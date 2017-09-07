



Иван Шилов ИА REGNUM

В Черкасской области стремительно растет число желающих овладеть польским языком, сообщают «Вечірні Черкаси» (Черкассы). В области увеличивается количество школ, где изучают польский язык. «Раньше польский учили только в городской школе №2, — говорит начальник районного отдела образования Лариса Коваль. — С нового года будут изучать в санаторной школе-интернате и Корсунской школе. Спрос на этот язык постоянно растет». Многие выпускники поступают учиться в польские вузы. Сначала думали пригласить в район польского волонтера. Однако не сложилось. Поэтому принялись искать учителей здесь. Сейчас уже есть два педагога. Директор Тальновской школы №2 Тарас Солошенко говорит, что в прошлом году решили попробовать — ввели польский язык как факультатив для 5—6 классов. В городе начался мгновенный ажиотаж. Значит, попали в яблочко с запросом. Желающих оказалось больше, чем ожидали. Директор Мошуровский школы Валентин Нишпора рассказывает, что с Мошурова в Тальное ездят изучать польский трое детей. В Тальном желающих на порядок больше. Думается, их количество будет только расти. Директор учебно-научного института Украинской филологии Черкасского национального университета Игорь Погребной подтверждает высокий спрос на польский язык: «Насколько я знаю, в этом году наш университет набрал большое количество студентов именно на этот предмет, ибо на польский есть спрос». 43-летний житель Тальново Александр хочет, чтобы его дочь в Польше училась, мысли не допускает, чтобы она училась на Украине. Бывший начальник отдела образования Тальновского района Владимир Синегуб говорит, что учить польский заставляет жизнь: «Спрос рождает предложение. Со временем польский может заменить русский. Он сейчас доминирует в повседневной жизни, радио, телевидении, интернете. Но если взять количество студентов — это небо и земля. В России сейчас никто не учится, а в Польше полно наших студентов. Так что всё может быть». По подсчетам, от 10 до 25% жителей Черкасской области трудоспособного возраста хотя бы раз ездили на заработок в Польшу. В последнее время резко возросло количество украинских студентов, которые поехали учиться в польские вузы.

В последние годы все чаще и чаще в соседнюю Польшу начали выезжать украинцы, передает «Полтавщина» (Полтава). Кто на летний заработок и обратно, а кто в поисках лучшей доли даже на постоянное место жительства. Однако невинное желание получить легкие деньги может обернуться настоящим бедствием. Еще 5—10 лет назад в Польшу уезжали только жители Западной Украины, сегодня туда едут со всей страны — из Винницы, Одессы, Полтавы и так далее. Однако люди часто не понимают, что они там просто наемники-нелегалы. Всё потому, что регистрация работников для польских предпринимателей стоит денег, которые они не слишком желают платить. Проще говоря, если что-то случится, будете виноваты сами. Есть много случаев, когда людей просто «кидали» по зарплате. «Я в Польше отработал 100 часов и не получил за них плату. Теперь даже не знаю, как вернуть средства. Уже больше месяца нет ни аванса, ни зарплаты», — рассказывает один работник из Полтавской области. С каждым годом таких случаев становится все больше: польские предприниматели только наживаются на дешевой рабочей силе. При этом украинцы бегут на заработки, даже не проверив, на которое предприятие устраиваются. Польское законодательство также не настроено вас защищать. А зачем, когда проблем хватает с собственными гражданами? Даже если вы устроились на нормальную работу и официально оформлены, гарантий выплаты зарплаты это вам также не даст, в первую очередь потому, что вы иностранец. Даже публично выступить против не сможете — не являетесь членом польских профсоюзов». Еще одна история крестьянина из Полтавской области, в прошлом году поехал в Варшаву на подработку и едва не очутился там за решеткой. «Обещали официально устроить, контору проверил, строительство, вроде как всё нормально было. Мы даже там трудовые договоры подписали. Поэтому работал добросовестно и думал, что домой привезу много денег детям на будущее», — рассказывает он. Однако спустя месяц тяжелой работы на строительстве ему начали задерживать зарплату. «Мы бригадой не выдержали и решили устроить забастовку. Устали работать на шару, — рассказывает работник, — а они взяли и вызвали нас полицию, которая забрала нас в участок, никто вообще ничего у нас и не спрашивал». Самое интересное, что в полиции им сообщили: по польскому закону они не имеют права бастовать, так как не имеют польского гражданства и тем более не оформлены официально. Еще одна большая проблема большинства работников в Польше — место жительства. Далеко не все предприятия готовы оплачивать не то, что отель, а просто даже койко-место. Многие из наемников говорят, что селят рабочими бригадами, а в одной комнате может проживать до 10 человек. Одна женщина с Полтавщины, которая поехала во Вроцлав зарабатывать дочери на обучение в вузе, была вынуждена ночевать под открытым небом. Она нашла объявление, в которой были указаны отличные условия работы в Польше горничной. Не долго думая, упаковала чемодан и отправилась во Вроцлав. Там ее встретила управляющая дома, рассказала, что хозяин — бизнесмен, дома бывает очень редко, поэтому работа заключалась в том, чтобы просто убирать дом. Однако по приезде выяснилось, что проживание в комнате и обеды вычитаются из зарплаты, даже пользование горячей водой тоже. Когда под конец месяца ей выдали счет за пользование комнатой, ванной и за еду, то вышла та же сумма, за которую решила работать.

