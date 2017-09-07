Слухи о том, что бывший исполнительный директор ExxonMobile Рекс Тиллерсон может уйти в отставку с поста главы Государственного департамента США, ходили с самого его назначения. Сейчас же на фоне разногласий госсекретаря с президентом Дональдом Трампом начались более активные разговоры о необходимости поиска нового главы дипломатического ведомства. Одной из возможных фигур, способных заменить Тиллерсона, называют посла США в ООН Никки Хейли. Такое кадровое решение было бы ошибкой, пишет Дэниэл Ларисон в статье для The American Conservative.

Greatagain.gov Никки Хейли

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Одной из причин беспокойства по поводу возможного прихода Хейли на пост главы Государственного департамента является ее отношение к Всеобъемлющему плану действий — ядерной сделке с Ираном. Так, выступая с речью в аналитическом центре Американского института предпринимательства, Хейли отметила, что соглашение с Тегераном не отвечает интересам США.

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Более того, как бы плохо ни показал себя Тиллерсон, Хейли едва ли сможет показать себя лучше. Несмотря на все его недостатки, Тиллерсон хотя бы пытался проконтролировать вспышки Трампа. Хейли же, со своей стороны, сама продемонстрировала свою склонность к воинственной и провокационной риторике. Хейли показала себя большим ястребом и идеологически заряженным человеком, чем Тиллерсон, особенно, когда дело касалось Ирана и Северной Кореи.

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Таким образом, если Хейли займет пост главы Государственного департамента, она будет пробуждать в Трампе наихудшие его инстинкты в отношении обеих стран. Кроме того, нет причин полагать, что бывший губернатор штата Южная Каролина справится с дипломатическим ведомством лучше, чем Тиллерсон. Если сейчас госсекретаря критикуют за недостаточно активную позицию, то Хейли, скорее всего, своими действиями будет нагнетать напряженность кризисных ситуаций — последнее, что нужно нынешней администрации или самим США.

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