США намерены добиться от ООН одобрения использования своих вооруженных сил для противодействия контрабандистам КНДР, действующим в открытом море, свидетельствует проект резолюции, полученной изданием The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Проект резолюции также предполагает запрет на экспорт нефти, сжиженного газа и текстиля, а также запрет на трудоустройство северокорейских рабочих, которые должны отправлять в страну существенную часть своего заработка. В резолюции также предполагаются санкции против лидера КНДР Ким Чен Ына, его правительства и правящей партии.

Такой дипломатический гамбит Белого дома связан с недавним ядерным испытанием КНДР, вызвавшим волну критики со стороны Пекина, Москвы и Вашингтона. Тем не менее инициатива США, скорее всего, столкнется с серьезным противодействием со стороны России и Китая, которые призывают администрацию Дональда Трампа разрешить разногласия с Пхеньяном посредством переговоров. Так, на прошедшей во Владивостоке встрече президента России Владимира Путина с его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином глава России отметил, что Москва выступает решительно против введения нефтяного эмбарго в отношении Пхеньяна.

В проекте резолюции высказывается осуждение шестого ядерного испытания КНДР и вопиющего пренебрежения целым рядом предыдущих резолюций Совбеза, запрещающих Пхеньяну развивать ракетную и ядерную программы. КНДР, указывается в проекте, «должна незамедлительно приостановить любую деятельность, связанную с ее ракетной программой, а также … незамедлительно отказаться от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ всеобъемлющим, проверяемым и необратимым образом».

Резолюция также дает возможность странам-членам, в том числе США, «предпринимать все необходимые меры» для «запрещения и инспекции» грузовых судов, которые подпадают под категорию нарушающих санкции Совбеза ООН. Она также даст возможность санкционному комитету ООН для проведения «несогласованных инспекций».

По словам дипломатов, работающих в Совбезе ООН, Россию и Китай поставили в известность о проекте резолюции, однако они не выразили поддержки этой инициативе. Они также отметили, что резолюция, возможно, создаст условия для противостояния США, Великобритании и других близких союзников Вашингтона, с одной стороны, и России и Китая, с другой.

Одним из положений в проекте резолюции закрывается лазейка, позволяющая Пхеньяну экспортировать уголь, железо или железную руду через единственный пограничный переход с Россией из северокорейского города Наджин. Как подчеркнул один из высокопоставленных дипломатов в Совбезе, крайне сомнительно, что Москва и Пекин позволят принять резолюцию, однако «по меньшей мере мир увидит, кто есть кто».