 года. Радикально настроенные исламисты совершили нападения на блокпосты правительственных войск, жертвами столкновений стали десятки человек. В ответ на эти действия мусульман-рохинджа в Мьянме последовали жестокие репрессии в отношении мирных граждан, жертвами которых стали по меньшей мере 400 человек.

Народ рохинджа считает себя коренными жителями штата Ракхайн. Однако, по мнению властей Мьянмы, они являются нелегальными мигрантами из Бангладеш. Изгнания народа рохинджа из страны требуют националистические организации коренных народностей Мьянмы — буддистов по вероисповеданию, которые являются инициаторами беспорядков в отношении мусульман.