В Ивано-Франковске обнаружили гранату у польского культурного центра, информирует «Галичина» (Ивано-Франковск). Это случилось 5 сентября. На линию «102» поступило сообщение от работницы заведения о том, что во время профилактической чистки системы кондиционирования их работником был найден предмет, похожий на гранату. Взрывное устройство находилось на металлической водосточной трубе между первым и вторым этажом дома. На место происшествия сразу же выехали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативной группы, взрывотехники и кинологи. Взрывотехники разрядили взрывное устройство, то есть вывели из боевой готовности предмет, похожий на гранату РГД-5 с запалом. По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Лидеры закарпатских венгерских организаций обратились с открытым заявлением к президенту Украины Петра Порошенко с просьбой не подписывать закон «Об образовании», рассказывает «Mukachevo.net» (Мукачево). Ведь этот закон, по их мнению, противоречит международным обязательствам и Конституции Украины, а также лишает представителей национальных меньшинств возможностей учиться на родном языке. «Венгерские организации Закарпатья протестуют против внесения изменений в закон» «Об образовании», «которые были приняты парламентом Украины. Этот закон, пренебрегая положениями Конституции и международными обязательствами страны, фактически лишает национальные меньшинства гарантий на обучение на родном языке, лежащие в основе их существования. Поэтому венгерские организации обращаются к Президенту с просьбой не подписывать закон, который несет угрозу для существования национальных меньшинств, в том числе и для закарпатских венгров», — сообщили председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович, председатель Закарпатского венгроязычных педагогического общества Илдика Орос и председатель Демократического союза венгров Украины Ласло Зубанич. Законом действительно предлагается сузить использования языков нацменьшинств. Однако министр образования Лилия Гриневич уточнила, что украинский язык в школах нацменьшинств будут вводить постепенно. Гриневич уточнила, что базовый язык, согласно закону, это украинский, а «речь национальных меньшинств — только в пределах, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей в условиях меньшинств». Например, если врач попадает в венгерское меньшинство, то он должен знать венгерский, чтобы общаться со своим пациентом, пояснила министр. По ее словам, «сейчас худшая проблема в школах нацменьшинств такова: они изучают все предметы на языке национальных меньшинств и несколько часов — украинский язык. В результате, например, в венгерских школах дети, заканчивая школу, вообще не знают украинский язык. А должно быть наоборот: большинство предметов должны преподаваться на украинском языке».

Стремление некоторых херсонских чиновников от образования показать руководству свое рвение в процессе перевода всех школ области на украинский язык обучения выглядит, наверное, похвально, замечают «Херсонцы» (Херсон). Но в этом прослеживаются «двойные стандарты». Местные оппозиционеры уже не раз говорили и писали о незаконности «Указа Криницкого» о переводе всех без исключения школ Херсонщины на украинский язык обучения. Но, как оказалось, в этом процессе прослеживается еще один немаловажный нюанс — избирательный подход. Посудите сами. Прекрасная новость — в Новоалексеевскоой СШ №1 Генического района, где учится более 300 детей крымско-татарской национальности, часть первоклассников будут учиться в крымско-татарском классе, впервые образованном в этом году. На данный момент Новоалексеевская средняя школа — единственная в Украине, где вместе с другими предметами школьной программы изучается крымско-татарский язык и литература. А вот другая новость из того же Генического района: родители двух классов в школах района отказались, чтобы их дети обучались полностью на украинском языке. Это один из трех первых классов в Генической школе №3 и класс в Счастливцевской школе, где родители первоклассников хотят продолжить обучение на русском. И это тоже нормально, по-европейски! Если в этих населенных пунктах проживают этнические русские — граждане Украины, то разве эти представители национальных меньшинств не имеют права обучать своих детей в русском классе, с обязательным изучением государственного языка?

В среду, 6 августа, во львовском отеле «Жорж» местные активисты, а также представители львовской полиции сорвали акцию представителей малоизвестной луцкой общественной организации «Русский культурный центр» против войны на востоке Украины, пишет «Zaxid.net» (Львов). Около 12:00 в конференц-зале отеля началась презентация книги «Волынский пантеон. Восток-2015», «которую организовала руководитель Российского культурного центра в Луцке Ольга Саган. Через несколько минут после начала презентации ее сорвали львовские активисты из общественных организаций участников «АТО», которые заявили, что эта акция является провокацией, которая должна показать, что Львов выступает за односторонний отвод войск. На самой презентации присутствовали около 100 женщин из Луцка, большинство из которых были старшего возраста. Организатор события Ольга Саган объяснила, что она хотела организовать во Львове презентацию книги, которую издала ветеранская организация. Для этого, по ее словам, во Львов привезли матерей участников «АТО». Такая же презентация должна была состояться и в Луцке. После того, как презентацию сорвали, в конференц-зале началась словесная перепалка. После этого в зал вошли около десятка работников Национальной полиции, которые заявили, что участники акции должны предоставить правоохранителям письменные объяснения о презентации и организаторах ее».

«За Збручем» (Тернополь): «5 сентября кучка сторонников Московского патриархата из Котюжин Збаражского района встретилась с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ. В ходе встречи верующие и священник Московского патриархата пожаловались на своих односельчан, которые практически единодушно покинули московскую церковь и перешли в украинскую. На этот раз в своих обвинениях церковные боссы прибегли к абсурдной клевете, использовав в своих интересах несовершеннолетних детей доверчивых верующих Украинской православной церкви Московского патриархата, заявив о давлении на них со стороны их сверстников. Удалось ли московским попам совсем одурманить европейских наблюдателей, узнаем уже потом с заседаний Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которые стартуют 11 сентября в Варшаве. Довольно интересно, учитывая, что главной задачей ОБСЕ на Украине является содействие мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины и фиксация фактов вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Основной причиной отвлечения внимания ОБСЕ от войны на Востоке остаются жалобы Московского патриархата на верующих, желающих покинуть Церковь, зависимую от Русской православной церкви, и перейти в украинскую».

В Николаеве из-за строительства храма УПЦ МП произошло столкновение между верующими и активистами объединения «Свобода», передают «НикВести» (Николаев). Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции. «6 сентября в Корабельный отдел полиции поступило сообщение о совершении хулиганских действий на проспекте Богоявленском, 328. Из-за расхождения во взглядах на расположение церкви между двумя группами лиц возник инцидент. Полиция принимает меры для урегулирования конфликта, который возник на почве разных взглядов на строительство церкви», — говорится в сообщении. На место происшествия прибыли руководство полиции по Николаевской области, Корабельного отдела полиции, сотрудники следственно-оперативной группы и патрульные полицейские. Сейчас правоохранители принимают меры для урегулирования конфликта и осуществляют охрану публичного порядка. В свою очередь, активистка «Свободы» Алина Беланенко написала, что задержаны руководитель областной ячейки «Свободы» Демид Губский, руководитель областной ячейки объединения «Сокол» Владимир Губский и еще несколько активистов. Около двух десятков человек, которые выступают против строительства храма УПЦ МП в этом месте, начали разбирать опалубку, заложенную под строительство церкви. Сюда пришли несколько десятков верующих и между ними произошла словесная перепалка и потасовка. Конфликт вокруг строительства церкви в зеленой зоне продолжается уже давно, но время от времени он обостряется.

Ветеранам ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проживающим на Волыни, увеличат ежемесячные социальные выплаты, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Об этом шла речь во время заседания постоянной комиссии Волынского областного совета по вопросам социальной защиты населения, здравоохранения, материнства и детства. Выплаты планируют увеличить в связи с празднованием в этом году 75-летие УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, 2017 объявлен Годом УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Волыни. Директор департамента социальной защиты населения Волынской областной государственной администрации Оксана Гобод рассказала, что каждый год количество ветеранов в Волынской области уменьшается, сейчас их около 209 человек, для увеличения суммы ежемесячных выплат ветеранам к декабрю этого года нужно предусмотреть в областном бюджете 260 тысяч гривен. В свою очередь, первый заместитель председателя облсовета Александр Пирожик подчеркнул: «Мы должны исправить историческую несправедливость, почтить этих людей и принять соответствующее решение на предстоящей сессии облсовета».

Цена на курятину продолжает шокировать харьковчан, информирует «Вечерний Харьков» (Харьков). Сегодня стоимость мяса птицы уже сравнялась с говядиной и вот-вот догонит свинину. Эксперты видят причину резкого подорожания в монополизации рынка. Вопросом стремительного повышения стоимости курятины заинтересовался Антимонопольный комитет. По словам главы Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексея Дорошенко, если с начала года курятина подорожала на 30%, то в течение последнего месяца — на 15%. Сами производители объясняют подорожание курятины ростом себестоимости, мол, выросли в цене корма, энергоносители, поднялась зарплата персонала. Однако эксперты эти доводы опровергают. Зерно за последний год подорожало на 3—4%, а мясо почему-то — сразу на 30%. Уже в сентябре возможно очередное подорожание мяса птицы и яиц.

Ситуация на Днепропетровщине накаляется, констатирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Об этом изданию сообщил председатель обкома профсоюза трудящихся металлургической промышленности Украины Василий Шевченко. «С предприятий уходят люди. Не устраивает зарплата. Вроде бы средние зарплаты рабочие основных профессий — горновой, сталевар, вальцовщик — и неплохие, 10—13 тыс. грн. Но и они не устраивают людей. Тарифы и цены растут не по дням, а по часам. Если до «революции достоинства» в среднем наши рабочие получали около 1000 долларов, то сейчас зарплаты составляют 200, а по некоторым профессиям 500 долларов. Это не устраивает людей, и они уходят. Уезжают в Польшу, в Россию, в Венгрию. По области наиболее критическая ситуация по нехватке рабочей силы сложилась на предприятиях Евраз ДМЗ, Интерпайп, Днепросталь. Но и на других металлургических предприятиях ситуация не лучше. Так что можно сказать, что ситуация на Днепропетровщине накаляется. Взрыв может произойти в любой момент», — подчеркнул Шевченко.